“Ni había nacido”: Eva Daniela puso un alto a cuestionamientos sobre relación de Juan Osorio y Niurka

(Instagram/Archivo)

El noviazgo entre Juan Osorio y Eva Daniela ha sido muy polémico desde sus inicios debido a la gran diferencia de edad entre ambos. Aunado a esto, Niurka Marcos -expareja del productor- no ha dudado en pronunciarse públicamente y asegurar que ella es el verdadero amor del artista.

“Me da asquito”: Frida Sofía tachó a Niurka de ‘naca’ tras pelea con Maryfer Centeno Desde hace un tiempo, la nieta de Silvia Pinal no tiene una buena relación con la cubana VER NOTA

Ante todas estas declaraciones, Eva Daniela tuvo un encuentro con varios medios de comunicación y decidió poner un contundente alto a las habladurías.

“Yo estoy muy contenta con Juan, estoy muy enamorada de él, no tengo prisa de nada, estoy viviendo un noviazgo hermoso”, comenzó a decir.

Adela Micha aclaró si despidió a Maryfer Centeno tras pleito con Niurka A una semana del fuerte altercado entre la grafóloga y la vedette cubana, Maryfer no se presentó en el programa “Se tenía que decir” de La Saga VER NOTA

Sin embargo, al ser cuestionada sobre lo que La Mujer Escándalo dijo sobre Juan Osorio, Eva Daniela no se achicó y respondió:

“Yo no sé, no estoy enterada de nada lo que se diga, se pueden decir muchas cosas. Yo lo único con lo que me quedo es con lo que veo, con los hechos, con lo que Juan me demuestra y eso es lo importante, el amor se demuestra con hechos y el amor es una decisión, él me elige a mí todos los días”.

En este sentido, la actriz se mostró segura de la relación que mantiene con el productor de telenovelas.

Juan Osorio quiere producir bioserie de Shakira y Piqué Tras el enorme éxito de la “Music Sessions #43″ de la colombiana junto a Bizarrap, el productor de Televisa habló de su intención por contar la vida de Shakira VER NOTA

“Él puede elegir a quien quiera y me elige a mí, entonces yo estoy feliz, mira, ni siquiera tengo palabras para expresarte mi amor y creo que no se tiene que decir, cuando se tiene”, argulló.

A pesar de esto, los reporteros insistieron en que Eva Daniela opinara sobre el romance que tuvo en el pasado Niurka y Juan, a lo que la artista se limitó a dar las razones por las cuales no le importaba ese tópico.

“Jamás contesto sobre este tema, pero te voy a decir algo, ese pasado fue... bueno creo que ni siquiera había nacido. Entonces no entiendo porque me preguntan eso, si lo pasado pisado, menos me va a importar algo que ni yo existía, ni en planes de mis papás estaba. Entonces, contenta con mi presente”.

Pese a la diferencia de edades, pues la joven es 37 años menor que el famoso productor de Televisa, ambos han llevado a buen puerto su relación.

Fue en noviembre de 2021 cuando el responsable de telenovelas como El último rey: El hijo del pueblo y Salomé contó a la prensa que ya se encuentra en planes para unirse en matrimonio con la actriz de 27 años.

“Hay que hacer novela para juntar dinero y que la fiesta valga la pena”, confesó entonces. Incluso, ha sido tal el enamoramiento del productor que se tatuó la inicial de Eva Daniela, por lo que fue objeto de comentarios en las redes sociales, como aquellos en que lo compararon con Christian Nodal, quien en su momento se hizo tatuar el rostro de Belinda, quien era su novia entonces.

El realizador hizo un balance de su romance con la actriz originaria de León, Guanajuato, y dijo sentirse como un hombre renovado.

“Ella llegó a mí para aportarme su juventud, su experiencia, para enseñar cómo piensan los jóvenes de ahora y me ayuda mucho con mis redes sociales, pero también me guía; hay cosas que uno a veces no ve, aunque las tenga enfrente, y ahí es cuando me quita la venda que no me permite ver más allá”, contó el padre de Emilio Osorio a la revista TVyNovelas.

SEGUIR LEYENDO