Vacaciones dignas 2023: cómo se calcula la prima vacacional

Luego de que se autorizó la nueva reforma de vacaciones dignas que quedó plasmada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde el pasado 27 de diciembre. La nueva ley establece que aumentarán los descansos para los trabajadores, pues la modificación entró en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

En ese sentido, aquí recordaremos cuántos son los días que corresponden para cada colaborador, ya que por ejemplo antes se otorgaban solamente 6 días de vacaciones a partir del primer año de trabajo, y ahora quedaron autorizados 12 días.

Respecto al tema, otro de los puntos importantes que se tendrá que considerar es el cálculo de la prima vacacional, cantidad adicional que debe pagarse para, justamente disfrutar de ese período de descanso.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el porcentaje que se deberá tomar en cuenta por concepto de “prima vacacional” es de mínimo el 25%.

¿Cómo se calcula la prima vacacional?

La ecuación se podrá obtener tomando en cuenta la siguiente fórmula: La cantidad del sueldo diario (dividir salario mensual entre 30), luego multiplicar dicha cantidad por los días de vacaciones a los que tiene derecho y finalmente multiplicar ese resultado por .25%, que será lo mínimo que marca la ley.

Ejemplo:

Luis cuenta con un sueldo mensual de 13 mil pesos, por lo que su salario diario es de 433 pesos. Además, tiene 4 años de antigüedad en su empresa, por lo que con base a la nueva ley le corresponden 18 días.

El cálculo quedaría de la siguiente forma

433 x 18 días x 0.25= 1, 848 pesos es lo que tendría que recibir de prima vacacional este año.

Hay que recordar que el período de vacaciones para cada caso y con relación a la nueva reforma se tomará en cuenta con relación a la antigüedad de cada uno de los trabajadores en la empresa.

Según el decreto de la Secretaría del Trabajo, las personas que tengan un año en la empresa recibirán 12 días de descanso y luego se incrementarán dos días cada año y según el caso de cada empleado hasta llegar a 20 (5 años).

A partir del sexto año, el período aumentará dos días pero cada cinco años, es decir, será de cinco en cinco.

En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó la importancia del período vacacional para los empleados, pues es lo mejor tanto para el organismo como la empresa.

“Hay que descansar, o sea, trabajar y descansar. Y ya saben ¿cuál es la recomendación de San Benito? Ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar”, subrayó durante el anuncio.

Asimismo, dio a conocer que incluso él labora más de 12 horas y descansa al menos ocho horas para reponerse de todo.

“En mi caso, como ya no tengo mucho que pensar porque ya sé de qué se trata, ya tengo bien definido el proyecto, pues son ocho y ocho, son 16 de trabajo y ocho de descanso, que a veces son ocho y que son muy buenas, porque el sueño es lo más reparador que hay, esto me lo dicen los médicos; pero cuando no se puede, pues ni modo. Nada más que sí es bueno el sueño”.

