Sheinbaum invitó a Monreal y Noroña a “hacer unidad” hacia las elecciones presidenciales

Claudia Sheinbaum invitó a la CDMX a las corcholatas para hacer eventos como integrantes de Morena (Ilustración: Infobae México/Jesús Avilés)

A poco más de un año de las elecciones presidenciales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a las “otras corcholatas” a hacer eventos y conferencias en la capital del país como símbolo de unidad entre los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La mandataria capitalina indicó que tanto el senador Ricardo Monreal Ávila, así como el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, son candidatos que, pese a de tener diferencias, se deben a un mismo partido que se distingue por su supuesta unidad interna.

“Cuando uno habla de unidad pues tiene que actuar en consecuencia (...) qué bueno que se les invite a todos los que deseen (a participar)”, declaró la jefa capitalina en conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum refirió que en Morena se respeta las otras opiniones de sus integrantes (Foto: Twitter/Claudiashein)

Y es que, de acuerdo a la jefa de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha incentivado las relaciones entre sus “corcholatas” favoritas como lo sucedido en la reunión en Palacio Nacional el pasado mes de diciembre en donde asistieron distintos integrantes y líderes morenistas. Un evento en donde Ricardo Monreal brilló por su ausencia.

“Hubo un llamado de nuestro presidente de nuestro partido (AMLO) para que todas las “corcholatas” (de Morena) pudieran ir a informar y platicar de sus temas”

La aspirante a presidencia fue cuestionada sobre la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, luego de que votara en contra de la iniciativa presidencial en materia electoral conocida como Plan B.

Claudia Sheinbaum explicó que no consideraba que la decisión de Monreal Ávila fuera una razón justa para abandonar el partido guinda, pues, pese a ser uno de los 2 morenistas que no apoyaron la reforma electoral secundaria, es un integrante “importante " del movimiento. Sin embargo, la mandataria capitalina recalcó que no estuvo de acuerdo con dicha votación por parte del senador.

Ricardo Monreal Ávila votó en contra de la Reforma Electoral (Twitter/Senado)

“Ricardo votó en contra de la resolución de la reforma electoral. Por supuesto se respeta, pero no estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que Ricardo Monreal deba dejar Morena”, indicó la Sheinbaum.

Cabe resaltar que la durante la votación de la Reforma Electoral y el Plan B en el Congreso de la Unión, los rumores de la salida de Monreal de Morena acrecentaron, sobre todo luego de que distintos integrantes guindan le reprocharan por hacerle “guiño” al bando opositor.

Pero la indecisión del senador guinda no solo hizo molestar a algunos miembros de Morena, sino que también de sus “nuevos amigos”, como el dirigente perredista, Jesús Zambrano, quien declaró en un evento de su partido, que, gracias a la falta de definición del Monreal, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya no le aseguraría la candidatura que anteriormente le habrían ofrecido.

Ricardo Monreal con Santiago Creel en un evento en España como "buenos amigos"(Twitter / @SantiagoCreelM)

“Nosotros habríamos de valorar esta nueva situación, pero como un punto de vista (...) yo diría que esa ventana ya se cerró como posibilidad a ser considerada (...) como un posible candidato de un frente muy amplio mirando hacia a las elecciones del 2024″, explicó el líder perredista.

Sin embargo, y pese a las críticas y señalamientos, Ricardo Monreal ha recalcado en distintas ocasiones que entre sus planes no está salirse de Morena pues se considera como uno los miembros fundadores de dicho partido, incluso con el anunció de candidatura aspiracional a presidencia en la contienda del 2024.

