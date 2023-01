Juicio de García Luna: Gobierno de AMLO buscará recuperar dinero robado si resulta culpable

AMLO declaró que su gobierno buscará recuperar el dinero robado si García Luna resulta culpable (Foto: Infobae)

En el marco del juicio del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, que se lleva a cabo en Estados Unidos (EEUU), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que su gobierno buscará recuperar el dinero robado si el ex funcionario resulta culpable.

Este miércoles 18 de enero, durante su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que el Gobierno de México buscará recuperar el dinero robado del erario público por el ex secretario de Seguridad, esto, en caso de que el jurado estadounidense lo encuentre culpable de los cargos que le imputan las autoridades del país del norte.

“Lo estamos planteando ya en general, en todos los casos, lo que es dinero de México lo tiene que regresar a México, aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos, nos tienen que devolver el dinero, sea la cantidad que sea. Eso lo hemos venido planteado en todos los casos”

AMLO señaló que del juicio saldrá información relevante sobre personajes que presuntamente recibieron sobornos (REUTERS/Jane Rosenberg)

Sobre la posibilidad de que García Luna regrese al país y comience a hablar de ex presidentes o funcionarios para llevarlos a juicios por presuntos escándalos con el narcotráficos, el jefe del Ejecutivo federal señaló que “vamos a esperar” y no se adelantará al juicio, pues de ahí saldrá información relevante sobre personajes que presuntamente recibieron sobornos.

“Se tiene que ver qué relaciones había, si se demuestra que recibía dinero, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín y quiénes se benefician, qué otras autoridades, todo eso va a salir”

Y agregó que de no ser así y “sin aceptarlo, la autoridad (estadounidense) tiene que presentar pruebas porque cómo van a tener a una persona tres años detenida y va a juicio y no tiene pruebas, sería un fiasco, más que eso, una injusticia”.

AMLO cuestionó a los abogados de García Luna por solicitar que no se considere la riqueza del ex funcionario tras dejar su cargo en el sexenio panista (REUTERS/Jane Rosenberg)

En su participación, el presidente López Obrador cuestionó a los abogados de García Luna por solicitar que no se considere la riqueza del ex funcionario tras dejar su cargo en el sexenio del panista Felipe Calderón.

“Llama mucho la atención que los abogados de García Luna no quieren que se tome en cuenta la riqueza de García Luna a partir de que concluyó su cargo, El que nada debe nada teme. Cómo es que nada más mientras fui servidor público, ya los negocios que hice, que son negocios privados y la riqueza que obtuve, no tiene por qué tomarse en cuenta. Yo me preguntaría, por sentido común, cómo se obtiene tanto dinero en tan poco tiempo cualquier persona”, criticó AMLO.

