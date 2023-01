De Chile a México: el Congreso va por la extradición de Mauricio Toledo

El Congreso va por la extradición de Mauricio Toledo (Foto: Cuartoscuro)

Amílcar Sandoval, diputado federal por Morena, señaló que la Comisión Permanente abordó diversos exhortos, entre ellos el dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR) para promover la extradición de Mauricio Toledo, ex funcionario mexicano acusado de enriquecimiento ilícito y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Actualmente, Toledo Gutiérrez se encuentra en Chile, pues en la misma semana que fue desaforado, el ex legislador presentó licencia indefinida y, bajo el argumento de un problema personal, dijo que visitó el país de Sudamérica; sin embargo, esto ocurrió en agosto de 2021 y hasta el momento no ha regresado a México.

Al respecto, Sandoval Ballesteros recordó en una declaración a medios de este martes 17 de enero que en la legislación chilena el enriquecimiento ilícito se plantea como un delito que amerita un año de pena, algo que lamentó y calificó como “reminiscencias del régimen pinochetista”; además, advirtió que existen tratados entre México y Chile para hacer una extradición por corrupción.

De tal modo que la extradición del ex funcionario mexicano podría materializarse con respeto al Estado de derecho chileno y mexicano, por lo que el ex legislador, que fue desaforado por la presunta responsabilidad en los actos señalados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), podría ser obligado a venir a México para responder ante el proceso judicial.

En este contexto, se recuerda que cuando la Cámara de Diputados realizó el desafuero contra Mauricio Toledo, el ex diputado no fue al Palacio Legislativo de San Lázaro y, coincidentemente, se fue a Chile, país donde también puede residir libremente pues su mamá es de ese país y reclamó la nacionalidad. Desde entonces, no ha regresado a México.

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez fue sujeto de una investigación por parte de la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy por su presunta responsabilidad de enriquecimiento ilícito, ya que el ex delegado de Coyoacán tiene un patrimonio que no está justificado de acuerdo a sus percepciones.

La investigación oficial indica que del total de bienes adquiridos y dinero en el banco de Mauricio Toledo entre 2012 y 2019 es de 20 millones 826 mil 611 pesos, mientras que en ese mismo periodo sus ingresos fueron de 9 millones 406 mil 624 pesos, con lo cual se destaca una diferencia de 11 millones 419 mil 987 pesos.

Mauricio Toledo está acusado de operar con recursos de procedencia ilícita (Foto: Cuartoscuro)

Finalmente, Amílcar Sandoval exhortó a la FGJCDMX a no descartar ninguna línea de investigación en relación a los incidentes recientes en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro capitalino, incluida la que señala la posibilidad de sabotaje.

El también presidente de la Comisión Permanente señaló que no sería la primera vez que ocurren este tipo de ilícitos, por lo que sería importante que la autoridad competente dé seguimiento ante la posibilidad de sabotaje: “Ha habido casos de sabotajes en el Metro de la Ciudad de México y éstos se han vinculado, en algunas ocasiones, con diversos grupos dentro del Metro, incluso con parte del sindicato, por sus filiaciones políticas”.

Es en este contexto que el diputado consideró la posibilidad de que el contexto político se preste para este tipo de delitos, por lo que insistió en que se realice una investigación seria, pues consideró “muy poco común que estén pasando tantos eventos” con tan poco tiempo entre ellos, mismos que, muchas veces, desencadenan en accidentes “muy lamentables, lo que podría tener una intencionalidad política”.

“Nosotros tenemos claro que debe haber una investigación, y no se debe descartar ninguna línea de investigación, incluida la del posible sabotaje”, declaró ante medios de comunicación.

