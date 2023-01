Aurora Aksnes: todo sobre los conciertos que dará la cantante noruega en México

La cantante noruega regresará a México con su gira The Gods We Can Touch Tour. (Twitter @Auroramusic)

Aurora Aksnes, la famosa compositora y cantante originaria de Noruega, regresará a México este 2023. En esta ocasión viene con su gira The Gods We Can Touch Tour, con la que presentará su último disco de estudio lanzado en enero 2022. Además deleitará a sus fans con los éxitos que la han convertido en una de las estrellas musicales más grandes del momento, como “Runaway”, “Cure For Me”, “Running With the Wolves”, “Exist For Love”, “Queendom” y más.

La cantante confirmó 3 fechas en México. La primera será el próximo 13 de abril en el Teatro Diana en Guadalajara; el 15 de abril estará en el Pepsi Center en la Ciudad de México y cerrará su gira por el país el 16 de abril en el Showcenter en Monterrey.

✨ 💖 @AURORAmusic regresa a México este 13 de abril a GDL y 15 de abril a CDMX 🤍 #PreventaCitibanamex: 19 de enero, 10:00 hrs 🎟️ pic.twitter.com/wfRDzvV79B — ECO Live (@ecoenvivo_) January 17, 2023

Aksnes dio inicio a su carrera en el año 2012, cuando lanzó una serie de sencillos independientes con los cuales fue abriéndose paso en la industria musical. Su disco debut sucedió con All My Demons Greeting Me as a Friend en 2016, más tarde salió a la luz su álbum Infections of a Different Kind (Step 1) en 2018 y A Different Kind of Human (Step 2) en 2019.

Entre los temas más recurrentes que Aurora abordó a través de su material de larga duración destaca el escapismo, la introspección, el impacto ambiental (asunto con el cual está sumamente comprometida) y el empoderamiento. En cuanto a su “estilo musical” es complicado catalogarla en un género, sin embargo podría decirse que deriva del subgénero del synthpop, por el uso de sintetizadores, así como los destellos de influencias folk y armonías perfectas.

Cabe mencionar que su música suele incluir sonidos naturales; por ejemplo, Aksnes ha confirmado que utilizó el sonido del océano, el de la lluvia y el de ella abrazando un árbol para su proyecto All My Demons Greeting Me as a Friend.

Another fragment of my mind blooms today in all its glory.



🩸The Gods We Can Touch 🩸

Cry, dance, feel, tingle with me

meephttps://t.co/LAhv1EYAmR pic.twitter.com/jdDBxIrNTC — AURORA (@AURORAmusic) January 21, 2022

Precios y venta de boletos

Los boletos estarán a la venta a partir del 19 de enero a las 21:00 horas para tarjetahabientes Citibanamex y a través de Ticketmaster. La preventa general se llevará a cabo el viernes 20 de enero a las 10:00 horas en la misma plataforma.

Estos son los precios para la fecha del 15 de abril en el Pepsi Center en CDMX. Por el momento no se tiene el costo exacto para las otras dos fechas en Guadalajara y Monterrey.

Lounge VIP: $1,680 pesos MXN

General: $1,020 pesos MXN

Box: $ 1,440 pesos MXN

Sección C: 900 pesos MXN

Disc. $480 pesos MXN

Por otro lado, Aurora también es muy recordada en México porque ella se convirtió en la primer artista en recibir un muñeco del Dr. Simi. En redes sociales aquel momento se volvió viral en noviembre de 2021, durante su presentación en el festival Corona Capital en la Ciudad de México, siendo este el punto de origen que ha generado todo un movimiento que aparentemente seguirá creciendo en cuanto más artistas de talla internacional decidan pisar tierras aztecas, o no traer sus giras, como fue el caso de Lady Gaga.

Aquel festival Corona Capital en la Ciudad de México del 2021, no solo marcó el regreso de los eventos masivos después de algunos meses de total confinamiento debido a la pandemia de COVD-19 que provocó una pausa total a todo evento de entretenimiento con público presente, sino también es considerado el inicio de la tendencia de aventar la figura de Farmacias Similares.

