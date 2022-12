Humberto Zurita respondió a críticas por supuestamente haber olvidado a Christian Bach

(Fotos Instagram: @stephaniesalas // @zuritahm)

Desde que Humberto Zurita y Stephanie Salas confirmaron su romance al estilo Matrix han estado envueltos en escándalos que van desde las opiniones encontradas de sus hijos hasta su diferencia de edad, pues el galán de telenovelas tiene 68 años, mientras que la integrante de la dinastía Pinal cumplirá 53 en febrero de 2023.

Cómo son las divertidas vacaciones de Michelle Salas, Sylvia Pasquel y Stephanie Salas en Nueva York Abuela, madre y nieta se reunieron en la ciudad estadounidense, donde “se quejaron del frío”, acudieron al gimnasio, al museo y se adentraron al subterráneo de la localidad VER NOTA

En un principio trataron de mantener su relación amorosa en secreto, sin embargo, los rumores fueron tan fuertes que no pudieron ocultarlo más y lo gritaron a los cuatro vientos a través de redes sociales. Desde ese momento, sus fans han estado al pendiente de todos sus quehaceres cotidianos, sus convivencias y fechas especiales.

Michelle Salas y Humberto Zurita están iniciando una relación después de la separación de la cantante, y el fallecimiento de Christian Bach (Foto: Instagram)

Como era de esperarse desde un principio la pareja también fue señalada por iniciar un romance tres años después del lamentable fallecimiento de Christian Bach, el gran amor de la vida de Humberto Zurita. Y es que desde que se conocieron quedaron flechados e iniciaron una relación que duró más de tres décadas.

Fanáticos de Bad Bunny pidieron posada para ingresar al Estadio Azteca Usuarios en redes sociales reportaron que les impidieron el acceso al recinto por aparente fraude con los boletos VER NOTA

Aunque el protagonista de Vivir a destiempo y Stephanie Salas han procurado respetar el recuerdo de la artista argentina recientemente recibieron un reclamo de una usuaria de Instagram. Todo ocurrió en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, en una publicación que realizó el oriundo de Torreón, Coahuila, en su cuenta.

(Captura Instagram)

“Esta virgencita: siempre ha estado a la entrada de mi casa y hoy es uno de los días más importantes de México porque celebramos a nuestra hermosa y bendecida madrecita y reina de mi país!. Hoy madre: te celebro junto a ella porque es tu santo Lupita, (como te decía toda la gente a la que le diste tu amor incondicional) te vi entregar tu corazón y tu amor , no solo a toda tu familia , sino a cada persona que rozo tu vida”, escribió también en honor a su mamá, Guadalupe Moreno.

Eras un ángel en la tierra y ahora debes estar junto a nuestra reina de mexico la Virgen de Guadalupe , al lado de Dios nuestro señor y te veo brillar más que nunca en el universo y en los corazones de quienes te amamos infinita mente! Descansa en Paz amada madre mía y abraza de mi parte a la Virgen de Guadalupe en este día tan especial para el mundo entero.

Zurita y Bach se casaron en 1986 (Instagram zuritahm)

Su conmovedor mensaje fue bien recibido por sus seguidores de la plataforma, incluso, Stephanie Salas lo respaldó: “Te amo mi vida. Viva Lupita hoy y siempre!”. Sin embargo, hubo una usuaria que puso sobre la mesa la posibilidad de que el actor ya se este olvidando de la madre de sus dos hijos, todo porque no la incluyó en su post.

México habría despertado y despedido a Bad Bunny con sismo magnitud de 6 “El Conejo Malo” cerró su gira ‘World’s Hottest Tour’ la madrugada del domingo 11 de diciembre en la CDMX, por lo que ahora sus fans han externado su preocupación por el cantante puertorriqueño y hasta compararon la situación con la visita de Dua Lipa VER NOTA

“Faltó CHRISTIAN”, escribió la usuaria en cuestión. Aunque los artistas no suelen responder a provocaciones o hate en esta ocasión Humberto Zurita hizo una excepción, pues tomó un minuto de su tiempo para explicar que su intención fue celebrar a la Virgen de Guadalupe y recordar a su madre por su santo, no a su ex esposa y resaltó que ella siempre estará en su corazón.

En actor suele hacer publicaciones en memoria de Bach.

@taylorscott690 es festejar solo el santo de mi madre el que es el día que celebramos los mexicanos a la Virgen de Guadalupe.? Christian esta siempre en mi corazón.

Varios usuarios de la plataforma lo defendieron asegurando que su mensaje fue claro y en ningún momento dejó entrever que ya se olvidó de Christian Bach: “Es que ella no se llamaba Guadalupe , a qui esta felicitando a su mamá”. “Quedaste”. “@zuritahm exacto. Recibe un fuerte abrazo”.

SEGUIR LEYENDO: