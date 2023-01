PRI aseguró que ganará en Edomex y Coahuila porque a Morena solo le interesa “estar en campaña”

Moreno Cárdenas y el PRI respaldaron los acuerdos de Va por México (Twitter/@alitomorenoc)

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, aseguró que su instituto político ganará las elecciones en el Estado de México (Edomex) y Coahuila este 2023, debido a que han trabajado en las comunidades a diferencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que “solo le interesa estar en campaña”.

Durante un evento que se llevó en el auditorio Plutarco Elías Calles, en la sede nacional del tricolor, el dirigente cuestionó los problemas económicos que ha enfrentado el país, especialmente en materia de inflación y que, de acuerdo a su análisis, se observa en la falta de empleos y oportunidades para el desarrollo de la ciudadanía.

Ante lo cual, Moreno Cárdenas aseveró que las clases trabajadoras, tanto en las ciudades como en el campo, no pueden seguir “cargando” con las decisiones que ha tomado el gobierno federal, al cual tildó de ser “ineficaz e ineficiente”; no obstante, felicitó a los legisladores -locales y federales- priistas por su actuaciones en los diferentes congresos.

“A este gobierno solo le interesa andar en campaña, cerramos con la peor inflación, la economía no va bien, no hay empleos, no hay oportunidades. La clase media, la clase trabajadora, las familias del campo no pueden seguir cargando con los costos de un gobierno ineficaz e ineficiente, por ello reconozco a las y los legisladores del PRI, de nuestros grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión y los congresos locales”, explicó este lunes 16 de enero.

Sus declaraciones se dieron durante su primer día de la Jornada Nacional de Capacitación del PRI, en donde respaldó los acuerdos que se presentaron el pasado jueves 12 de enero cuando se confirmó que retornaba la coalición Va por México para competir por las elecciones de 2023 y 2024.

Ante militancia y dirigentes de los 32 divisiones priistas en cada entidad, el exgobernador de Campeche indicó que el acuerdo con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es para trabajar en unidad, por lo que se comprometió a que los priistas no dejarán de luchar por obtener la victoria rumbo a los comicios de este año.

Finalmente, puntualizó que lo que volvió a unir a la coalición fue el entendimiento de que la situación en múltiples aspectos en “México no va bien”; no obstante, le aseguró a la militancia que en el PRI van a tener a políticos y dirigentes preparados que siempre trabajarán para sacar adelante al país.

“Hoy somos tres institutos políticos trabajando unidos y parejos y, por eso, tenemos que dejar claro, compañeras y compañeros, que México no va bien y, por eso, el PRI se organiza desde su base, se capacita, se forma, en cada rincón, en cada municipio, en cada ejido, en cada comunidad habrá un priista trabajando, formado, bien preparado, bien capacitado para defender a nuestro instituto político y trabajar por nuestra coalición”, expresó.

Alejandro Moreno se reunió con líderes de organizaciones de oposición (Twitter/@alitomorenoc)

Horas más tarde, el líder se reunió con los líderes de las organizaciones del Frente Cívico Nacional, Sí por México, Sociedad Civil México, Unidos por México, UNE México y Poder Ciudadano para abordar la construcción de acuerdos para enfrentar los procesos electorales que se vivirán en junio de 2023.

“De la mano del Frente Cívico Nacional, Sí por México, Sociedad Civil México, Unidos por México, UNE México y Poder Ciudadano construiremos grandes acuerdos en favor del futuro del país. ¡El @PRI_Nacional y #VaPorMéxico siempre estarán del lado de las familias mexicanas”, tuiteó el priista.

Por último, Moreno Cárdenas se reunió con presidentes estatales y delegados nacionales de todos el país, por lo que reafirmó se encuentran trabajando para fortalecer al partido en todo el país.

