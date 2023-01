¿La pipa de la paz?: Alito Moreno y Layda Sansores coincidieron en Yucatán

Los políticos coincidieron en la presentación del 4° Informe de Gobierno del gobernador de Yucatán (Twitter/@LaydaSansores/@alitomorenoc)

En todo el país es conocida la disputa que han protagonizado el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, misma que ha terminado en algunos tribunales; sin embargo, ambos personajes estuvieron presentes en el mismo evento.

“Disfraza la militarización que niega”: nueva designación en la SSPC avivó las críticas contra AMLO Periodistas y organizaciones civiles reprobaron el nombramiento que López Obrador dio a conocer para la Subsecretaría de Seguridad VER NOTA

Se trató de la presentación del Cuarto Informe de Gobierno de Mauricio Villa, gobernador de Yucatán, en donde ambos políticos estuvieron en primera fila, a lugares de distancia; no obstante, en el lugar también estaban otros gobernadores y líderes de partidos políticos, algunos que incluso han sido implicados en presuntos ilícitos del priista.

Tanto en las imágenes que publicó la mandataria como el diputado federal se pudo ver que se encontraban separados por los senadores Miguel Ángel Mancera (PRD), Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Olga Sánchez Cordero (Morena), Julen Rementería (PAN); la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde; la gobernadora Teresa Jiménez; el diputado federal Luis Cházaro; y el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

Mi reconocimiento al gobernador de Yucatán, @MauVila, por su 4º Informe de Gobierno en favor de las familias yucatecas. ¡Muchas felicidades! pic.twitter.com/HytyfimKZP — Layda Sansores (@LaydaSansores) January 16, 2023

Ninguno de los dos hizo algún aspaviento o ha declarado algo en contra del otro, tras darse el reencuentro; muchos personajes esperaban que en el próximo Martes del Jaguar -programado para el 17 de enero- se hablara de la situación; sin embargo, la gobernadora anunció que sería suspendido.

PAN y PRD ratificaron a Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, como una “carta fuerte” para el 2024 Marko Cortés destacó que el gobierno que encabeza Vila Dosal en Yucatán ha demostrado que sí es posible dar resultados en beneficio de las personas VER NOTA

Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter que la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció que la emisión se pospondría una semana debido a que realizaría algunas actividades pactadas con la Presidencia de la República, por lo que, en caso de que hubiera alguna reacción oficial, se daría el próximo 24 de enero.

“Estas semana no habrá #MartesDelJaguar con motivo de reuniones importantes que tendremos en presidencia”

La gobernadora anunció que se suspenderá una semana el "Martes del Jaguar" (Twitter/@LaydaSansores)

Tan solo en el episodio del pasado 3 de enero, la mandataria de Campeche presentó la segunda presentación del programa en donde dio a conocer dos presuntas conversaciones entre el líder priista y Javier Tejado, un conocido periodista y director de medios televisivos en el país.

Amnistía Internacional denunció militarización por nombramiento de subsecretario de la SSPC Las críticas surgen en medio del creciente poder que AMLO ha dado a las Fuerzas Armadas, que ahora están facultadas para hacer tareas de seguridad pública, patrullar las calles, construir obras y administrar proyectos VER NOTA

En un primer momento, Moreno Cárdenas mantuvo una charla con el teniente Jorge Álvarez, presunto jefe de choferes de Alito, en la cual le pediría que realizara algunas intervenciones con distintos personajes con el fin de salir favorecido en algunos contratos para la adquisición de propiedades -casas y departamentos- y automóviles.

No obstante, no era la único que supuestamente le pedía que resolviera, pues, incluso, le solicitó mentirle “a la señora” -se presume que se trata de su esposa- diciéndole que se encontraba con el fundador de Sí por México, Claudio X. González; aunado a establecer con otras personalidades acuerdos para armas y solicitudes para recoger y reunirse con diferentes mujeres.

¡Que finísimas personas!: le preparan la entrevista, le escribe el artículo para que él lo firme. ¿Dónde está la ética? Hasta siguen apareciendo bienes patrimoniales que no estaban contemplados… Esto es tráfico de influencias. pic.twitter.com/ObBwuD11cC — Layda Sansores (@LaydaSansores) January 11, 2023

No obstante, de acuerdo a la gobernadora, lo más preocupante que se presentó fue la conversación con Javier Tejada, en la cual supuestamente Moreno Cárdenas le pidió que realizara una campaña para su partido, en medio del proceso electoral de Campeche en 2021; en cambio, el priista ofreció asilo al periodista y éste último destacó a Moreno como “buen anfitrión”.

No fue lo único, pues en la conversación también se pudo leer cómo el especialista en medios le dio consejos de cómo mostrar su declaración patrimonial y que los debates sobre presunto enriquecimiento ilícito no estuvieron presentes: “Perfecto, tú lo que me digas muy bien. Adelante, me lo mandas y para adelante para que yo lo mande”.

SEGUIR LEYENDO: