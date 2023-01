Delfina Gómez advirtió que es “la hora del fin del grupo Atlacomulco” en el Edomex

La morenista se presentó en Nezahuacóyotl (Twitter/@delfinagomeza)

La precandidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez Álvarez, advirtió que el grupo Atlacomulco, facción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), terminará su control sobre la entidad luego de que obtenga la victoria el próximo mes de junio.

Fue durante el evento que encabezó la representante del partido guinda que indicó que, aunque sus opositores han buscado denostarla, ella dirigirá los trabajos del equipo que pondrá fin a más de nueve décadas de gobierno del tricolor, por lo que pidió a la ciudadanía pelear con dignidad y “no venderse por unos cuantos pesos”.

“Llegó la hora del fin del grupo Atlacomulco”

Asimismo, en su segundo día de precampaña, la morenista agradeció el respaldo de todos los liderazgos de la Cuarta Transformación, especialmente de morena, que se han sumado a su proyecto con el cual recorrerá los 125 municipios del estado.

Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, indicó que durante el periodo de la precampaña se seguirán sumando esfuerzos sociales, incluido Unidos que encabeza el exalcalde Juan Hugo de la Rosa con el fin de que la extitular de la SEP obtenga la victoria en los próximos comicios.

Asimismo, puntualizó que la alianza con otros dos partidos, así como el convenio que fue firmado el pasado 14 de enero, tienen como objetivo arrebatarle al PRI uno de sus últimos bastiones de poder, especialmente de donde salió el último presidente de este partido.

“No hay mal que dure 100 años y vamos cambiar al Estado de México por eso les pido que nos ayuden a que la gente se entere que la maestra es nuestra precandidata y después nuestra candidata y no podemos confiarnos. Tenemos que lograr un margen muy amplio para que no vuelvan a tener oportunidad de robarnos la elección”, explicó en el evento.

Higinio Martínez compartió una imagen con "Las Delfis" (Twitter/@higinio_mtz)

La militante morenista caminó y saludó a la multitud en un recorrido por la explanada de Nezahualcóyotl, en donde presuntamente se reunieron alrededor de 10 mil personas para respaldar el proyecto de la 4T en la entidad; entre las curiosidades del evento fue que se vieron peluches en honor a la senadora con licencia.

En medio del evento, algunos mujeres emprendedoras de la organización Marser comenzaron a vender Las Delfis, peluches de la representante de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), figura muy similar a los que existen del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mejor conocidos como Amlito.

“Delfis es el nuevo muñeco que estamos presentando junto con Amlito, este ya es clásico. Nace de la idea de Marser, somos puras mujeres trabajadores que tenemos nuestro taller en la Agrícola Oriental (en la Ciudad de México)”, expresaron las creadoras de los muñecos, los cuales cuestan 200 pesos.

La morenista inició su precampaña en Edomex (Twitter/@delfinagomeza)

Un día antes, con un tope de 42 millones 835 mil 15 pesos, el pasado sábado 14 de enero dieron inicio las precampañas para que los partidos políticos que contenderá por la gubernatura del Estado de México elijan a los respectivos candidatos y candidatas que los representarán de frente a los comicios electorales previstos a celebrarse durante el mes de junio.

De acuerdo con información del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el periodo de precampañas tendrá una duración de 30 días que correrán desde este sábado 14 de enero y hasta el 12 de febrero.

