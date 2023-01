Beatriz Paredes señaló que Mario Delgado tiene vocación de “refresquero” al promover “corcholatas”

Beatriz Paredes dijo que Mario Delgado parece refresquero al promover corcholatas (Twitter/@BeatrizParedes/@mario_delgado)

Beatriz Paredes Rangel refirió que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, tiene vocación de refresquero al promover “corcholatas”, luego de que pidió a gobernadores morenistas impulsar la imagen de los aspirantes a la candidatura presidencial.

La ex presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó que le sorprende que el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) esté promoviendo servidores públicos. “Estoy sorprendida, creo que la decisión estratégica que se tiene que tomar en Morena es si sus precandidatos deben seguir siendo funcionarios públicos o no”, aconsejó.

“La vocación de difusor de las refresquería divulgando corcholatas me sorprende; creo que no es función propiamente del presidente de un partido. Es más bien, tiene una vocación de un refresquero que quiere que se den a conocer las características del sistema de corcholatas”

“Hay una confusión entre el rol de partido y el rol de gobierno. Es dramático que quienes antes exigían que el gobierno sacara las manos de los procesos electorales, ahora solamente sepan comportarse como partido de Estado. Es muy grave, es uno de los retrocesos democráticos que la sociedad no tiene por qué admitir”, condenó.

Y es que fue el fin de semana pasado que Delgado Carrillo y la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, se reunieron con al menos una decena de mandatarios estatales de Morena, junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López; quienes son dos de las principales corcholatas.

Por otra parte, la senadora por el PRI volvió a destapar sus intenciones de competir por la candidatura a la presidencia de México de la mano de la coalición Va por México; sin embargo, señaló que la designación de la candidatura debe darse en un proceso abierto y ciudadano.

“No soy una mujer de cargos, sino de causas. Hace algunos meses, sin embargo, decidí plantear mi aspiración para obtener la candidatura presidencial motivada por mi comprensión de que estamos atravesando un momento crucial en la historia de México”, reveló la ex presidenta de la Cámara de Diputados.

La dirigencia de Morena pidió a morenistas promover a las principales corcholatas rumbo a 2024 (Cuartoscuro)

Señaló que al elección de 2024 es trascendental, pues dejará marcado el futuro de México en las próximas décadas; por ello expresó su motivación para buscar la candidatura por una gran coalición. Además, recalcó que ya ha manifestado a los dirigentes del PRI, PAN y PRD su intención de competir, misma que es respetada por ellos.

Con respecto al proceso al interior de la coalición, confió en que comience pasando las elecciones del 2023. En ese sentido, pidió que sea un proceso lo más abierto posible que incluya a la sociedad civil para la designación de la candidatura. “Lo más sano para todos es que no sean funcionarios públicos”, pues recalcó que “de repente pasan cosas” cuando se está en funciones.

La priista destacó que un proceso abierto implica que no solo se registren aspirantes de los tres partidos, sino que se abra a la sociedad civil. “Creo que en el proceso de selección de quien será candidato deben tener derecho de participar militantes y ciudadanos abiertos que no participen en ninguna fuerza política”.

El líder nacional de Morena se reunió con gobernadores para pedir psio parejo a corcholatas (Facebook/Mario Delgado)

“Yo siempre me he pronunciado por (elecciones) primarias”, pues recordó que a todos los cargos que ha aspirado, los consiguió gracias a dicho tipo de elección. “Siempre he creído en las elecciones internas, en las elecciones primarias, pero respetaré que definan quienes participan en esto”, sostuvo.

También, expresó que se encuentran ante el reto de encontrar el método que motivo la participación ciudadano que rompa con el abstencionismo, lo que calificó como la única ruta para derrotar al oficialismo; todo esto, “sin desconocer diferencias y contradicción” entre la alianza opositora. “Se trata de reencontrarnos y no de polarizarnos”.

