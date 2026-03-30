Animales y Mascotas

Clonar mascotas: cómo es el procedimiento y por qué advierten que los resultados nunca son iguales

Cada ejemplar nacido mediante este método comparte material genético; sin embargo, la vivencia individual marca diferencias profundas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La clonación de mascotas en Estados Unidos permite obtener copias genéticas, pero no replica la personalidad original del animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de clonar mascotas genera expectativas entre quienes desean reencontrarse con un animal perdido, pero la ciencia advierte que el clon nunca replicará la personalidad del original. La revista National Geographic presenta el caso de Kelly Anderson, quien, tras la muerte de su gata Chai, recurrió a la clonación y reabrió el debate sobre los límites reales de esta tecnología.

Un animal clonado comparte el ADN de la mascota original, pero no hereda su temperamento, ya que la personalidad resulta de una combinación entre la genética y las experiencias de vida. El entorno, la crianza y los vínculos personales moldean a cada individuo, lo que hace inviable replicar exactamente el carácter, incluso con material genético idéntico.

El avance de la clonación y el mercado en Estados Unidos

Chai, una gata ragdoll, falleció de forma inesperada en 2017. Anderson, profundamente afectada por la pérdida, investigó diferentes alternativas y contactó a una empresa de clonación en Texas.

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La personalidad animal depende tanto del ADN como del entorno y las experiencias individuales, según expertos consultados por National Geographic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a un préstamo personal, inició el proceso con un costo inicial de USD 25.000; actualmente, la clonación de una mascota puede alcanzar los USD 50.000, un servicio restringido a quienes disponen de grandes recursos o acceso a crédito, según la publicación de National Geographic.

El mercado de la clonación de mascotas se expande en Estados Unidos, impulsado por avances científicos y testimonios personales. Anderson relató su experiencia en la web Clone Kitty y en redes sociales, sumándose a quienes buscan en la biotecnología una forma de sobrellevar la pérdida de un animal de compañía. No obstante, los expertos sostienen que la clonación produce solo una copia genética, sin garantizar una réplica del carácter.

Cómo funciona la clonación animal

La técnica de clonación ha avanzado desde el nacimiento de la oveja Dolly en 1996. El procedimiento consiste en extraer óvulos viables de hembras, modificar genéticamente los núcleos celulares y fertilizarlos in vitro antes de implantarlos en una madre sustituta, quien es sometida a tratamientos hormonales para favorecer el desarrollo embrionario.

oveja dolly
El proceso de clonación implica riesgos significativos: la tasa de éxito ronda solo el 16% y suele asociarse a abortos y malformaciones en animales (AFP PHOTO PA FILES/BEN CURTIS/ms****)

El profesor emérito de ética y bienestar animal en la Universidad de Pensilvania, James Serpell, explicó a National Geographic que muchos embriones no llegan a implantarse y suelen producirse abortos o malformaciones que impiden la supervivencia.

Aunque algunas empresas afirman alcanzar tasas de éxito del 80%, un estudio publicado en 2022 situó el porcentaje real en torno al 16%, lo que evidencia los riesgos y limitaciones para los animales involucrados.

Generalmente, el clon se asemeja físicamente al original y puede compartir comportamientos, pero las particularidades de la personalidad no se duplican. Así, la expectativa de “recuperar” a la mascota original resulta, según la ciencia, improbable.

El impacto de las experiencias en la personalidad animal

Flor tóxica, gatos, lirios, envenenamiento, plantas peligrosas para mascotas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Investigaciones científicas demuestran que el comportamiento y los rasgos de un animal clonado varían según cómo haya sido criado y socializado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas consultados por National Geographic coinciden en que la personalidad de un animal clonado nunca será idéntica a la del original, aunque compartan material genético. Serpell subraya que “las empresas de clonación intentan recrear a la mascota perdida, pero nunca logran ese resultado, porque la expresión del ADN se modifica por todo lo que ocurre tras la concepción”.

El caso de Anderson lo pone en evidencia: al recibir a Belle, la gata clonada, reconoció que la conexión que tuvo con Chai era única. “Nunca tuve un animal que me entendiera como ella”, afirma sobre su mascota original.

Investigaciones lideradas por Adam Reddon en la Liverpool John Moores University señalan que los rasgos de comportamiento emergen de una interacción constante entre genética y experiencias. En palabras de Reddon, “todos los rasgos de personalidad surgen de la combinación entre el trasfondo genético y las experiencias vividas”.

Diferencias entre clones y originales

Perro retriever de pelaje dorado en primer plano, con fondo de pasto y luz de atardecer.
Estudios con perros y mini cerdos clonados corroboran que solo ciertos comportamientos se mantienen, mientras que personalidad y adaptabilidad dependen del entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convivencia, el ambiente y las rutinas diarias ejercen una influencia determinante en el desarrollo del carácter. En el caso de Anderson, Chai pasó sus primeros meses aislada debido a una enfermedad, lo que la hizo reservada y dependiente; en cambio, Belle fue socializada desde el inicio y mostró independencia y sociabilidad.

“En temperamento, las dos son iguales. Son gatas seguras y dominantes”, señaló Anderson a National Geographic, aunque reconoce que la historia de Belle la hizo más extrovertida.

Estudios recientes en mini-cerdos y perros clonados muestran que, aunque los clones comparten ciertos niveles de actividad, otras características como audacia, curiosidad o adaptación varían en función del entorno y las experiencias, aun con el mismo ADN.

Perspectivas y límites de la clonación de mascotas

Gato rizado, Selkirk Rex, felino esponjoso, raza exótica, mascota adorable, pelaje ondulado, carácter amigable, felino curioso, gatos de raza, belleza única. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El auge del mercado de clonación de mascotas plantea dilemas éticos, ya que genera expectativas erróneas sobre “recuperar” a animales perdidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la clonación de mascotas plantea nuevas oportunidades, pero también dudas éticas y expectativas complejas para quienes desean “revivir” a un ser querido.

De acuerdo con National Geographic, buscar una copia exacta de la personalidad a través de la clonación es incierto y puede generar frustraciones, ya que el animal clonado será siempre un individuo distinto, condicionado por sus propias vivencias.

Clonar una mascota proporciona un gemelo genético, no un regreso del compañero perdido. Cada animal es irrepetible, definido por la suma única de sus experiencias y su entorno, más allá de cualquier coincidencia en el ADN.

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