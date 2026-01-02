¿Cómo hacer que la flor de Nochebuena llegue viva a la siguiente Navidad?

Secretos de la Nochebuena todo el año: los cuidados que necesitas para lucirla hasta la próxima Navidad.

En diversos hogares se cree que la Nochebuena es solo un adorno de diciembre y su objetivo termina junto a la temporada navideña.

Sin embargo, existen algunos cuidados que permiten que la especie pueda mantenerse viva, colorida y saludable hasta la próxima Navidad.

Origen y complicaciones de la Nochebuena

Originaria de México y Centroamérica, la Nochebuena crece en la naturaleza como arbusto y puede alcanzar varios metros de altura en climas cálidos y suelos bien drenados.

Usualmente, es capaz de sobrevivir y recuperar sus colores durante muchos años, pero su fama de ser efímera ocasiona varios errores comunes, principalmente en los hogares.

De acuerdo con Meteored México, uno de los problemas más frecuentes después de las fiestas es el exceso de riego. Cuando la planta comienza a perder hojas, algunos intentan compensar añadiendo más agua, lo que suele terminar afectando la raíz.

El cuidado adecuado de la Nochebuena permite que la planta se conserve saludable y colorida hasta la próxima Navidad. EFE/ José Méndez

De igual forma, los cambios bruscos de temperatura, desde los viveros hasta el ambiente de casa, y un manejo inadecuado hacen que la flor se marchite progresivamente.

En la mayoría de los casos, su mortalidad no se debe a la naturaleza de la especie, sino a una sucesión de errores, tales como:

Exceso de riego. Estrés por cambios bruscos de temperatura. Manejo inadecuado tras la época festiva.

La Nochebuena es originaria de México y Centroamérica y puede crecer varios metros en climas cálidos y suelos bien drenados. REUTERS/Henry Romero

De esta forma la Nochebuena llegará viva hasta la siguiente Navidad

Para conseguir que la Nochebuena llegue viva hasta la siguiente Navidad, es fundamental comenzar los cuidados desde el primer mes del año.

Enero

Se debe reducir el riego porque la pérdida de hojas disminuye la necesidad de agua.

Febrero y marzo

Se recomienda realizar una poda drástica, cortando los tallos y dejando entre 10 y 15 centímetros de altura, siempre con herramientas limpias para prevenir enfermedades.

Posteriormente, la planta entra en reposo y necesita poca agua, buena luz y un ambiente estable.

Primavera y verano

La Nochebuena se fortalece si se fertiliza con un producto rico en nitrógeno y se mantiene una rutina de riego regular, evitando encharcamientos.

La luz abundante promueve un crecimiento vigoroso. Además, realizar un pinzado sutil de los brotes nuevos ayuda a que la estructura sea compacta y favorece una mayor ramificación.

Los cambios bruscos de temperatura y un manejo inadecuado tras la época festiva incrementan la mortalidad de la Nochebuena en los hogares. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Septiembre u octubre

El regreso del color rojo en las brácteas (hojas modificadas) está vinculado al manejo correcto del ciclo de luz y oscuridad durante el otoño.

En estos meses, la planta requiere entre 12 y 14 horas diarias de oscuridad durante cerca de ocho semanas, sin exposición a luz artificial.

Es fundamental cubrir la planta o trasladarla a habitaciones oscuras por la noche, completando el ciclo con luz indirecta durante el día.

El manejo correcto del ciclo de luz y oscuridad en otoño es clave para que la Nochebuena recupere el característico color rojo de sus brácteas. REUTERS/Henry Romero

El impacto de la temperatura durante el otoño

La temperatura influye notablemente en la salud de la Nochebuena. El rango óptimo es entre 18 y 24 centígrados, evitando corrientes frías y fuentes de calor intenso. Dicho control previene la caída de hojas y favorece que las brácteas adquieran su color natural.

Los cuidados adecuados durante todo el año promueven prácticas sustentables, ya que se evita el desperdicio de plantas y se permite que continúe su ciclo vital y ofrezca color y vida en el hogar año tras año.