UNAM explica el origen de la cena de Navidad

En los tiempos virreinales, las actividades religiosas y comerciales en espacios urbanos concentraban las expresiones navideñas, alejadas de la intimidad del hogar

La cena navideña en México,
La cena navideña en México, centrada hoy en el pavo, es una tradición reciente que surgió en el siglo XX con la influencia de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la cena navideña se asocia hoy a la tradición familiar por excelencia en México, esta costumbre es sorprendentemente reciente. Según explica el historiador Antonio Rubial García a UNAM Global, el concepto actual de la cena de Nochebuena —centrado en el pavo y otros platillos— se consolidó recién en el siglo XX, vinculado a la expansión de los supermercados y al auge económico que fortaleció a la clase media en las ciudades.

Esta “costumbre burguesa”, como la define Rubial, tiene origen directo en modelos importados de Estados Unidos, particularmente del Thanksgiving Day (Día de Acción de Gracias), y no formó parte del repertorio festivo de las generaciones anteriores. Para la mayoría de los hogares mexicanos, organizar una cena abundante antes de los años cuarenta era algo impensable: “Para muchos, la cena no iba más allá de frijoles, destaca el investigador.

Cena de Navidad en la historia de México

Hasta antes de los años
Hasta antes de los años cuarenta, la mayoría de los hogares mexicanos solo cenaban frijoles en Nochebuena, pues una cena abundante era inusual.(Imagen ilustrativa Infobae)

En contraste, durante la época colonial y buena parte del siglo XIX, la Navidad careció de celebraciones familiares significativas en torno a la comida. El ambiente festivo se manifestaba principalmente en las plazas públicas y los templos.

Un cuadro de Manuel Arellano de 1720, titulado Celebridad de Nochebuena en México, retrata la Plaza Mayor llena de puestos, faroles y carruajes la víspera del 25 de diciembre. Los testimonios de la época, como la crónica El Carmelo regocijado (1729), describen cómo el festejo central consistía en pasear por la plaza, comprar dulces, frutas, pescados o jamón, y asistir a la misa de gallo. No existen registros escritos ni gráficos de una cena especial dentro del ámbito doméstico.

Entre el 17 y el 26 de diciembre, en el ámbito mesoamericano, el pueblo mexica conmemoraba el nacimiento de Huitzilopochtli, deidad solar y guerrera, durante la fiesta de Panquetzaliztli.

La iconografía relata que Huitzilopochtli surgió armado del vientre de la diosa Coatlicue para enfrentarse a su hermana Coyolxauhqui, personificación de la Luna, y a los cuatrocientos huitznahua. La festividad incluía procesiones con estatuas elaboradas en amaranto y miel de maguey, sacrificios y ofrendas. Al terminar, solo los nobles consumían la imagen ritual.

Durante la colonización vino la resignificación de estas festividades prehispánicas. Los frailes, en particular los franciscanos, impulsaron representaciones humanas del nacimiento de Cristo en las iglesias, inspirándose en la tradición instaurada por San Francisco de Asís en el siglo XIII.

Documentos coloniales como los Anales de Juan Bautista, escritos en náhuatl, refieren que en el convento de San Francisco, durante la Nochebuena, actores indígenas representaban a María, José y el Niño en una especie de pesebre viviente.

Origen de la Navidad y el 25 de diciembre

La adopción del 25 de
La adopción del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo sustituyó antiguas festividades dedicadas a Mitra en el solsticio de invierno. - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de la fecha del 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo también tiene raíces ajenas a la tradición original. Según señala Rubial, numerosas culturas antiguas iniciaban el año en torno al equinoccio de primavera —marzo—, momento asociado al renacimiento solar.

El cristianismo, al imponerse como religión oficial en el Imperio romano, modificó el calendario y trasladó el inicio simbólico al solsticio de invierno, alrededor del veintidós de diciembre, cuando la luz solar comienza a repuntar tras el periodo más oscuro. Esta decisión buscó reemplazar antiguas prácticas: “Tiene que ver con una antigua fiesta dedicada a Mitra, un dios persa. Para sustituir ese culto, el cristianismo estableció el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, afirma el historiador.

