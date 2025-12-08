Animales y Mascotas

Niño en Escocia transforma su regalo de cumpleaños en ayuda para un refugio de rescate animal

La generosa acción del menor fue reconocida por personal de la organización y usuarios en redes sociales

El menor prefirió ayudar a perros necesitados en vez de gastar su dinero en juguetes. (BF: Islay Dog-Rescue)

La sensibilidad hacia el bienestar animal puede manifestarse desde la infancia, como lo demuestra el gesto de Myles Murray, un niño de Tarbolton, en el suroeste de Escocia, quien decidió donar el dinero recibido por su cumpleaños al refugio Islay Dog Rescue ubicado en la localidad de Cumnock.

Esta organización, que depende en gran medida del apoyo público y de campañas de recaudación de fondos, se dedica al rescate, rehabilitación y reubicación de perros en riesgo, especialmente aquellos con necesidades complejas o que han sido rechazados por otros refugios, según la información publicada en la página oficial del recinto.

Debido a ello, el equipo de voluntarios expresó su agradecimiento por la generosidad de Murray, destacando la importancia de este tipo de gestos para la continuidad de su labor. Así, para difundir su conmovedora acción, la organización relató en una publicación en su página oficial de Facebook: “Myles decidió ahorrar todo el dinero que recibió en su cumpleaños porque quería usarlo para rescatar perros”.

Hasta el momento, la publicación compartida el 2 de noviembre de 2025 ha recibido más de 600 reacciones, junto con numerosos comentarios que celebran la decisión del infante. “Bien hecho, Myles, qué alma tan encantadora tienes”, escribió una usuaria. “Su mamá debe sentirse muy orgullosa de él”, coincidieron varios otros.

Un encuentro especial con los perros del refugio

El gesto del menor demuestra cómo la empatía puede marcar la diferencia en la vida de los animales. (BF: Islay Dog-Rescue)

La visita del menor al refugio, acompañado por su madre Sarah-Jane, fue descrita por el equipo de Islay Dog Rescue como un momento especial, pues el niño pudo entregar personalmente su donación y aprovechó la ocasión para conocer a los perros residentes, entre ellos Agatha y Yanni, dos canes con discapacidad.

La publicación en redes sociales también resaltó el amor de Murray por los animales, señalando que “este maravilloso joven ama a todos los animales, y tiene dos perros y un caballo”, además, citada por el periódico local Cumnock Chronicle, concluyó con un agradecimiento: “Fue un honor recibirlo”.

El refugio, que opera desde una granja en Cumnock ubicada aproximadamente a 15 kilómetros de la localidad escocesa en que reside Murray, también ofrece servicios de residencia canina, por lo que destacó la importancia de la ayuda recibida, la cual les permite seguir rescatando a tantos perros en peligro como sea posible.

Según la información consultada en la página oficial, gracias al apoyo de los voluntarios y las donaciones, el refugio puede encargarse de la limpieza, organizar eventos y gestionar los suministros necesarios para ofrecer una estadía satisfactoria a los cánidos bajo su cuidado.

Cuando la generosidad no tiene límites

El niño estuvo dispuesto a renunciar a su pasión por ayudar a su compañero canino. (FB: Kimberly Tyler Woodruff)

Historias como la de Myles Murray nos recuerdan que cada acción cuenta y que la empatía puede transformar vidas, incluso desde la infancia. En 2021, un caso similar conmovió al mundo desde Estados Unidos cuando Bryson Kliemann, un niño de ocho años residente del estado de Virginia, decidió vender su preciada colección de tarjetas Pokémon para salvar la vida de su cachorro Bruce, un ejemplar de pelaje negro diagnosticado con parvovirus, una enfermedad canina altamente contagiosa.

En ese entonces, según relató Kimberly Woodruff, la madre del niño, a la estación de televisión WCYB, llevó a Bruce a la clínica Servicios veterinarios del suroeste de Virginia (Southwest Virginia Veterinary Services), donde los médicos confirmaron el diagnóstico. Consciente de las dificultades económicas de su familia, el menor tomó una decisión motivada por el amor a su mascota: preparó una mesa frente a su casa y colocó un cartel que decía “Pokémon en venta”.

El gesto conmovió a vecinos y rápidamente se difundió en redes sociales. Tras solo dos días, Kliemann había recaudado 400 dólares, un promedio de siete mil 453 pesos mexicanos, lo suficiente para cubrir los costos del tratamiento de Bruce y salvar a su compañero canino.

