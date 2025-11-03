El día en que un niño vendió su colección de tarjetas Pokémon para salvar la vida de su cachorro enfermo

El niño estuvo dispuesto a renunciar a su pasión por ayudar a su compañero canino. (FB: Kimberly Tyler Woodruff)

En 2021, la historia de Bryson Kliemann, un niño de ocho años de Virginia, Estados Unidos, conmovió al mundo cuando el apasionado coleccionista de tarjetas Pokémon decidió poner en venta su preciada colección para salvar la vida de su mejor amigo, un cachorro de pelaje negro llamado Bruce.

Todo comenzó cuando Bryson ordenaba sus cartas en su casa de Lebanon, en el condado de Russell, y notó que el perro no actuaba como de costumbre. “No salía de su jaula y no se comportaba como el cachorro normal que suele ser”, relató la madre del infante, Kimberly Woodruff, a la estación de televisión WCYB. “Estaba muy aletargado, simplemente no estaba bien”.

Alarmada, la mujer llevó al animal a la clínica Servicios veterinarios del suroeste de Virginia (Southwest Virginia Veterinary Services), donde los médicos diagnosticaron a Bruce con parvovirus, una enfermedad canina altamente contagiosa.

El tratamiento, sin embargo, tenía un costo de casi 700 dólares, es decir, poco más de 13 mil pesos mexicanos, una suma que la familia no podía cubrir en ese momento. “Nuestros ingresos son muy limitados”, explicó en ese momento la madre para el Washington Post. “Realmente no me di cuenta de lo caro que podría ser hasta que esto sucedió”.

Kliemann, profundamente unido a su compañero canino, sintió que debía hacer algo al respecto. “Me dio un poco de tristeza porque normalmente mi hermano y mi hermana juegan juntos y yo no tengo con quién jugar. Así que, normalmente juego con él (Bruce)”, confesó el pequeño a WCYB.

El acto de generosidad que conmovió a la comunidad

El pequeño decidió desprenderse de sus cartas favoritas para costear el tratamiento de su mascota. (Go Fund Me)

Consciente de las dificultades económicas de su familia, el infante decidió tomar una medida drástica, pero que valdría completamente la pena si mantenía a salvo a su mascota. Sin avisar, preparó una mesa frente a su casa y colocó un cartel que decía: “Pokémon en venta”.

“Mientras estaba en la escuela, recibí un mensaje de texto con una foto suya y un cartel al lado de la carretera que vendía tarjetas Pokémon”, detalló su madre para la televisora afiliada a la cadena NBC.

El gesto conmovió a los vecinos y pronto la historia comenzó a difundirse en redes sociales. “Sé que a todo el mundo le gustan las cartas Pokémon, así que decidí venderlas”, explicó Kliemann.

Después de dos tardes vendiendo, el menor había recaudado 400 dólares, un promedio de siete mil 453 pesos mexicanos. Pero lo más conmovedor de ello es que muchas personas se acercaron no solo para adquirir los artículos, sino para donar. “Mucha gente ni siquiera los estaba comprando”, dijo la madre del niño. “Vendió algunas cartas, pero antes de que pudiera notar una merma en su colección, la gente ya había dejado muchas más. Fue increíble”.

El esfuerzo de Bryson inspiró a la mujer a crear una página de GoFundMe con la meta inicial de 800 dólares, cuyo objetivo era cubrir los gastos veterinarios, sin embargo, lo que ocurrió después superó todas las expectativas, pues la campaña alcanzó más de nueve mil dólares en donaciones.

Además, la cadena local WCYB reportó que empleados de The Pokémon Company, con sede en la ciudad de Bellevue, Washington, se enteraron del gesto del menor y decidieron enviarle un paquete con tarjetas de rareza elevada como muestra de apoyo y admiración por su generosidad. “Nos inspiró mucho tu historia, estas cartas te ayudarán a reemplazar las otras”, citó el diario español 20 Minutos.

De esa forma, gracias a la solidaridad de cientos de personas, la familia logró costear el tratamiento de Bruce. “Recaudamos suficiente dinero para que el cachorro recibiera el tratamiento”, declaró Woodruff. Kliemann, por su parte, no podía ocultar su emoción. “Estoy súper feliz”, dijo a The Washington Post. “Estaba tan feliz porque realmente quería recuperarlo”.

Un recuerdo que sigue inspirando

Cuatro años después, la madre de Bryson actualizó la campaña de GoFundMe para agradecer el apoyo y compartir la memoria de Bruce. (FB: Kimberly Tyler Woodruff)

El 21 de julio de 2025, Kimberly Woodruff actualizó la campaña de GoFundMe para compartir una emotiva noticia. “Han pasado cuatro años desde que el mundo le demostró tanto cariño a mi hijo y a nuestro querido Bruce. Lamentablemente, en esos cuatro años perdimos a Bruce, pero eso no ha impedido que Bryson siga amando y cuidando a cada animal con el que se encuentra”, escribió.

La madre añadió que su hijo continúa mostrando el mismo espíritu solidario que lo llevó a vender sus cartas Pokémon. “Me llena de alegría saber que su recuerdo perdura cada vez que leo su historia y la de Bryson. Les agradezco a todos por sus donaciones, tarjetas, mensajes y por demostrarle tanto amor y bondad a mi hijo. He dejado las donaciones abiertas en esta cuenta. Siempre que alguien dona, Bryson encuentra la manera de retribuir o un lugar al que donar”.

La historia de Bryson Kliemann se convirtió en un ejemplo de empatía y amor incondicional que comenzó con unas cartas Pokémon y un cartel improvisado junto a la carretera. Años después, la memoria de Bruce sigue viva en la bondad de su joven propietario, quien decidió que los bienes materiales no valían más que la vida de su mejor amigo.