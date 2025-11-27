Hombre en Argentina transfiere 100 mil pesos por error y termina apoyando el tratamiento de un gatito en rehabilitación

Un joven argentino quiso ayudar a un refugio felino y terminó donando diez veces más de lo planeado. (X: @wattersanyi)

Un solidario gesto de apoyo a un refugio felino terminó convirtiéndose en una historia viral que ha conmovido a miles de personas en redes sociales cuando Germán, un joven argentino, quiso donar diez mil pesos a una fundación dedicada al rescate animal en Buenos Aires; sin embargo, un error al digitar el monto lo llevó a transferir 100 mil pesos argentinos, una cifra diez veces mayor a la prevista.

El acontecimiento salió a la luz cuando su hermana Ángeles, usuaria de X (antes Twitter) bajo el nombre @wattersanyi, compartió capturas de pantalla de la conversación digital donde el hombre relataba lo sucedido.

“Quise transferir 10.000 a una cuenta de gatitos y transferí 100.000. Encima me re agradecieron”, escribió el joven en el chat, provocando risas de su pariente y posteriormente en redes sociales, donde la publicación se viralizó en cuestión de horas.

En las imágenes compartidas también aparece el comprobante de la transferencia y la respuesta del refugio PerfGatitos, @perfgatitos en Instagram, una organización sin ánimo de lucro dedicada al rescate y rehabilitación de animales domésticos en situación vulnerable.

Desde la cuenta del refugio le enviaron un mensaje emocionado: “Wow, millones de gracias. Muchas muchas gracias”, acompañado de un video de Pulguita, un minino en cuidados especiales cuya historia pronto se convertiría en parte fundamental del relato.

Al notar el estado delicado del pequeño animal, que enfrenta una fractura de mandíbula y complicaciones que requieren una atención constante, Germán decidió no solicitar la devolución del dinero, lo que multiplicó las muestras de apoyo hacia la causa por parte de los internautas.

El tratamiento de Pulguita: una carrera contra el tiempo

La equivocación de Germán al enviar cien mil pesos a un refugio de animales generó una ola de apoyo en redes sociales. (X: @wattersanyi)

La organización explicó en redes sociales que los tratamientos médicos necesarios para que el minino se recupere completamente tienen costos elevados. Radiografías, medicamentos, estudios especializados y cuidados diarios representan un gasto significativo para un refugio que opera gracias a donaciones.

De hecho, según la última publicación compartida en Instagram respecto al caso del mamífero, una sola placa radiológica ronda los 100 mil pesos argentinos, es decir, aproximadamente 1268.71 pesos mexicanos, justamente el monto que Germán transfirió por error.

A través de sus redes sociales, el refugio ha documentado el avance de Pulguita, quien poco a poco comenzó a mostrar señales de mejoría. En una de sus publicaciones detallaron que el gatito empezó a trepar al sillón, busca contacto físico de forma constante y está bañándose por sí mismo, aunque todavía está aprendiendo a hacer esto último, uno de los primeros signos de recuperación emocional y física.

“Empezó a morder, y lo festejamos, porque significa que su fractura está sanando”, informó la organización, que también señaló que el pequeño continúa con tratamiento oral y que pronto deberá repetir estudios médicos para evaluar su progreso.

En otra actualización reciente, citada por el periódico colombiano El Espectador, difundieron un video en el que Pulguita aparece más animado, dando pequeños pasos e incluso intentando correr. Debido a su energía creciente y para evitar accidentes, el refugio anunció que recibirá un corral especial donde podrá moverse con seguridad mientras continúa la rehabilitación.

Reacciones en redes y una invitación inesperada

La recuperación de Pulguita, documentada en redes sociales, inspira solidaridad y nuevas donaciones para el refugio. (X: @AntoneeAguilera)

El caso trascendió más allá de la anécdota entre hermanos y se convirtió en una graciosa pero emotiva historia sobre cómo un accidente puede transformarse en un acto de bondad. Muchos internautas celebraron no solo la transparencia de la fundación al mostrar el destino de la donación, sino también la actitud de Germán, quien prefirió mantener su aporte al conocer que estaba ayudando a salvar la vida de un animal vulnerable.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Entre los múltiples comentarios, destacó el de Cat Café Buenos Aires, @cat.cafe.buenosaires en Instagram, que extendió una invitación especial al hombre y a su hermana.

“Queremos invitar a este muchacho y a su hermana que lo hizo viral, a nuestro café. Queremos darle una membresía y que recupere con desayunos/meriendas y gatoterapia la inversión que hizo sin querer... Pero lo que más vale, es que no lo haya reclamado”, escribieron desde el establecimiento.

Actualmente, la comunidad en línea continúa siguiendo de cerca la evolución de Pulguita y el desenlace de esta historia que, entre risas, sorpresa y empatía, demuestra el valor de los gestos desinteresados. Así, lo que inicialmente fue un error involuntario, terminó convirtiéndose en un acto que transformó la vida de un gatito enfermo.