Gatos vs árboles de Navidad 2025: ¿Por qué los felinos se obsesionan con este objeto decorativo y cómo impedirlo?

Cada diciembre, la convivencia entre mascotas y adornos festivos inundan las redes sociales

La combinación de luces, texturas y movimiento convierte al árbol navideño en un imán para los felinos. Crédito: @irland.pogar

Cada año, cuando llega la temporada navideña, millones de hogares en todo el mundo se enfrentan al dilema sobre cómo mantener el árbol de Navidad intacto ante la implacable curiosidad de los gatos, pues evitar que un minino muerda las ramas, juegue con los adornos o, peor aún, derribe el pino entero puede parecer una misión imposible.

En redes sociales, los videos de felinos destruyendo árboles de Navidad se han convertido en un clásico anual. Así, en TikTok, Instagram y X (antes Twitter), los usuarios comparten con humor y resignación las travesuras de sus mascotas.

Una usuaria, por ejemplo, intentó colgar su árbol del techo para mantenerlo fuera del alcance de sus compañeros de cuatro patas. “No funcionó”, admitió, después de que un felino de pelaje blanco se lanzara contra el adorno suspendido como si fuera una presa.

Algunos dueños optan por soluciones
Algunos dueños optan por soluciones creativas, como colgar el árbol del techo. (TikTok: @irland.pogar)

Otro caso viral fue el del usuario @hold.it.meena, quien optó por esconder su árbol de Navidad en el baño dentro del cuarto de baño de la ducha, aunque la minina no pierde de vista su objetivo y se estira para alcanzar las esferas y adornos. “¡Buena idea! ¿Eso significa cenar en la bañera y dejar los regalos en el inodoro?“, comentó una internauta a modo de broma.

Ocultar el árbol de Navidad
Ocultar el árbol de Navidad en el baño puede parecer una solución desesperada. (@hold.it.meena)

Por otro lado, algunos tutores han intentado asustar a sus gatos para mantenerlos alejados del árbol, en algunos videos, se puede observar a personas persiguiendo a sus compañeros felinos apuntándoles, por ejemplo, con la punta del pino, aunque este tipo de medidas pueden generar estrés y empeorar el comportamiento.

Asustar a los gatos para
Asustar a los gatos para alejarlos del árbol no es la mejor opción si buscar el bienestar de tu gato. (Captura de pantalla)

Una alternativa más amable y efectiva proviene de la usuaria de TikTok @dianishome, quien compartió su truco casero: “Lo que hago es muy sencillo. En un atomizador, pongo vinagre blanco, solo eso, nada más. Luego, rocío el árbol, sobre todo en la base y en las ramas que están en la parte de abajo. Los gatos odian el olor a vinagre y los cítricos, así que los mantiene alejados”, explicó.

La creadora también recomienda nunca rociar la sustancia directamente sobre el animal, ya que puede resultar tóxico. Además, sugiere amarrar el árbol con hilo de nailon transparente en varios puntos para evitar accidentes. “Así tendrá doble seguridad”, añade.

¿Por qué los gatos se obsesionan con los árboles de Navidad?

La llegada del árbol altera
La llegada del árbol altera la rutina de los felinos y despierta sus instintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un artículo de National Geographic, la atracción de los mininos hacia este elemento decorativo responde a una combinación de instintos naturales y estímulos sensoriales. Los felinos son animales extremadamente curiosos y exploradores, y cualquier objeto nuevo en su entorno, sobre todo uno que brilla, se mueve y huele distinto, despierta su interés inmediato.

Para ellos, no se trata solo de un adorno, pues las luces intermitentes, las guirnaldas que cuelgan como serpientes y las esferas que se balancean imitando presas activan su instinto cazador. Morder, golpear o derribar los adornos es en realidad una forma de juego que estimula su mente y cuerpo.

Sumado a ello, los felinos sienten una atracción natural por trepar a lugares altos, desde donde pueden observar su entorno y sentirse seguros. Un árbol, ya sea natural o artificial, representa una oportunidad perfecta para escalar y dominar el espacio.

Si el árbol es natural, el interés puede aumentar todavía más debido a que la fragancia de la resina, las texturas de las ramas y la presencia de tierra o humedad ofrecen una experiencia sensorial distinta para los gatos domésticos, especialmente los que viven en apartamentos y no tienen acceso a la naturaleza.

Sin embargo, esta interacción no siempre es positiva, pues, en algunos casos, el árbol puede representar un cambio territorial que altera la rutina del gato. Las visitas, los ruidos y el movimiento de personas durante las fiestas también pueden incrementar el estrés del animal, que a veces descarga esa tensión trepando o atacando el árbol.

Cómo proteger el árbol… y al gato

Instintos de caza, estímulos sensoriales
Instintos de caza, estímulos sensoriales y cambios en el entorno convierten el árbol en un imán para los felinos.

Mantener el árbol de Navidad en pie durante todas las fiestas no tiene por qué ser una batalla perdida; fijar el pino al suelo o la pared, o utilizar bases pesadas o amarrar el tronco con nailon o cuerda transparente puede evitar que se caiga si el animal intenta escalarlo.

Evitar adornos frágiles o colgantes en las ramas bajas, así como colocar los objetos más llamativos en la parte superior reduce la tentación. Por otro lado, usar aromas disuasorios como vinagre blanco, cáscaras de naranja o limón, o incluso sprays con esencias cítricas son eficaces para mantener alejados a los mininos.

Puedes ofrecer alternativas de juego, ya que si el gato tiene juguetes nuevos, rascadores o estructuras para trepar, desviará parte de su atención del árbol. Recuerda supervisar los primeros días, pues la curiosidad suele ser más intensa al principio; una vigilancia extra puede prevenir desastres.

El insólito caso de Rémi,

Gato que 'da masajes' a

Cinco ingredientes caseros para cuidar

La conmovedora historia del husky

¿Te prohíben la renta por
Leandro Paredes se refirió a

Cuánto cuestan las prendas que

La ONU denunció que al

