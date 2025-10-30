Rafa Vitti, protagonista de ‘Caramelo’, adopta a Leôncio, un perro de tres patas que apareció en la película

El actor brasileño Rafa Vitti, de 29 años, destacado por su papel protagónico en la emotiva película de Netflix ‘Caramelo’, anunció hace unas semanas en redes sociales la adopción de Leôncio, uno de los perros que apareció junto a él en la cinta. Según información de CNN Brasil, la pareja conformada por Vitti y Tata Werneck, de 42 años, no pudo resistirse al encanto del animal, por lo que decidió darle un hogar definitivo.
Se trata de un can mestizo al que le falta la pata delantera izquierda, y ya se ha ganado el cariño de los fanáticos e internautas gracias a las fotos y videos familiares que muestran al animal junto a sus nuevos dueños. La respuesta del público en redes sociales fue positiva, con comentarios que celebraron la decisión de la pareja de adoptar a un ejemplar con necesidades especiales.
El rescate y cuidado de Leôncio estuvo a cargo del Proyecto Amor a las Mascotas (Projeto Amor de Pet). De hecho, en una emotiva publicación de Instagram, los responsables relataron cómo encontraron al canino en una feria de adopción en condiciones vulnerables.
“Estábamos preparados para encontrar un perro postrado y triste. Para nuestra sorpresa, todos estaban muy alegres”. Después del rescate, el ‘lomito’ fue sometido a una amputación y un proceso de rehabilitación durante el que los integrantes del proyecto reconocen la resiliencia del animal: “Nunca te importó el dolor, la pata ni el hambre; solo querías vivir, que te cuidaran y te quisieran”.
La emotiva historia de Leôncio
En su cuenta oficial, la ONG compartió un relato conmovedor sobre la trayectoria del cánido. “Eres alegría en forma de perro”, destacaron. “Ese día”, comentan, haciendo alusión al día en que lo conocieron “te prometimos que haríamos todo lo posible por ti y que ya te queríamos mucho. Cuidamos tu cuerpecito enfermo, te rehabilitamos después de la amputación y dimos mucho amor”.
Sin embargo, a pesar de su alegría inicial tras ser adoptado, Leôncio experimentó un golpe emocional cuando su primera familia lo devolvió después de más de un año de convivencia. “Esto nos enfadó y nos dolió profundamente. Sentimos que te habíamos fallado”, confesaron los representantes del proyecto.
Posteriormente, gracias al apoyo del adiestrador canino Luis Estrelas de Estrelas Animais, un servicio de cuidado de mascotas en Brasil, el perro recibió ayuda para superar el trauma y participó en el proyecto que lo acercó a Rafa Vitti, lo que significó un nuevo comienzo para ambos.
“Se enamoraron al instante, pero como en toda adopción consciente, fue cuidadosamente meditada y discutida con toda la familia”. Sin embargo, tras la decisión, el animal fue oficialmente adoptado y recibió el apellido de la pareja: “Ahora Leôncio, nuestro Lelê, es Leôncio Vitti Werneck”, comentó en Instagram la pareja del actor.
El texto de Proyecto Amor a las Mascotas concluye con un mensaje lleno de cariño: “Lelê, Dios sabe todos los caminos y todo lo que te pasó tenía un propósito. Confiamos en el proceso y hoy por fin ganaste en la vida. Fue un placer y gran amor cuidar de ti. Nunca olvides que aun con algunos defectos, siempre te dimos lo mejor de nosotros. ¡Sé muy feliz nuestro pequeño niño! ¡Amaremos cada pedazo de ti para siempre!”
¿De qué trata la película Caramelo?
Dirigida por Diego Freitas y protagonizada por Rafa Vitti, la cinta narra la historia de Pedro, un joven chef que está a punto de cumplir su sueño de abrir su propio restaurante. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando recibe un diagnóstico médico que lo obliga a replantearse su futuro. En medio de la incertidumbre, aparece Caramelo, un perro mestizo callejero que se convierte en su compañero incondicional.
Tras descubrir que padece un tumor cerebral, el hombre inicia un tratamiento mientras encuentra consuelo en la compañía del can que rescató. Durante ese proceso conoce a Camila, quien lo apoya tanto en la recuperación como en la búsqueda de un nuevo sentido para su vida.
Después de muchos altibajos, Pedro logra superar la operación riesgosa a la que fue sometido y consigue rehacer su vida junto a la joven y su fiel compañero de cuatro patas. Abre un restaurante pensado para que humanos y mascotas compartan, viviendo plenamente hasta la vejez del perro, a quien despide con gratitud frente al mar, cerrando así un ciclo de amor, amistad y superación.