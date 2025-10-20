Animales y Mascotas

El divertido rescate de un mapache atrapado en el techo causa furor en redes sociales

El rescate del mamífero fue grabado y compartido en TikTok, donde algunos usuarios dudaron de su autenticidad

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
El propietario de la casa
El propietario de la casa se sorprendió al encontrar un mapache colgado en su porche y decidió pedir ayuda profesional. (Tiktok: @forestcitywildlife)

Al salir por la puerta principal de su vivienda, una tranquila mañana en Canadá, un residente local se encontró con un mapache colgando del techo de su porche. El animal, con pelaje esponjoso, había intentado salir del ático a través de un agujero que él mismo creó al desprender una lámpara del techo, sin embargo, al no tener donde apoyarse, quedó atascado.

“El dueño de la casa lo encontró allí y nos llamó”, explicó Max McVety, empleado del Control de Vida Silvestre de Forest City, en entrevista con The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales. “Estaba como colgado. Normalmente pueden pasar por agujeros pequeños como ese, pero no tenía adónde agarrarse”.

En lugar de recurrir a métodos tradicionales que implican contacto físico estresante para el animal, como guantes o pértigas, el especialista simplemente colocó una escalera debajo del mamífero y le ofreció una cuerda para que pudiera impulsarse. Sorprendentemente, el método funcionó tras un par de intentos fallidos.

En el video compartido en la cuenta oficial de Tiktok del Control de Vida Silvestre, se observa cómo el animal logra liberarse y finalmente salta al suelo para huir hacia su libertad.

“Fue una suerte”, reconoció McVety. “Cada día es algo diferente. Hemos visto situaciones interesantes, pero eso probablemente fue solo la punta del iceberg. Definitivamente no fue un rescate cualquiera”.

Un incidente viral en TikTok

El video del rescate del mamífero acumula más de 16 millones de vistas en TikTok y genera alivio y humor entre los usuarios. (Tiktok: @forestcitywildlife)

El clip del rescate no tardó en viralizarse. Hasta la fecha, acumula más de 16.1 millones de vistas en TikTok y 3.1 millones de ‘me gusta’, además de 17.8 mil comentarios de usuarios que reaccionaron con una mezcla de humor y ternura al ver al regordete visitante en apuros. Muchos expresaron además su alivio al saber que el mapache estaba a salvo.

Por otro lado, debido a la expresividad del ejemplar y al peculiar método de rescate, algunos internautas llegaron a consultar si el video fue generado con inteligencia artificial, pero pronto quedó claro que se trataba de un caso completamente real.

Para estos animales resulta muy fácil ingresar a los hogares humanos, especialmente en épocas frías, asegura el control de animales silvestres. De hecho, los áticos son de sus lugares predilectos para buscar refugio, y su habilidad para colarse por pequeños espacios les facilita hacerlo.

“Los mapaches machos adultos pueden pasar por aberturas de tan solo 10 o 12 centímetros de ancho, mientras que la mayoría de las hembras pueden pasar por agujeros aún más pequeños”, señala el sitio del Control de Plagas y Vida Silvestre de Toronto.

Esta capacidad se debe a que, pese a su apariencia regordeta y peluda, los mapaches tienen esqueletos delgados y flexibles. “No vemos al mapache real detrás de toda esa pelusa, lo que lo hace parecer casi cinco veces su tamaño real con la adición de grasa y pelaje”, explica el mismo organismo.

Cuáles son los riesgos asociados al contacto con mapaches

Los mapaches pueden transmitir enfermedades
Los mapaches pueden transmitir enfermedades graves como la rabia y la Larva migrans a humanos y animales domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el incidente generó risas en redes sociales, los mapaches no deben ser considerados como mascotas o animales inofensivos, de hecho, son conocidos por ser portadores de diversas enfermedades peligrosas tanto para humanos como para otros animales.

Según un artículo del Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC), el Procyon lotor, su nombre científico, puede transmitir la rabia, así como un parásito especialmente patógeno para los humanos llamado Baylisascaris procyonis.

Este nemátodo causa una enfermedad grave llamada Larva migrans, que puede afectar órganos como el cerebro, la piel y otros tejidos. Antes limitada a América, esta enfermedad ha comenzado a expandirse en Europa, lo que ha incrementado la preocupación de las autoridades sanitarias. A ello se suman otros riesgos como el virus del Nilo Occidental, que puede infectar a aves, equinos y seres humanos, además de diversas enfermedades bacterianas.

Dado su comportamiento oportunista, su habilidad para manipular objetos con las patas, similares a las manos humanas, y su flexibilidad para pasar por aberturas mínimas, los mapaches representan una amenaza potencial para las viviendas, razón por la que en algunos sitios incluso han llegado a ser considerados una plaga.

Temas Relacionados

MapacheAnimales salvajesMamíferosAnimalesMascotasVirales

Últimas Noticias

Gata sobrevive a un viaje de 12.800 kilómetros desde China hasta Minnesota en un contenedor

Una felina llamada Xiao Mao sobrevivió a un viaje de varias semanas atrapada sin comida ni agua

Gata sobrevive a un viaje

Desfile Canino de Halloween en Nueva York: la caravana perruna más esperada del año

El evento se celebra tradicionalmente a mediados de octubre, donde tanto dueños como mascotas disfrutan de un ambiente festivo, creativo y de comunidad en la gran manzana

Desfile Canino de Halloween en

Le reventaron los ojos siendo un cachorro; ahora este perro busca un hogar lleno de amor

Desde su nacimiento, ha vivido en un ambiente de maltrato constante, privado de cariño y seguridad, lo que ha marcado profundamente su vida

Le reventaron los ojos siendo

Alerta sobre presencia de oruga peluche en Jalisco: qué debes hacer si te pica este insecto

En los humanos, el dolor que provoca su contacto es comparado con sufrir una fractura o recibir el impacto de una bala

Alerta sobre presencia de oruga

Camiseta de Taylor Swift impulsa recaudación millonaria para la conservación de nutrias marinas en California

La prenda, relanzada por el acuario tras la viralización, superó los dos millones de dólares en ventas en solo 48 horas

Camiseta de Taylor Swift impulsa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los docentes universitarios llevarán a

Los docentes universitarios llevarán a cabo hoy otra jornada de protestas para exigir la aplicación de la ley de financiamiento

Comienza el juicio por el femicidio de Xoana Escobar, la mujer que fue encontrada muerta dentro de un tambor en Merlo

Desarticularon una banda dedicada al robo de vehículos en Salta y detuvieron a 13 personas

Por una discusión de tránsito, un conductor golpeó con un fierro a un motociclista en Córdoba

Recuperaron restos fósiles que eran vendidos por redes sociales en Río Negro

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea acordó adelantar

La Unión Europea acordó adelantar al 2028 la desconexión de las importaciones de hidrocarburos rusos

Sanae Takaichi es la primera mujer en ser designada al frente del gobierno de Japón

EEUU planea aplicar aranceles de hasta el 100% a Nicaragua por sus violaciones de derechos humanos y laborales

Israel confirmó la identidad del rehén asesinado y entregado por los terroristas de Hamas el lunes por la noche

Azotea, la residencia de artistas que busca recuperar el espíritu de los ‘60 en el Microcentro porteño

TELESHOW
El anuncio de L-Gante tras

El anuncio de L-Gante tras su escandalosa ruptura con su representante: “Hoy comienzo una nueva etapa de mi carrera”

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”