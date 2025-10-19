Animales y Mascotas

Heroica pastor alemán rastrea y salva a niña desaparecida en un frío bosque de New Hampshire

La rápida acción del equipo de búsqueda permitió localizar a una menor de dos años, evitando consecuencias graves por las bajas temperaturas

Guardar
El ingeniero Jeremy Corson y
El ingeniero Jeremy Corson y su perra entrenada lideraron la localización de la menor. (FB: New England K-9 Search and Rescue)

Una intensa operación de rescate en los fríos y densos bosques de Dorchester, New Hampshire, donde la temperatura descendía hasta -3 °C, culminó con un emotivo final gracias a la intervención de Freyja, una pastor alemán entrenada que logró encontrar con vida a una niña de dos años reportada como desaparecida.

El incidente se produjo el viernes 10 de octubre, cuando la madre de la menor alertó a las autoridades a las 16:07, según lo reportado por el Daily Mail, indicando que su hija llevaba casi una hora fuera de casa.

Desaparecieron del patio delantero alrededor de las 15:15, después de que, presuntamente, los dos perros de la familia forzaran la puerta donde una cerca de madera se unía con una cerca de alambre, detalló el diario canadiense Ottawa Sun.

Al respecto, el sargento Christopher McKee, del Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire, explicó al periódico británico que “la puerta estaba asegurada, todo estaba cerrado con llave”.

La urgencia de la situación, motivada tanto por la corta edad de la niña como por la inminente caída de las temperaturas, activó un operativo de búsqueda a gran escala donde más de 90 voluntarios se sumaron a la tarea, que incluyó la participación de equipos especializados, entre ellos el New England K-9, así como los departamentos de bomberos de Canaan, Rumney y Grafton.

Sumado a ello, las autoridades también desplegaron un helicóptero y drones para rastrear la zona.

En medio de dicho panorama, el voluntario Jeremy Corson, ingeniero de software residente en Massachusetts y miembro de New England K-9 desde 2012, se sumó a la búsqueda junto a su perra Freyja, de siete años.

Corson relató a WHDH, estación de televisión en Manchester, afiliada a la cadena ABC, que, al recibir la alerta, salió por la puerta casi inmediatamente cuando escuchó ‘niña de dos años’. “Básicamente me detuve, tomé al perro y comencé a correr hacia el bosque”.

El rastro que llevó a la menor

Más de 90 voluntarios, drones
Más de 90 voluntarios, drones y equipos especializados participaron en la búsqueda de la menor, cuyo rastro fue seguido por Freyja. (FB: New England K-9 Search and Rescue)

La búsqueda se complicó debido a la densidad del bosque, que, según lo declarado por Corson a The Washington Post, era tal que no podía ver “mucho más allá de un par de pies” delante de él. “El tiempo es oro con un niño de dos años. Tanto porque son jóvenes como porque cuanto más tiempo pasa, más pueden viajar”, afirmó el voluntario al mismo medio.

Aproximadamente dos horas después de iniciada la búsqueda, los zapatos de la niña fueron hallados, y los caninos de la familia regresaron a la vivienda. Sin embargo, la menor seguía desaparecida y expuesta al frío. Fue entonces cuando Freyja detectó un rastro. Corson explicó a WMUR: “en la segunda pasada, la perra nos llevó de nuevo a nuestra pasada anterior, empezó a investigar y comenzó a mostrar ese comportamiento de olor humano”.

De esa manera, la pastor alemán condujo a los rescatistas directamente hasta la niña, que se encontraba asustada pero en buen estado. Corson compartió en redes sociales que “la increíble nariz de su perro” permitió localizar a la pequeña.

También relató que, al encontrarla, la menor pensó que el hombre era su padre y le dijo: “Tengo frío, creo que estoy lista para un baño”, una frase que, según Corson, le “rompió el corazón”.

El tierno momento que marcó el final de la búsqueda

El binomio canino lleva más
El binomio canino lleva más de una década en servicio. (FB: New England K-9 Search and Rescue)

La niña fue localizada a las 19:52 y trasladada en ambulancia al Centro Médico Dartmouth Hitchcock para su evaluación, según confirmó el Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire, citado por el Daily Mail.

Antes de finalizar el rescate, Corson relató a WMUR que la niña y su compañera de cuatro patas compartieron un momento especial: “El sujeto en este caso estaba alerta y le gustaban los perros, así que pude darle una pelota y hacer que se la lanzara a Freyja”.

Una vez que todo terminó, Corson, que lleva más de una década como voluntario en búsqueda y rescate canino, expresó a la cadena de noticias su motivación: “Es por eso que me inscribí para hacerlo. Me ha llevado trece años llegar hasta aquí, pero no estaría en ningún otro lugar que no fuera este”.

Temas Relacionados

DesaparecidosNew HampshireAnimalesPerrosMascotasRazas de perrosK9

Últimas Noticias

La conmovedora historia del cachorro que quiere dejar atrás el miedo para encontrar un nuevo hogar

Después de que su madre y hermanos fueron adoptados, el canino quedó solo en el refugio, esperando una familia que le brinde amor y seguridad para superar sus inseguridades

La conmovedora historia del cachorro

Caballo Clydesdale: el equino escocés que se convirtió en un ícono de la publicidad en Estados Unidos

Con su gran tamaño y variedad de capas que generalmente incluyen manchas blancas, son ideales tanto para espectáculos como para diversas actividades ecuestres

Caballo Clydesdale: el equino escocés

Odín, el rescatista canino de Protección Civil que llevó esperanza entre escombros y tormentas

El miembro de la Manada K9 dedicó sus años de servicio a localizar y salvar a personas desaparecidas durante desastres naturales, demostrando su valentía

Odín, el rescatista canino de

Buddy, el can de los Mets de Nueva York que entrena para ser un perro de servicio

El cachorro lleva casi un año preparándose para ayudar a veteranos y socorristas en el estadio del equipo, donde aprende a manejar diversas situaciones, comandos y tareas

Buddy, el can de los

Caballo Westfaliano: el equino que definió la doma clásica en los Juegos Olímpicos

Este animal sobresale por su rapidez y aguante, características que le permiten rendir con éxito en competiciones ecuestres exigentes

Caballo Westfaliano: el equino que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Imputaron y excarcelaron a los

Imputaron y excarcelaron a los detenidos por la pelea entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

Se cumple un mes del triple femicidio de Florencio Varela: qué pasará con el expediente

Rechazaron un pedido de Julio De Vido para declarar prescripta la causa por la tragedia de Once

De Tratado de Libre Comercio a “posiciones comerciales”: las cambiantes expectativas sobre la parte no financiera de la ayuda de EEUU

Las claves para el bienestar de Charlotte Chopin, la mujer que enseña yoga a los 102 años

INFOBAE AMÉRICA
La Guardia Costera de Italia

La Guardia Costera de Italia rescató a 91 migrantes y recuperó dos cuerpos en aguas cercanas a la isla Lampedusa

El soporte del gobierno de México a dictaduras de crimen organizado no puede continuar impune

Un avión de carga terminó en el mar tras salirse de la pista del aeropuerto de Hong Kong: al menos un muerto

El Ejército de Ecuador llevó a cabo un nuevo ataque contra la minería ilegal en el norte del país

Zelensky se mostró dispuesto a dialogar con Trump y Putin en Budapest para discutir el futuro de Ucrania: “Estoy listo”

TELESHOW
Las conmovedoras fotos de Pampita

Las conmovedoras fotos de Pampita con Blanca Vicuña en el Día de la Madre: “Guerrera de la vida”

Mercedes Morán recordó con un conmovedor homenaje a Mariano Castro, el padre de su nieto León

Emmanuel Horvilleur: una noche épica de reencuentros y sorpresas

El romántico video que Michael Bublé le dedicó a Luisana Lopilato: paseos en Roma, pesca en el mar y bailes en la cocina

Wanda Nara celebró el Día de la Madre con un íntimo almuerzo italiano junto a sus hijos y familiares