La desgarradora pérdida de Sheamus: la estrella de la WWE comparte un mensaje de despedida a su perra tras una larga batalla contra el cáncer

A través de Instagram, Sheamus compartió fotos y un mensaje emotivo sobre Betty, su perrita que enfrentó el cáncer con espíritu inquebrantable y alegró la vida de su familia y fans. (Instagram/@wwesheamus)

La estrella de la WWE Stephen Farrelly, conocido como Sheamus, compartió en sus redes sociales una carta emotiva dedicada a su perra Betty, quien falleció tras una larga lucha contra el cáncer.

El luchador compartió un emotivo mensaje de despedida el 15 de octubre a través de su cuenta de Instagram, acompañado de un carrusel de fotografías que capturan a la canina junto a él y su esposa Isabella, mostrando episodios especiales vividos detrás del ring.

Sheamus destacó que su perrita Betty trajo una inmensa felicidad no solo a su familia, sino a todos los que tuvieron la fortuna de conocerla. A pesar de enfrentar una larga y dura batalla contra el cáncer, nunca perdió su espíritu ni su alegría: “Ha sido una perra muy feliz sin importar por lo que haya pasado, incluso después de ser diagnosticada con la enfermedad y perder la pierna, nunca perdió el ánimo”, comentó en la publicación.

La perra que iluminó la vida de Sheamus e Isabella

Isabella recordó a Betty como su “perra del alma” y compañera inseparable, quien falleció al atardecer en Nashville tras años de amor y lealtad junto a la familia. (Instagram/@wwesheamus)

La esposa del peleador también rindió un emotivo homenaje a Betty en su cuenta de Instagram, donde expresó el profundo significado que la canina tuvo para ella durante el tiempo que vivió con ellos: Oh, Betty, fuiste mi mundo entero durante 4 años, 9 meses y 7 días. Puede que parezca poco, pero sentí como si te conociera de toda la vida. Ahora no sé cómo el resto puede seguir sin ti". escribió Isabella.

Betty no solo era una mascota, sino una compañera inseparable, una “perra del alma” como dijo su ama, quien compartió: “Éramos mejores amigas. Sus cosas favoritas eran las golosinas y los abrazos. Esperaba con ansias cada mañana cuando me despertaba y ella estaba simplemente sobre mi pecho, mirándome con cariño mientras esperaba a que le diera el desayuno y la sacara a pasear”.

Sus dueños informaron a través de redes sociales que la perrita falleció el pasado 15 de octubre a las 18:36 horas justo cuando el sol se ponía sobre su hogar en Nashville. Este momento, cargado de simbolismo, marcó el final de una vida llena de amor y compañerismo que Betty compartió con su familia.

Un triunfo momentáneo en la lucha contra el cáncer

Tras superar varias rondas de quimioterapia, Betty enfrentó un desenlace inesperado, pero su valentía y amor inquebrantable dejaron una huella imborrable en Sheamus y su familia.(Instagram/@wwesheamus)

Apenas en mayo pasado, Sheamus había compartido en sus redes sociales la gran noticia de que Betty había superado el cáncer tras someterse a varias sesiones de quimioterapia.

El luchador expresó su agradecimiento a los médicos y al hospital veterinario que la atendieron, reconociendo la fortaleza y determinación de Betty para vencer aquella durísima batalla: “Nuestra Betty trípode está libre de cáncer. Gracias a los trabajadores del BluePearl Pet Hospital en Paramus, Nueva Jersey, por cuidar de nuestra perrita”, expresaron en redes sociales.

A pesar de los esfuerzos y de que Betty parecía estar dando grandes pasos hacia la recuperación, la situación se volvió a complicar. La perrita, que había superado el cáncer tras varias rondas de quimioterapia, enfrentó un desenlace inesperado que conmovió profundamente al luchador y a los suyos.

La cachorra vivió momentos inolvidables junto a Sheamus y su familia, acompañándolos a eventos deportivos y giras con la WWE, así como visitas a mercados y cafés en distintos estados.

Su personalidad dulce y juguetona se reflejaba en su amor por las golosinas y los abrazos, así como en su necesidad constante de estar cerca de quienes la rodeaban.

La partida de Betty deja un vacío profundo en el corazón de Sheamus y su familia, pero también un legado de amor, valentía y felicidad compartida, pues su espíritu inquebrantable y su carácter dulce permanecerán siempre en el recuerdo de quienes tuvieron la fortuna de acompañarla en su viaje, dejando una huella imborrable en sus vidas.