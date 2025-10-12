Quaker, el caballo de la Guardia Real que conmocionó Londres, inicia su retiro en el campo

El mayor Tom Stewart con el caballo Quaker, que inicia su retiro en el Horse Trust Sanctuary, en Princes Risborough, Buckinghamshire, Inglaterra, el 9 de octubre del 2025, in (Jonathan Brady/PA via AP)

Quaker, un majestuoso equino negro de 15 años perteneciente al Regimiento de Caballería Montada de la Casa Real del Ejército británico, ha sido oficialmente retirado del servicio activo tras sufrir heridas severas durante un dramático incidente en abril de 2024.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó el 11 de octubre de 2025 que el ejemplar ha sido trasladado a un santuario en el campo, donde vivirá el resto de sus días en paz, lejos del bullicio londinense.

De acuerdo con información proporcionada por la agencia de noticias Associated Press (AP), el animal sufrió una fractura ósea y una hemorragia luego de un accidente que involucró a cinco caballos militares que, al asustarse por ruidos fuertes provenientes de una obra en construcción, escaparon de sus entrenadores y galoparon descontroladamente por el centro de la ciudad inglesa.

“Quaker no pudo reincorporarse a sus funciones”, explicó el mayor Thomas Stewart en una publicación compartida en redes sociales. “Recibió atención veterinaria continua, y se decidió que lo mejor para su bienestar era que no regresara con nosotros a Londres”.

El nuevo hogar del animal es The Horse Trust, un reconocido santuario ecuestre ubicado en Buckinghamshire, al noroeste de la capital británica. Esta institución se dedica al cuidado de caballos retirados, algunos de los cuales han servido en unidades militares, policiales o han participado en labores de rescate. Su labor garantiza una vida digna para estos animales después de años de servicio.

De los cinco equinos involucrados en el hecho, Quaker es el único que no logró recuperarse plenamente para regresar al servicio. Los otros cuatro, Vida, Tennyson, Trojan y Vanquish, sí volvieron a sus funciones ceremoniales, y tres de ellos incluso participaron en el desfile por el cumpleaños del rey Carlos III en junio de 2024.

¿Qué sucedió el día del incidente?

Cinco caballos del Ejército Británico se desbocaron en pleno Londres e hirieron a varias personas.

El 24 de abril de 2024, durante un paseo matutino rutinario, los cinco cuadrúpedos del Regimiento Montado de Caballería de la Casa Real (Household Cavalry Mounted Regiment) se vieron envueltos en un episodio de caos urbano luego de que, según la CNN, en el barrio de Belgravia, cerca del Palacio de Buckingham, “se asustaron cuando se desprendió concreto de una cinta transportadora que se utilizaba en unas obras cercanas y cayó al suelo”.

Los caballos galoparon sin control por algunas de las calles más concurridas de la ciudad durante la hora pico, impactando contra vehículos, peatones y generando pánico entre los transeúntes.

Quaker, fue visto corriendo junto a Vida mientras rozaban un automóvil que cruzó un semáforo en rojo. Se reportaron daños materiales, entre ellos un taxi con una ventana rota y un autobús turístico de dos pisos con el parabrisas dañado.

La situación movilizó a múltiples agencias, incluida la Policía Metropolitana de Londres y la Policía de la Ciudad de Londres, que trabajaron en conjunto con el Ejército para contener a los animales, según la información anteriormente difundida por Infobae América. Dos de los caballos fueron capturados finalmente en la zona de Limehouse, varios kilómetros al este del lugar del incidente, y fueron transportados en remolques militares para recibir atención veterinaria.

El Servicio de Ambulancias de Londres informó que al menos cuatro personas resultaron heridas durante el acontecimiento, sin embargo, no se registraron víctimas mortales, y todos los caballos fueron recuperados.

Tras evaluaciones médicas, se determinó que Quaker sufrió lesiones graves, por ello, a pesar de los esfuerzos por su recuperación, su condición no le permitió continuar con las exigencias físicas del servicio ceremonial, lo que llevó a su retiro definitivo en 2025.

¿Qué es la Caballería de la Casa Real?

Vida y Quaker cabalgando juntos durante el incidente de 2024. (Jordan Pettitt/PA via AP)

La también conocida como Household Cavalry, es una de las unidades más antiguas y prestigiosas del Ejército británico. De acuerdo con información publicada por Infobae América, esta unidad cumple funciones divididas en dos regimientos principales: los Guardias a Caballo (Household Cavalry Mounted Regiment, HCMR, por sus siglas en inglés) y los Granaderos a Caballo (Household Cavalry Regiment).

El HCMR es la división montada y se encarga de representar a la monarquía en eventos ceremoniales, desfiles oficiales y funciones de Estado. Sus miembros y caballos suelen verse en uniformes tradicionales, montando en formaciones frente a lugares icónicos como el Palacio de Buckingham y la Horse Guards Parade.

Por otro lado, el Household Cavalry Regiment tiene un rol más táctico y operativo, pues participan en misiones militares en el extranjero, cumplen tareas de reconocimiento en combate y forman parte de despliegues internacionales cuando se requiere.

Los caballos que forman parte de esta unidad son entrenados rigurosamente para tolerar ruidos fuertes, aglomeraciones y ambientes urbanos, lo que hace que incidentes como el ocurrido en abril de 2024 sean inusuales, aunque no imposibles.