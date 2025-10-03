Animales y Mascotas

Harán necropsia al cuerpo de “Chicles”, perro maratonista en Tijuana, a petición de su dueño en Baja California

Héctor “Flecha” Hernández dijo en una transmisión en redes sociales que tomó la decisión para “no quedarse con la duda” de lo que le pasó a su mascota

Por Newsroom Infobae

El perrito "Chciles" fue presuntamente envenado el pasado 30 de septiembre en la zona de Tijuana, Baja California | Facebook / Flash TJ News

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California realiza una necropsia al cuerpo del perrito "Chicles", ícono de las carreras deportivas en Tijuana, para determinar la causa de su muerte, ocurrida el pasado 30 de septiembre por presunto envenenamiento. El procedimiento forma parte de una carpeta de investigación abierta tras el fallecimiento del animal, el cual generó conmoción entre corredores, activistas y ciudadanos.

El cuidador de “Chicles”, Héctor “Flecha” Hernández, confirmó que entregó el cuerpo a las autoridades para seguir el protocolo legal antes de decidir si será enterrado o cremado. “No quiero quedarme con la duda de qué fue exactamente lo que le causó la muerte a ‘Chicles’. Ya me puse en contacto con la fiscalía. Ya tienen el cuerpo y se le va a realizar una necropsia”, explicó en una transmisión en vivo.

La FGE estatal también se encuentra revisando las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al lugar del incidente. Hernández detalló que en uno de los videos se observa a “Chicles” correr asustado tras el paso de un vehículo. “No se ve que lo atropellan, pero como asustado. Corrió asustado. Y luego, ya en otros videos, lo veo como mareadito, tambaleándose. Entonces, no hay que adivinar”, señaló.

El cariño de la gente de Baja California llevó a que se le compusiera un corrido al perrito "Chicles" | Facebook / Flecha News TJ

El análisis forense permitirá conocer si el animal ingirió alguna sustancia tóxica o si fue víctima de otro tipo de agresión. Las autoridades estiman que los resultados estarán disponibles en tres o cuatro días. “Queremos saber de qué murió Chicles”, insistió su cuidador.

Las reacciones por la pérdida de “Chicles”: desde colectivos hasta redes sociales

La muerte del can provocó una ola de reacciones en redes sociales y entre organizaciones defensoras de animales. Activistas como “Huellitas Amor Sin Fronteras” condenaron el hecho como un acto de crueldad. “Tijuana y todo México corren con lágrimas en el alma... ‘Chicles’ ya no está con nosotros. Fue víctima de envenenamiento, una muestra más de la crueldad de algunas almas monstruosas”, publicaron.

El “perro maratonista” se convirtió en un símbolo de resiliencia y alegría para la comunidad tijuanense. Aunque vivía en situación de calle, acompañaba espontáneamente a corredores en maratones y competencias locales. Entre sus logros destacan el primer lugar en la categoría "Perruning" y el tercer lugar general en el maratón 5K del Conalep Plantel 2.

Se espera que los resultados forenses de la necropsia de "Chicles" se de entre cuatro a cinco días próximos | Facebook / Flash TJ News

“Chicles” es inmortal: le dedican un mural en su honor

En 2023, el artista Mode Orozco lo inmortalizó en un mural ubicado entre el Hospital General de Tijuana y la Unidad Deportiva CREA, como homenaje a su espíritu incansable. Su historia, marcada por momentos difíciles como un ataque en el rostro que superó con atención veterinaria, lo convirtió en un referente de esperanza para muchos.

“Alguien muy malo, con un corazón muy malo, envenenó a Chicles. Hoy 30 de septiembre de 2025 se nos fue Chicles”, expresó Hernández entre lágrimas, al confirmar la pérdida del can que lo acompañó durante cinco años.

"Chicles" quedó inmortalizado en un mural | Facebook / Yin Ayón

La comunidad espera que la necropsia arroje resultados claros y que las autoridades actúen con firmeza.

