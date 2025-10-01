Gato de ocho meses es abandonado en la carretera y bajo la lluvia a pocas horas de su adopción

El animal, hallado empapado y herido, se recupera y ya recibe solicitudes de adopción. (Facebook/Adelaide Kitten Rescue Inc.)

Desde su apertura, el refugio Adelaide Kitten Rescue Inc., fundado por Chantelle Harper y operado junto a su hija Janene, ha brindado atención y facilitado la reubicación de aproximadamente mil 600 gatos. Sin embargo, tras esta larga trayectoria de éxitos, un caso reciente las ha dejado, en sus propias palabras, ‘exhaustas y desconsoladas’.

Pierre, un gatito de apenas ocho meses, fue abandonado tan solo 12 horas después de ser adoptado, generando indignación entre la comunidad australiana. El caso fue dado a conocer por el personal del refugio a través de sus redes sociales, donde recibieron una gran cantidad de apoyo, y posteriormente difundido por la Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Según la información proporcionada, el animal fue uno de los ocho mininos adoptados durante un fin de semana especialmente ajetreado para el refugio, sin embargo, pocas horas después, recibieron la llamada de un veterinario alertándolos de que un ejemplar, identificado mediante su número de microchip registrado, había sido encontrado en medio de una carretera, aún dentro de su transportador.

Empapado por la lluvia, Pierre estaba cubierto con su propia orina y presentaba un rasguño, así como una zona sin pelo en la nariz, lo que indicaba un intento desesperado por escapar.

“La verdad es que casi se me saltan las lágrimas”, confesó Harper. “Pasamos mucho tiempo hablando con la gente incluso antes de que vengan a conocer a los animales para asegurarnos de que se sientan cómodos y de que hayan considerado todos los aspectos de la adopción, de que puedan cuidarlos a largo plazo, sabiendo que un gato puede vivir entre 15 y 20 años”.

Una historia de abandono y terceras oportunidades

El estado en el que Pierre fue encontrado conmocionó al equipo del refugio. “Creo que estábamos en shock total, como si pensáramos que el veterinario se había equivocado, que no era su chip, que no era él”, relató la mujer. “¿Cómo podía alguien que acababa de adoptar y además gastó dinero en la adopción, y en comprarle todo lo necesario, dejarlo en un transportador afuera?”.

En una publicación en la página de Facebook del refugio, expresaron su frustración y dolor por lo ocurrido: “Este pobre chico ya ha sufrido demasiado. Su familia original lo abandonó una vez como si no fuera nada, y ahora ha sido abandonado de nuevo. Aun así, después de todo, esta noche Pierre encontró fuerzas para ronronear suavemente mientras se acurrucaba para recibir abrazos”.

Pero tras ubicar a la persona que firmó la adopción, el refugio recibió una explicación inesperada; según la adoptante, fue su hermano quien abandonó al gatito sin su conocimiento. La mujer se mostró “horrorizada por sus acciones y se disculpó profundamente por la angustia que esto le había causado a Pierre”, explicaron en redes sociales, citadas por ABC.

Aunque se presentaron informes tanto a la policía como a la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), Chantelle admitió que no se puede hacer mucho más por ahora: “Desafortunadamente, no tenemos muchas pruebas físicas ni evidencias de lo que sucedió. Sin embargo, los nombres han sido marcados en la lista negra para que, si surge algo en el futuro, quede un registro”.

Un futuro mejor para Pierre

El equipo confía en que Pierre encontrará un hogar amoroso y seguro. (Facebook/Adelaide Kitten Rescue Inc.)

Actualmente, el felino se está recuperando en el refugio y ya se consideran nuevos hogares para él. Sumado a ello, a pesar del trauma, ha demostrado una resiliencia admirable.

“Pierre está un poco reservado en este momento, un poco tímido todavía, lo cual está bien”, comentó Janene para ABC. “Probablemente seguirá siendo tímido cuando llegue a su nuevo hogar, pero es un período de adaptación y su futuro será prometedor porque hemos recibido muchos comentarios y mucha gente nos ha contactado para su adopción. Simplemente se trata de encontrar a la persona adecuada”.

La madre de la joven también destacó el papel crucial del microchip en esta historia, ya que permitió que el refugio recuperara al gato rápidamente. “Creo que el lado positivo es que pudo regresar con nosotros y logramos mantenerlo a salvo. Encontrará un hogar lleno de amor donde esto no volverá a suceder y será tratado como un rey”.

Para Chantelle, el caso de Pierre es el ejemplo de una verdad fundamental sobre la responsabilidad que implica adoptar: “Abandonar animales nunca está bien, incluso si no te gusta el ejemplar que ha llegado a casa, habla con tu familia al respecto, no los dejes tirados al costado del camino. Siempre entendemos que a veces no funciona”.

Aunque la historia de Pierre comenzó con abandono y ha vuelto a repetirse, el equipo de Adelaide Kitten Rescue confía en que su futuro será mucho más feliz. Y como lo demuestra su suave ronroneo al volver a los brazos de sus rescatistas, aún tiene mucho amor por dar.