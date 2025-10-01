Animales y Mascotas

Gato de ocho meses es abandonado en la carretera y bajo la lluvia a pocas horas de su adopción

El pequeño felino, que ya sufrió dos rechazos, se recupera rodeado de cariño en búsqueda de una nueva familia

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
El animal, hallado empapado y
El animal, hallado empapado y herido, se recupera y ya recibe solicitudes de adopción. (Facebook/Adelaide Kitten Rescue Inc.)

Desde su apertura, el refugio Adelaide Kitten Rescue Inc., fundado por Chantelle Harper y operado junto a su hija Janene, ha brindado atención y facilitado la reubicación de aproximadamente mil 600 gatos. Sin embargo, tras esta larga trayectoria de éxitos, un caso reciente las ha dejado, en sus propias palabras, ‘exhaustas y desconsoladas’.

Pierre, un gatito de apenas ocho meses, fue abandonado tan solo 12 horas después de ser adoptado, generando indignación entre la comunidad australiana. El caso fue dado a conocer por el personal del refugio a través de sus redes sociales, donde recibieron una gran cantidad de apoyo, y posteriormente difundido por la Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Según la información proporcionada, el animal fue uno de los ocho mininos adoptados durante un fin de semana especialmente ajetreado para el refugio, sin embargo, pocas horas después, recibieron la llamada de un veterinario alertándolos de que un ejemplar, identificado mediante su número de microchip registrado, había sido encontrado en medio de una carretera, aún dentro de su transportador.

Empapado por la lluvia, Pierre estaba cubierto con su propia orina y presentaba un rasguño, así como una zona sin pelo en la nariz, lo que indicaba un intento desesperado por escapar.

“La verdad es que casi se me saltan las lágrimas”, confesó Harper. “Pasamos mucho tiempo hablando con la gente incluso antes de que vengan a conocer a los animales para asegurarnos de que se sientan cómodos y de que hayan considerado todos los aspectos de la adopción, de que puedan cuidarlos a largo plazo, sabiendo que un gato puede vivir entre 15 y 20 años”.

Una historia de abandono y terceras oportunidades

El animal, hallado empapado y
El animal, hallado empapado y herido, se recupera y ya recibe solicitudes de adopción. (Facebook/Adelaide Kitten Rescue Inc.)

El estado en el que Pierre fue encontrado conmocionó al equipo del refugio. “Creo que estábamos en shock total, como si pensáramos que el veterinario se había equivocado, que no era su chip, que no era él”, relató la mujer. “¿Cómo podía alguien que acababa de adoptar y además gastó dinero en la adopción, y en comprarle todo lo necesario, dejarlo en un transportador afuera?”.

En una publicación en la página de Facebook del refugio, expresaron su frustración y dolor por lo ocurrido: “Este pobre chico ya ha sufrido demasiado. Su familia original lo abandonó una vez como si no fuera nada, y ahora ha sido abandonado de nuevo. Aun así, después de todo, esta noche Pierre encontró fuerzas para ronronear suavemente mientras se acurrucaba para recibir abrazos”.

Pero tras ubicar a la persona que firmó la adopción, el refugio recibió una explicación inesperada; según la adoptante, fue su hermano quien abandonó al gatito sin su conocimiento. La mujer se mostró “horrorizada por sus acciones y se disculpó profundamente por la angustia que esto le había causado a Pierre”, explicaron en redes sociales, citadas por ABC.

Aunque se presentaron informes tanto a la policía como a la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), Chantelle admitió que no se puede hacer mucho más por ahora: “Desafortunadamente, no tenemos muchas pruebas físicas ni evidencias de lo que sucedió. Sin embargo, los nombres han sido marcados en la lista negra para que, si surge algo en el futuro, quede un registro”.

Un futuro mejor para Pierre

El equipo confía en que
El equipo confía en que Pierre encontrará un hogar amoroso y seguro. (Facebook/Adelaide Kitten Rescue Inc.)

Actualmente, el felino se está recuperando en el refugio y ya se consideran nuevos hogares para él. Sumado a ello, a pesar del trauma, ha demostrado una resiliencia admirable.

“Pierre está un poco reservado en este momento, un poco tímido todavía, lo cual está bien”, comentó Janene para ABC. “Probablemente seguirá siendo tímido cuando llegue a su nuevo hogar, pero es un período de adaptación y su futuro será prometedor porque hemos recibido muchos comentarios y mucha gente nos ha contactado para su adopción. Simplemente se trata de encontrar a la persona adecuada”.

La madre de la joven también destacó el papel crucial del microchip en esta historia, ya que permitió que el refugio recuperara al gato rápidamente. “Creo que el lado positivo es que pudo regresar con nosotros y logramos mantenerlo a salvo. Encontrará un hogar lleno de amor donde esto no volverá a suceder y será tratado como un rey”.

Para Chantelle, el caso de Pierre es el ejemplo de una verdad fundamental sobre la responsabilidad que implica adoptar: “Abandonar animales nunca está bien, incluso si no te gusta el ejemplar que ha llegado a casa, habla con tu familia al respecto, no los dejes tirados al costado del camino. Siempre entendemos que a veces no funciona”.

Aunque la historia de Pierre comenzó con abandono y ha vuelto a repetirse, el equipo de Adelaide Kitten Rescue confía en que su futuro será mucho más feliz. Y como lo demuestra su suave ronroneo al volver a los brazos de sus rescatistas, aún tiene mucho amor por dar.

Temas Relacionados

GatosAnimalesRescate animalMascotas

Últimas Noticias

Bendición de Mascotas 2025: dónde y cómo ver la ceremonia en línea este 4 de octubre

Con motivo del Día de San Francisco de Asís y el Día Mundial de los Animales, la transmisión estará disponible por Zoom, YouTube y Facebook

Bendición de Mascotas 2025: dónde

Ahora todas las mascotas podrán viajar tu lado: Italia realiza el primer vuelo con perros de gran tamaño en cabina

Autoridades y organizaciones de protección animal respaldan la medida, que busca reducir el estrés de los animales y mejorar la experiencia de los pasajeros

Ahora todas las mascotas podrán

Osos polares son captados viviendo en una base soviética abandonada que ahora usan como refugio en el Ártico

Expertos señalan que la ocupación de instalaciones humanas abandonadas refleja la presión ambiental causada por el retroceso del hielo marino

Osos polares son captados viviendo

Perros salvajes africanos, considerados funcionalmente extintos, reaparecen en Uganda

La llegada de ocho ejemplares a un parque de conservación, trasladados desde Sudáfrica, reaviva la esperanza tras décadas de ausencia

Perros salvajes africanos, considerados funcionalmente

“Siempre seré tu mami”, la conmovedora historia de una gallina y un huevo de pavo real que inspiró el libro

El relato aborda la importancia de la adopción, transmitiendo un mensaje de amor incondicional y aceptación más allá de las diferencias

“Siempre seré tu mami”, la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: habló el abuelo de Brenda y Morena tras la detención de “Pequeño J” y su principal ladero

Para Cavallo, el punto débil de la economía no es el “riesgo kuka” sino el manejo monetario y cambiario

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de la provincia de Buenos Aires

Javier Milei cenó con el magnate tech Martín Varsavsky en la Quinta de Olivos

La sorprendente evolución de los peces antárticos: investigan cómo lograron sobrevivir al frío extremo

INFOBAE AMÉRICA
Preocupación en Uruguay por las

Preocupación en Uruguay por las faltas de alumnos: dos de cada tres se ausentan más de 19 días por año

Crece el malestar social en Cuba: hubo récord histórico de protestas en septiembre

Crece a 69 la cifra de muertes por el terremoto de 6,9 grados en Filipinas

Un teléfono en el regazo de Trump y una carta: la Casa Blanca mostró el momento de la disculpa de Netanyahu a Qatar

Uruguay: la Iglesia se expresó tras detención del cura denunciado en Bolivia que llevaba 17 años escondido

TELESHOW
La emoción de Catherine Fulop

La emoción de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana: “Estoy llorando sola en el baño de un hotel”

El mensaje de Cris Morena para sus nietos Franco y Valentín: mucho orgullo y el guiño a Susana Giménez

Conmovió con su talento en lo de Guido Kaczka y quiere superar una enfermedad para poder volver a la escuela

Valentina Otero, de La Voz Argentina: “Sentía que mi forma de ser estaba mal”

Franco Masini: “Debí crecer de golpe y hoy me propongo vivir ‘ahora’ y sin tantos planes”