Animales y Mascotas

Reina Camila envía conmovedor mensaje a una perra de apoyo emocional que salvó la vida de su dueña

La monarca británica envió una emotiva carta a Chloe, una Jack Russell de 11 semanas, tras enterarse de su valiente acción al activar una alarma de emergencia

Por Mariana Álvarez Torres

La Reina Camila envió un
La Reina Camila envió un emotivo mensaje a la perra Chloe, que salvó la vida de su dueña tras un accidente doméstico. (FB: Llesiant Delta Wellbeing)

Catherine Anderson, de 71 años y residente de Ruabon, Wrexham, sobrevivió a un aparatoso accidente gracias a su perrita Chloe, una Jack Russell de apenas 11 semanas de edad, que de alguna manera logró activar la alarma de emergencia luego de que su dueña cayera y quedara inconsciente en su sala de estar.

Según reportó la BBC, la señora Anderson se encontraba sola en casa cuando ocurrió el incidente. Ella misma relató para el medio que se levantó del sofá junto a Chloe para responder una llamada telefónica, pero perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza fuertemente contra la pared. Debido al impacto, perdió el conocimiento y no llevaba puesto su colgante de emergencia, el cual había dejado en su dormitorio.

A pesar de que la alarma estaba fuera de su alcance, los paramédicos llegaron rápidamente a su hogar tras recibir una alerta. Chloe, de forma inexplicable, logró presionar el botón rojo del dispositivo de emergencia. “La alarma estaba en el dormitorio, yo estaba en la sala, estábamos solo un cachorro de 11 semanas y yo”, explicó la señora Anderson. “Aún hoy sigo desconcertada y rascándome la cabeza”, añadió.

El personal de la empresa de apoyo y cuidado Delta Wellbeing, al no poder contactar a un humano y tras escuchar ladridos en el teléfono, decidió enviar a los servicios de emergencia. Gracias a ello, cuando Anderson recuperó la conciencia, estaba rodeada de paramédicos y con Chloe a sus pies, visiblemente inquieta.

Los especialistas en salud le informaron que tenía una fractura de cráneo y que probablemente habría estado en grave peligro de no haber sido por la rápida intervención de la pequeña perrita. “Los médicos no sabrían cuánto tiempo habría permanecido allí o qué tan mal habría estado sin Chloe”, reconoció Anderson para BBC.

Un lazo inquebrantable que llegó hasta la realeza

Chloe activó la alarma de
Chloe activó la alarma de emergencia y permitió que los servicios médicos llegaran a tiempo para asistir a su dueña. (FB: Llesiant Delta Wellbeing)

A pesar de sufrir un fuerte golpe y pasar la noche en el hospital, lo único que preocupaba a la mujer era el bienestar de su cachorrita. Chloe estaba registrada como perra de apoyo emocional, desafortunadamente, aún no había recibido su certificado oficial, pues, de acuerdo con la confesión de la señora Anderson para BBC, no había tenido tiempo de inscribirla para comenzar su entrenamiento formal, ya que la tuvo únicamente por dos días antes del incidente.

“Solo podía pensar en ella, en asegurarme de que estuviera bien”, dijo Anderson sobre su preocupación mientras estaba en observación médica. Chloe, quien había recibido su primera vacuna justo un día antes del accidente, fue descrita por su dueña como su “sombra”. “Es una cuidadora”, afirmó con orgullo.

Como una gran admiradora de la realeza, Anderson decidió enviarle a la Reina Camila un regalo simbólico por su 78º cumpleaños: un broche en forma de Jack Russell, a juego con uno igual para sí misma, junto con una carta y varias fotografías de Chloe, explicando su valiente acción. Aunque no esperaba respuesta, la sorpresa llegó semanas después.

“Fue como recibir una carta de una amiga”, dijo Anderson para BBC, pues recibió una respuesta personal de la Reina. En la misiva, la monarca agradeció el gesto y se refirió a Chloe como una “pequeña estrella”, además de expresar que era muy afortunada de tenerla.

“Es algo que atesoraré por siempre”, confesó la señora Anderson, conmovida por la respuesta.

El deseo de un encuentro especial

La reina Camila, junto a
La reina Camila, junto a su perrita Moley. (IG:@theroyalfamily)

La historia de Anderson es también una historia de sanación, pues tras la reciente pérdida de su Yorkshire terrier, Maddison, quien falleció a los seis años, la mujer había dudado en tener otro perro. Sin embargo, la llegada de Chloe fue, en sus palabras, “amor a primera noche”.

Hoy, con su compañera de vida acercándose a los ocho meses de edad, ambas disfrutan de una relación profundamente afectiva. Anderson espera que, en el tiempo que le queda, pueda cumplir un deseo: conocer en persona a la Reina Camila y a sus dos mascotas, Moley y Bluebell, junto a su querida Chloe.

