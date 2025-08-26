Animales y Mascotas

AniManGaki 2025: perros y gatos conquistan la convención de anime con disfraces creativos

Además, descubre quiénes se llevaron los premios en la edición inaugural del concurso de cosplay para mascotas

Por Alexander Ortiz

Guardar
AniManGaki 2025 (Captura de pantalla)
AniManGaki 2025 (Captura de pantalla)

Cada año, miles de fanáticos de la cultura pop japonesa en Malasia se reúnen en AniManGaki, una de las convenciones más esperadas y reconocidas del país. El evento celebra todo lo relacionado con el anime, el manga y los videojuegos, y se ha consolidado como un punto de encuentro para la comunidad geek gracias a sus actividades, exhibiciones y presentaciones especiales.

El encuentro, que en su nombre combina las palabras Anime, Manga y Gaki (término japonés que significa “niño” o “fan”), se ha convertido en un espacio para compartir la creatividad y mantener vivo el entusiasmo por la animación, los cómics y los juegos. Año con año, sus asistentes esperan disfrutar de cosplays, invitados internacionales, sesiones de firmas y conciertos.

Este año, el evento se realizó del 22 al 24 de agosto en Selangor y ofreció tres días de actividades continuas. Lo que marcó esta edición fue una novedad que atrajo especialmente la atención de los asistentes, pues en esta ocasión se llevó a cabo un concurso de cosplay en el que las mascotas de los participantes fueron las protagonistas.

El primer concurso de cosplay para mascotas

(Facebook / AniManGaki)
(Facebook / AniManGaki)

Por primera vez, los organizadores del evento incluyeron una competencia dedicada a perros y gatos disfrazados de personajes de la cultura popular japonesa. Por lo que decenas de asistentes llegaron acompañados de sus mascotas caracterizadas con trajes hechos a medida, lo que generó gran expectativa entre el público.

En su página oficial, la convención explicó: “Este año en AniManGaki, invitamos a tu pequeña superestrella peluda a brillar, lucir su mejor pelaje y disfrazarse de tu personaje favorito de anime o videojuego en nuestra primera Competencia de Cosplay para mascotas”.

El podio de esta primera edición estuvo encabezado por Milk Tea, un gato disfrazado como un autobús, que se llevó el primer lugar. En segundo lugar quedó Snowball, una felina caracterizada como Luna, personaje de anime. Finalmente, el tercer sitio fue para Muffin, una perra caniche color miel, presentada con un traje inspirado en Souza Samonji.

De acuerdo con datos de la página oficial de AniManGaki, los premios fueron de 710 dólares para el primer lugar, 590 dólares para el segundo y 350 dólares para el tercero.

AniManGaki: de un club universitario a la convención de anime más grande de Malasia

(Facebook / AniManGaki)
(Facebook / AniManGaki)

AniManGaki nació en 2009, cuando Yvonne Sing, apasionada del anime y el cómic, fundó un club de anime en la Universidad Sunway con el objetivo de reunir a personas con intereses similares. Lo que comenzó como un pequeño encuentro universitario creció rápidamente y, en 2012, se transformó en una convención independiente organizada por el Comité AniManGaki bajo Rakugaki Events PLT.

Durante los primeros años, los eventos se realizaron dentro de la universidad, pero posteriormente se mudaron al Centro de Convenciones Sunway Pyramid. Desde 2019, el encuentro se celebra en el MIECC, donde continúa reuniendo a fanáticos de todas partes del país.

En 2025, la convención sigue atrayendo a un número creciente de asistentes, muchos de los cuales regresan cada año. De este modo, con el objetivo de renovar la dinámica del evento y captar aún más público, en esta edición los organizadores decidieron incluir el concurso de disfraces para mascotas.

Temas Relacionados

AniManGakiGatosPerrosCosplayAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Cerdo marino con forma de corazón sorprende a bañista en playa de Florida

Estos animales filtradores presentan un cuerpo con forma de saco o tubo, a través del cual impulsan agua para capturar pequeñas partículas en suspensión que utilizan como alimento

Cerdo marino con forma de

Fuzzy, el “oso heladero” que irrumpió en una tienda para probar su sabor favorito

Atraído por los aromas dulces, degustó diferentes helados antes de ser descubierto por un guardia de seguridad

Fuzzy, el “oso heladero” que

Así son los conejos robóticos que combaten la plaga de serpientes en Florida

Las pitones birmanas pueden poner hasta 30 huevos por camada, lo que explica su rápida expansión y el desafío que representan para el ecosistema local

Así son los conejos robóticos

Perra callejera lucha en el desierto por salvar la vida de sus cachorros a 50 °C: “No le importaba el calor, el abandono ni nada de lo que le pasara”

Un equipo de voluntarios localizó al animal y a sus crías en territorio kuwaití, quienes lograron ayudarla tras ganarse su confianza

Perra callejera lucha en el

Perros rastreadores redescubren rinocerontes de Sumatra en zona donde se creían extintos

Tras años de búsquedas fallidas, un par de cánidos entrenados identificaron presuntas señales de la especie amenazada en solo dos días

Perros rastreadores redescubren rinocerontes de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al secretario general de

Detuvieron al secretario general de la UOCRA de Puerto Deseado por ordenar el ataque que dejó en coma a un contratista

Diez pizzerías históricas de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña

Juan Manuel López: “Aunque el Gobierno arrase en las elecciones, los problemas de gestión y corrupción van a seguir existiendo”

Tres ex autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán recibieron penas de cárcel por corrupción

Receta de crema de maicena con chocolate, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: el

Crisis política en Francia: el líder del principal partido opositor dijo que Emmanuel Macron debe convocar a elecciones anticipadas o renunciar

De delfines a sepias: cómo la IA impulsa avances en el entendimiento del mundo animal

Trump advirtió sobre una “guerra económica” con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Fuertes enfrentamientos entre el gobierno de Guatemala y pandillas desatan caos en las prisiones

La ONG Foro Penal documentó 816 presos políticos en Venezuela entre ellos 89 extranjeros

TELESHOW
Nació Cata, la hija de

Nació Cata, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: “Soñamos tanto con vos”

El cálido encuentro de Cris Morena con dos Erreway, Felipe Colombo y Benjamín Rojas: “Linda tarde. Linda charla”

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su pasión oculta durante Los 8 Escalones: “Es una herramienta de autoconocimiento”

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”

Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron el fin de su relación: “No pasó nada grave”