AniManGaki 2025: perros y gatos conquistan la convención de anime con disfraces creativos

AniManGaki 2025 (Captura de pantalla)

Cada año, miles de fanáticos de la cultura pop japonesa en Malasia se reúnen en AniManGaki, una de las convenciones más esperadas y reconocidas del país. El evento celebra todo lo relacionado con el anime, el manga y los videojuegos, y se ha consolidado como un punto de encuentro para la comunidad geek gracias a sus actividades, exhibiciones y presentaciones especiales.

El encuentro, que en su nombre combina las palabras Anime, Manga y Gaki (término japonés que significa “niño” o “fan”), se ha convertido en un espacio para compartir la creatividad y mantener vivo el entusiasmo por la animación, los cómics y los juegos. Año con año, sus asistentes esperan disfrutar de cosplays, invitados internacionales, sesiones de firmas y conciertos.

Este año, el evento se realizó del 22 al 24 de agosto en Selangor y ofreció tres días de actividades continuas. Lo que marcó esta edición fue una novedad que atrajo especialmente la atención de los asistentes, pues en esta ocasión se llevó a cabo un concurso de cosplay en el que las mascotas de los participantes fueron las protagonistas.

El primer concurso de cosplay para mascotas

(Facebook / AniManGaki)

Por primera vez, los organizadores del evento incluyeron una competencia dedicada a perros y gatos disfrazados de personajes de la cultura popular japonesa. Por lo que decenas de asistentes llegaron acompañados de sus mascotas caracterizadas con trajes hechos a medida, lo que generó gran expectativa entre el público.

En su página oficial, la convención explicó: “Este año en AniManGaki, invitamos a tu pequeña superestrella peluda a brillar, lucir su mejor pelaje y disfrazarse de tu personaje favorito de anime o videojuego en nuestra primera Competencia de Cosplay para mascotas”.

El podio de esta primera edición estuvo encabezado por Milk Tea, un gato disfrazado como un autobús, que se llevó el primer lugar. En segundo lugar quedó Snowball, una felina caracterizada como Luna, personaje de anime. Finalmente, el tercer sitio fue para Muffin, una perra caniche color miel, presentada con un traje inspirado en Souza Samonji.

De acuerdo con datos de la página oficial de AniManGaki, los premios fueron de 710 dólares para el primer lugar, 590 dólares para el segundo y 350 dólares para el tercero.

AniManGaki: de un club universitario a la convención de anime más grande de Malasia

(Facebook / AniManGaki)

AniManGaki nació en 2009, cuando Yvonne Sing, apasionada del anime y el cómic, fundó un club de anime en la Universidad Sunway con el objetivo de reunir a personas con intereses similares. Lo que comenzó como un pequeño encuentro universitario creció rápidamente y, en 2012, se transformó en una convención independiente organizada por el Comité AniManGaki bajo Rakugaki Events PLT.

Durante los primeros años, los eventos se realizaron dentro de la universidad, pero posteriormente se mudaron al Centro de Convenciones Sunway Pyramid. Desde 2019, el encuentro se celebra en el MIECC, donde continúa reuniendo a fanáticos de todas partes del país.

En 2025, la convención sigue atrayendo a un número creciente de asistentes, muchos de los cuales regresan cada año. De este modo, con el objetivo de renovar la dinámica del evento y captar aún más público, en esta edición los organizadores decidieron incluir el concurso de disfraces para mascotas.