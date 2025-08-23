Animales y Mascotas

El Silla Francés: la raza de caballo que conquistó el salto ecuestre

Reconocido por su físico imponente y su porte refinado, este caballo ha brillado en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales

Por Alexander Ortiz

Guardar
El Silla Francés, con su
El Silla Francés, con su elegancia y potencia, ha sido protagonista de los podios más prestigiosos en el mundo del salto ecuestre. (Visuales Infobae México)

El mundo de la equitación cuenta con razas que, por sus cualidades, han dejado una huella inconfundible en la historia del deporte. Una de ellas es el Silla Francés, un caballo originario de Francia que se distingue por su potencia, porte atlético e instinto competitivo.

Según datos de Strathorn Farm, empresa especializada en caballos de alto rendimiento, el precio de un ejemplar puede variar considerablemente: “su valor parte de 14 mil dólares (12.900 euros) y puede alcanzar los 54 mil dólares (49.700 euros) o más”. Un caso excepcional fue el de Palloubet d’Halong, vendido en 2013 por 15 millones de dólares (13.8 millones de euros), una cifra récord en el sector.

De acuerdo con el sitio especializado en equitación CHACCO, “es bien sabido que las diferentes razas de caballos han sido moldeadas a lo largo de siglos para diversas disciplinas. Una de las razas más destacadas y admiradas en el ámbito del salto es el ”Silla Francés”. Aquí repasamos sus orígenes, cualidades físicas y el papel que ha jugado en las competencias más prestigiosas.

Historia y origen

Originario de Francia, el Silla
Originario de Francia, el Silla Francés combina fuerza, agilidad y distinción, cualidades que lo han convertido en un referente mundial en la equitación. (Visuales Infobae México)

Esta especie de caballo tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando en Francia se iniciaron cruces entre caballos locales y pura sangre inglés con el objetivo de obtener ejemplares más veloces, fuertes y ágiles. A lo largo de los siglos, distintas razas han sido adaptadas para disciplinas específicas, y en el caso del salto ecuestre, pocas han alcanzado tanta admiración como esta.

La incorporación del pura sangre inglés fue determinante: aportó velocidad, resistencia y la capacidad de saltar con elegancia. Combinado con las líneas de sangre francesas, dio origen a un corcel versátil que también se adaptó a la doma clásica y al concurso completo.

Con el paso de los años, esta montura se convirtió en protagonista de competencias internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales, donde jinetes y amazonas de renombre lo eligieron para alcanzar títulos y medallas.

Características del Silla Francés

Existen por lo menos 10 tipos que por sus precios son animales exclusivos. (Créditos: Infobae México)

“El Silla Francés es conocido por su elegante apariencia y su poderoso físico”, afirma CHACCO. Estos caballos suelen medir entre 1,60 y 1,75 metros, con extremidades fuertes, una cabeza refinada y una mirada vivaz que refleja inteligencia y disposición para el trabajo.

Su capacidad atlética es uno de sus mayores atributos: la fuerza de sus posteriores le permite superar obstáculos con gran facilidad, lo que lo ha consolidado como uno de los mejores en el salto ecuestre.

Además de su talento deportivo, esta raza francesa ha influido en la cría de otros caballos en todo el mundo. “El impacto del Silla Francés en la cría de otras razas no puede ser subestimado”, añade el sitio web. Actualmente, los criadores continúan perfeccionando la selección de sementales y yeguas para mantener y mejorar las cualidades que lo han convertido en un referente internacional.

Temas Relacionados

Silla FrancésCaballosRazas de caballosAnimalesMascotasNoticias

Últimas Noticias

‘Dog Mountain’ el parque estadounidense que rinde homenaje a los perros a través del arte y la naturaleza

Este espacio reúne esculturas, grabados y muebles distribuidos por todo el lugar, donde cada detalle refleja el amor profundo hacia los canes y celebra su lealtad y compañía

‘Dog Mountain’ el parque estadounidense

Alejandro Riaño adopta a perro que era utilizado como carnada para tiburones en Colombia

El comediante abrió su corazón a un canino que, pesar del dolor que marcó su infancia, nunca perdió las ganas de luchar y ahora disfruta de un hogar lleno de amor y esperanza

Alejandro Riaño adopta a perro

Joven chino construye mini sistema de metro para sus gatos y se vuelve viral

Uno de los mayores retos al crear este proyecto fue la limpieza en espacios reducidos dentro del tren y las plataformas, donde el tamaño limitado dificultaba el movimiento

Joven chino construye mini sistema

Hannoveriano, la raza de caballos que conquistó los Juegos Olímpicos

Ya sea por su rendimiento deportivo o su exclusividad genética, estos equinos son considerados verdaderas “joyas vivientes”

Hannoveriano, la raza de caballos

Tras seis años desaparecida, una perra se reencuentra con su familia gracias a un microchip

El microchip que llevaba desde 2018 permitió localizar a la familia Nicholson, quienes habían perdido a su mascota después de un incendio

Tras seis años desaparecida, una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio por Maradona: Dalma y

Juicio por Maradona: Dalma y Giannina avanzan contra los productores del documental que protagonizaba la jueza Makintach

La verdad detrás de los huracanes: cómo se forman y qué zonas de América Latina están en riesgo

Le tendieron una trampa, lo secuestraron y lo torturaron: la forma que encontró para escapar

Encontraron a un turista perdido en El Bolsón que pasó la noche en el bosque: “Presentaba mucho frío”

Guillermo Francos vinculó el escándalo de la ANDIS con una maniobra política y afirmó que el Gobierno está “tranquilo”

INFOBAE AMÉRICA
Récord de ejemplares de ballena

Récord de ejemplares de ballena franca austral en Chubut: más de 2 mil avistamientos

María Corina Machado llamó a desobedecer a la dictadura de Maduro: “Pretenden que salgas a defenderlos cuando ellos se esconden”

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, afirmó que a Donald Trump se le está “agotando la paciencia” con Vladimir Putin

TELESHOW
La tajante reacción de Melody

La tajante reacción de Melody Luz ante la pregunta de una seguidora: “¿No era que tu marido es millo?"

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”