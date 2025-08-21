Animales y Mascotas

Por qué la mascota de Rosé de BLACKPINK es atacada en redes sociales: “Hay perros más bonitos”

Hank, el perro mestizo de la cantante de K-Pop, pasó de vivir en la calle y enfrentar enfermedades a convertirse en un símbolo de resiliencia gracias al amor de su dueña

Por Alexander Ortiz

A pesar de las críticas
A pesar de las críticas en redes sociales, los fanáticos de Rosé defienden a Hank por su historia y carácter. (Instagram / @hank_says_hank)

Hank, el perro de Rosé de BLACKPINK, se ha convertido en blanco de críticas en redes sociales. Tras aparecer en la portada de la revista Dogue, varios internautas cuestionaron que el perro “no sea de raza”, generando comentarios negativos que rápidamente se hicieron virales.

Sin embargo, la historia del can va más allá de estas críticas. Adoptado por Rosé en 2020, antes de ser rescatado el perro vivió situaciones difíciles: fue abandonado en la calle, sufrió hambre y enfrentó una enfermedad de piel que afectó su salud.

Gracias al cuidado y al cariño de la cantante, el cánido logró recuperarse y hoy se ha convertido en un símbolo de resiliencia para sus seguidores y amantes de los animales.

Frente a los ataques, los fanáticos de Rosé y protectores de los animales han tomado posición en su defensa. Señalan que Hank merece respeto y segundas oportunidades.

La historia de Hank y su salto a la fama

Hank en la portada de
Hank en la portada de Dogue. (Captura de pantalla / Instagram)

Hank es un pequeño perro mestizo, blanco con manchas cafés en las orejas y ojos expresivos, que fue adoptado por Rosé en diciembre de 2020. Antes de eso, vivió en un refugio en Corea del Sur con delicadas condiciones de salud. La cantante, quien lo considera su “hijo”, creó una cuenta oficial de Instagram para él, (@hank_says_hank), donde comparte fotos y momentos especiales. Sus seguidores suelen elogiar su comportamiento y ternura, fortaleciendo su presencia en redes sociales.

Por otro lado, su reciente aparición en la portada de Dogue, una versión de la revista Vogue dedicada a mascotas de celebridades, lo convirtió en uno de los primeros sabuesos en lograrlo.

Sin embargo, esto provocó comentarios negativos de algunos usuarios en las redes sociales: “Hay perros más bonitos y famosos”, “Ni siquiera tiene raza ese tan Hank” o “¿Quién es Rosé?” fueron algunas de las críticas que se leyeron.

Pese a los ataques, muchos fans y amantes de los animales salieron a defender al can. Entre ellos, la usuaria de X @eliria_bp, quien escribió:

“Imagínate tirarle hate a un perrito que tuvo una vida tan difícil como la tuvo Hank antes de ser adoptado por Rosé”, destacando la importancia de valorar a los animales por su historia y carácter, más que por su apariencia o linaje.

Conoce más sobre Rosé

(Atlantic Records)
(Atlantic Records)

Rosé es una cantante y compositora surcoreana-australiana, conocida por ser miembro del grupo femenino BLACKPINK, una de las agrupaciones de K-Pop más populares a nivel mundial. Su nombre completo es Park Chaeyoung, pero usa el nombre artístico Rosé.

Algunos datos clave sobre ella:

  • Nacimiento: 11 de febrero de 1997, en Auckland, Nueva Zelanda. Creció en Melbourne, Australia.
  • Carrera en BLACKPINK: Debutó en 2016 bajo YG Entertainment, y es reconocida por su voz distintiva y su capacidad como vocalista principal del grupo.
  • Trabajo en solitario: Rosé también ha lanzado música como solista; su primer álbum fue “R” en 2021.
  • Idiomas: Habla coreano, inglés y japonés.

Además de cantar, Rosé toca la guitarra y el piano, y participa en campañas de moda y publicidad, tal y como lo hace su mejor amigo de cuatro patas, Hank.

Temas Relacionados

