El último adiós de Seth Meyers a Frisbee, la mascota que será recordada por su divertida rivalidad con un comediante

Seth Meyers y su familia atraviesan un momento de profunda tristeza tras la pérdida de su querida perrita Frisbee el pasado 19 de agosto. La galga italiana fue mucho más que una mascota; fue un miembro inseparable del hogar, que los acompañó en innumerables momentos especiales, apoyándolos con su presencia y lealtad incondicional.

El comediante y ex miembro del reconocido programa estadounidense Saturday Night Live, dio a conocer la noticia a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, donde se despidió con emotivas palabras de su amada compañera de cuatro patas.

“QEPD Frisbee, con la que me alegré de tener canas”, escribió Meyers. “Siempre estaba en su mejor momento acurrucada en mi regazo y tenía mucha paciencia cuando la vestíamos. Gracias por 14 años maravillosos, chica”.

El presentador de televisión compartió diversas fotografías que retratan la vida de la canina a lo largo de los años, desde su etapa de cachorra hasta tiernos momentos junto a sus tres hijos, incluyendo una imagen en la que lame cariñosamente la cara de su dueño.

Frisbee, la galga italiana, disfrutó de momentos llenos de ternura y diversión junto a la familia, desde paseos en bote hasta divertidos disfraces en celebraciones.(Instagram/ @sethmeyers)

Otras imágenes muestran a la galga italiana descansando en la cama, disfrutando de un paseo en bote y sentada sola a la mesa. También compartió una divertida foto de la perrita vestida de peregrina, mientras uno de sus hijos aparecía disfrazado de pavo.

Reacciones y condolencias tras el fallecimiento de Frisbee

Amigos y colegas expresan su apoyo y recuerdan con cariño a Frisbee, la perrita que llenó de bromas y afecto la vida del comediante y su círculo cercano. (Instagram/@sethmeyers)

Tras anunciarse la muerte de la cachorra, las muestras de apoyo no se hicieron esperar por parte de los amigos cercanos y ex compañeros de reparto del comediante que compartió su vida con la perrita expresaron sus condolencias de forma emotiva.

La co presentadora del segmento de noticias del programa “Actualización mañanera” (Weekend Update), Amy Poehler escribió: “Frisbee para siempre”, mientras que otros colegas añadieron mensajes conmovedores como: “¡Lo siento mucho por tu pérdida! o “Que su memoria sea una bendición”.

Así, el fallecimiento de Frisbee se ha convertido en un momento para recordar el cariño, las bromas y la complicidad que rodearon a este entrañable miembro de la familia y su círculo cercano.

El desprecio de Samberg hacia la cachorra de Meyers

Seth Meyers y su compañero comediante compartieron bromas durante años sobre Frisbee, su galga italiana, cuya partida dejó una emotiva mezcla de humor y cariño entre amigos. (Instagram/ @sethmeyers)

Antes de la muerte de Frisbee, Seth Meyers habló con franqueza sobre el deterioro de la salud de su galga italiana durante el episodio del martes 5 de agosto del podcast “La isla solitaria con Seth Meyers” (The Lonely Island and Seth Meyers). “Simplemente está muy vieja”, comentó a los copresentadores Andy Samberg, Akiva Schaffer y a los invitados Will Forte y John Solomon. “No se está muriendo, pero diría que incluso una niña de 7 años que no es veterinaria se pregunta: ‘¿Últimos días?’”.

En julio, durante una aparición en el podcast Good Hang de Amy Poehler, Meyers le pidió a la conductora que le comunicara a Samberg la noticia del fallecimiento de Frisbee. La reacción fue inesperada y cómica: “Ni se te ocurra bromear con eso, porque en serio me alegraré mucho”.

Entre risas, Samberg agregó: “Nunca me arrepentiré de eso. Ese perro es un desastre, amigo. Y sé que este es un grupo con buena onda, así que ni siquiera quiero traer esa energía negativa, pero ese perro era como un cadáver de rata”.

Meses antes de esta broma, en abril, Meyers detalló en una sesión de preguntas y respuestas con su audiencia de Late Night el desprecio que el comediante estadounidense sentía por su cachorra: “Odia a mi perra desde pequeña y ahora tiene 14 años. Les cuento algo real: cada año le envío nuestra tarjeta de Navidad con la foto de Frisbee, y él siempre le hacía un destrozo, como si la atacara con fiereza, para luego devolverla por correo”.

La famosa rivalidad a modo de broma entre ellos, que fue una constante a lo largo de los años, forma parte ahora de la memoria colectiva de quienes seguían sus interacciones.

Los seguidores no dejaron pasar la oportunidad de rememorar los momentos compartidos y crearon varias compilaciones con los comentarios públicos realizados en el podcast, en los que se hacía referencia a la peculiar y juguetona relación entre Frisbee y el comediante. Además, recordaron que el fallecimiento del perro ocurrió justo un día después del 47.º cumpleaños de Stanberg, añadiendo un toque curioso a la historia.

Otra reacción divertida y emotiva fue la que deseaba “cariños a la familia y una mirada de enojo al compañero bromista”, mostrando cómo, incluso en medio del duelo, el sentido del humor y la cercanía entre ellos permanecen intactos.