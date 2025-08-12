Hombre ciego no se rinde en la búsqueda de su perro salchicha robado: “Que tus ojos sean los míos”

Bam Bam, perro de servicio de 14 años, fue sustraído del patio trasero de su tutor en Logan Square. (GoFundMe)

El martes 5 de agosto se cumplieron dos meses desde que Bam Bam, un perro salchicha de servicio, fue robado del patio trasero de su tutor, Ángel Santiago, un hombre legalmente ciego que reside en el vecindario de Logan Square, en Chicago. Pero a pesar del tiempo transcurrido y los múltiples obstáculos enfrentados, el hombre con discapacidad visual no pierde la esperanza de volver a abrazar a su compañero de vida.

Bam Bam, de 14 años, fue visto por última vez alrededor de las cuatro de la mañana del pasado 5 de junio. Según relató el afectado para la cadena local de Fox News, dos hombres entraron a su patio trasero, ubicado cerca de las avenidas Monticello y Fullerton, mientras el perro se encontraba afuera para hacer sus necesidades. El hombre, quien padece glaucoma y diabetes tipo 2, escuchó el alboroto y trató de intervenir.

De acuerdo con lo reportado por el medio, Santiago logró sujetar brevemente a uno de los sospechosos, a quien describió como un posible adolescente que vestía mangas largas, pero no pudo detenerlo. Mientras los individuos huían, escuchó los ladridos de Bam Bam alejándose poco a poco hasta desaparecer. Desde ese momento, comenzó una incansable búsqueda que continúa hasta hoy.

Una búsqueda incierta

Bam Bam tiene una mancha marrón en la frente, collar, correa y microchip, lo que facilita su identificación. (GoFundMe)

Desde el día del robo, Santiago ha recorrido hasta 11 kilómetros diarios distribuyendo folletos y hablando con vecinos, en un intento desesperado por encontrar a su perro. Algunos voluntarios, conmovidos por su historia, se han sumado a la búsqueda, sin embargo, hasta hace poco, solo había recibido llamadas falsas o pistas sin fundamento.

“Bam Bam significa todo para mí y siento que mi cuerpo se agota. No puedo hacer más”, confesó Santiago para Fox, visiblemente afectado. “Pero prometí que seguiría caminando y gritando su nombre. Si pudieras ayudarme con tus propios ojos, te lo agradecería. Que tus ojos sean los míos y cuida de Bam Bam por mí, por favor. Te lo ruego, ayúdame”.

El canino en cuestión tiene una mancha marrón oscura de una pulgada en la frente y, al momento del robo, llevaba puesto su collar y correa. Además, cuenta con un microchip, lo que podría facilitar su identificación si es encontrado.

La comunidad local ha respondido con solidaridad, incluso, desde distintas partes del país, personas han ofrecido a Santiago ayuda económica e ideas como lanzar una campaña de GoFundMe. La recompensa por información que conduzca al regreso seguro de Bam Bam asciende ahora a $6,500 dólares.

PETA se une a la causa

La comunidad y organizaciones como PETA se han sumado a la causa. (Reuters)

Inicialmente, Santiago ofrecía mil dólares para localizar a su compañero de cuatro patas, pero a esta cifra se sumaron $500 adicionales gracias al DJ Klinger, de iHeart Media, quien fue contactado por el canal de televisión Fox 32. Y en los últimos días, reportado por la cadena de noticias el 8 de agosto, la organización de derechos animales PETA se unió al esfuerzo, ofreciendo una recompensa de hasta $5,000 dólares por información que conduzca no solo al regreso del perro, sino también al arresto y condena de los responsables.

Dani Duffy, portavoz de PETA, señaló la gravedad del caso: “Cualquiera que secuestre a un perro de un hombre ciego carece de empatía, obviamente, y probablemente representa un peligro para quienes lo rodean. Por eso es fundamental que, si alguien tiene información sobre Bam Bam, contacte de inmediato a las autoridades”.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía que, en caso de ver al perro, no lo persigan ni lo llamen, ya que podría asustarse. En su lugar, recomiendan atraerlo con golosinas y contactar inmediatamente a la Policía de Chicago o a PETA, que ha habilitado una línea directa disponible las 24 horas del día.

Mientras tanto, Ángel Santiago sigue caminando por las calles con la esperanza de volver a escuchar el sonido inconfundible de las pequeñas patas de Bam Bam acercándose.