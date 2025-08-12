Animales y Mascotas

Hombre ciego no se rinde en la búsqueda de su perro salchicha robado: “Que tus ojos sean los míos”

La investigación sobre el paradero del animal de servicio ha movilizado a vecinos en Chicago, connacionales y organizaciones que alimentan la esperanza de un final feliz

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
Bam Bam, perro de servicio
Bam Bam, perro de servicio de 14 años, fue sustraído del patio trasero de su tutor en Logan Square. (GoFundMe)

El martes 5 de agosto se cumplieron dos meses desde que Bam Bam, un perro salchicha de servicio, fue robado del patio trasero de su tutor, Ángel Santiago, un hombre legalmente ciego que reside en el vecindario de Logan Square, en Chicago. Pero a pesar del tiempo transcurrido y los múltiples obstáculos enfrentados, el hombre con discapacidad visual no pierde la esperanza de volver a abrazar a su compañero de vida.

Bam Bam, de 14 años, fue visto por última vez alrededor de las cuatro de la mañana del pasado 5 de junio. Según relató el afectado para la cadena local de Fox News, dos hombres entraron a su patio trasero, ubicado cerca de las avenidas Monticello y Fullerton, mientras el perro se encontraba afuera para hacer sus necesidades. El hombre, quien padece glaucoma y diabetes tipo 2, escuchó el alboroto y trató de intervenir.

De acuerdo con lo reportado por el medio, Santiago logró sujetar brevemente a uno de los sospechosos, a quien describió como un posible adolescente que vestía mangas largas, pero no pudo detenerlo. Mientras los individuos huían, escuchó los ladridos de Bam Bam alejándose poco a poco hasta desaparecer. Desde ese momento, comenzó una incansable búsqueda que continúa hasta hoy.

Una búsqueda incierta

Bam Bam tiene una mancha
Bam Bam tiene una mancha marrón en la frente, collar, correa y microchip, lo que facilita su identificación. (GoFundMe)

Desde el día del robo, Santiago ha recorrido hasta 11 kilómetros diarios distribuyendo folletos y hablando con vecinos, en un intento desesperado por encontrar a su perro. Algunos voluntarios, conmovidos por su historia, se han sumado a la búsqueda, sin embargo, hasta hace poco, solo había recibido llamadas falsas o pistas sin fundamento.

“Bam Bam significa todo para mí y siento que mi cuerpo se agota. No puedo hacer más”, confesó Santiago para Fox, visiblemente afectado. “Pero prometí que seguiría caminando y gritando su nombre. Si pudieras ayudarme con tus propios ojos, te lo agradecería. Que tus ojos sean los míos y cuida de Bam Bam por mí, por favor. Te lo ruego, ayúdame”.

El canino en cuestión tiene una mancha marrón oscura de una pulgada en la frente y, al momento del robo, llevaba puesto su collar y correa. Además, cuenta con un microchip, lo que podría facilitar su identificación si es encontrado.

La comunidad local ha respondido con solidaridad, incluso, desde distintas partes del país, personas han ofrecido a Santiago ayuda económica e ideas como lanzar una campaña de GoFundMe. La recompensa por información que conduzca al regreso seguro de Bam Bam asciende ahora a $6,500 dólares.

PETA se une a la causa

La comunidad y organizaciones como
La comunidad y organizaciones como PETA se han sumado a la causa. (Reuters)

Inicialmente, Santiago ofrecía mil dólares para localizar a su compañero de cuatro patas, pero a esta cifra se sumaron $500 adicionales gracias al DJ Klinger, de iHeart Media, quien fue contactado por el canal de televisión Fox 32. Y en los últimos días, reportado por la cadena de noticias el 8 de agosto, la organización de derechos animales PETA se unió al esfuerzo, ofreciendo una recompensa de hasta $5,000 dólares por información que conduzca no solo al regreso del perro, sino también al arresto y condena de los responsables.

Dani Duffy, portavoz de PETA, señaló la gravedad del caso: “Cualquiera que secuestre a un perro de un hombre ciego carece de empatía, obviamente, y probablemente representa un peligro para quienes lo rodean. Por eso es fundamental que, si alguien tiene información sobre Bam Bam, contacte de inmediato a las autoridades”.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía que, en caso de ver al perro, no lo persigan ni lo llamen, ya que podría asustarse. En su lugar, recomiendan atraerlo con golosinas y contactar inmediatamente a la Policía de Chicago o a PETA, que ha habilitado una línea directa disponible las 24 horas del día.

Mientras tanto, Ángel Santiago sigue caminando por las calles con la esperanza de volver a escuchar el sonido inconfundible de las pequeñas patas de Bam Bam acercándose.

Temas Relacionados

Perros de servicioAnimales de servicioperrosanimalesmascotas

Últimas Noticias

La historia de una mujer que gastó su pensión para alimentar a las palomas de Varsovia en medio de la Segunda Guerra Mundial

La leyenda de Kazimiera Majchrzak vive en el monumento “Casa Entre las Palomas” y se mantiene vigente en los recorridos turísticos que visitan su tumba y su legado en el casco antiguo

La historia de una mujer

La población de rinocerontes negros se recupera: “Una victoria para esta especie en grave peligro”

Este mamífero habita en 12 países de África y su población se estima en alrededor de 6 mil 788 ejemplares

La población de rinocerontes negros

Perro en México lucha por sobrevivir tras diagnóstico de síndrome vestibular y daño neurológico grave

Este trastorno con síntomas característicos, como inclinación de la cabeza, movimientos oculares anormales y pérdida del equilibrio, que dificultan la movilidad del animal y afectan su calidad de vida

Perro en México lucha por

¿Puede un perro reconocer a la persona que recibió un órgano de su dueño? El debate que encendió la escena de una película de streaming

La emotiva reacción de una mascota ante el receptor del corazón de su fallecido cuidador generó miles de testimonios sobre la permanencia de los lazos afectivos más allá de la evidencia científica

¿Puede un perro reconocer a

Perro muere en México tras ataque de abejas africanizadas; su cuidador, de 78 años, lucha contra las secuelas

Un hombre estadounidense sufrió más de 500 picaduras al intentar rescatar a su mascota, quien no sobrevivió

Perro muere en México tras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Madres de Plaza de Mayo

Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel reclamaron contra la dictadura de Maduro por la desaparición de una activista

El polémico exabogado de la tía de Loan Peña va a juicio por estafas

Consumo récord de huevos en Argentina: cuáles son sus beneficios para la salud y cuántos se pueden comer por semana

El peronismo bonaerense mira las encuestas y aguarda una reunión entre Kicillof y CFK para definir candidaturas

Un enjambre de medusas paralizó una importante central nuclear en Francia: cómo fue el inusual fenómeno

INFOBAE AMÉRICA
Fito Páez presentó su nuevo

Fito Páez presentó su nuevo libro: “Lo poético también es una madre dando la teta”

“Van por nafta pero te clavan un surtido”: advierten al gobierno uruguayo por tours de compras en Argentina

Las medidas que tomaron vecinos de un country en Uruguay luego de allanamientos y presencia de narco

Uruguay: la Iglesia se expresó contra el proyecto de eutanasia a horas de su debate en el Parlamento

Zelensky advirtió que Rusia prepara nuevas ofensivas en la previa a la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

TELESHOW
Las fuertes indirectas del exnovio

Las fuertes indirectas del exnovio de Tamara Báez luego de confirmarse la reconciliación con L-Gante

La felicidad de Marta Fort por cumplir un sueño que esperó muchos años: “Se viene una nueva etapa”

Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices

Alejandra Maglietti fue mamá por primera vez: la tierna foto de su hijo Manuel

El doble robo entre Lali y Miranda! que produjo un caos en La Voz Argentina: “No me pueden decir esto”