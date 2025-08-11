¿Quién era Óscar? El primer gato ‘biónico’ del mundo que falleció a los 18 años

El caso de Oscar marcó un hito internacional al recibir prótesis biónicas tras perder sus patas en un accidente agrícola. (FB: Professor Noel Fitzpatrick)

Óscar, el gato que marcó un antes y un después en la medicina veterinaria al convertirse en el primer felino en recibir implantes biónicos en sus patas traseras, falleció el pasado 23 de julio de 2025 a los 18 años de edad, en su hogar en Jersey, en las Islas del Canal.

La noticia fue confirmada por la cadena británica ITV, el primer medio en informar sobre el deceso del animal, cuya historia alcanzó notoriedad internacional en 2010, cuando su caso fue documentado por la BBC en la serie El veterinario biónico (The Bionic Vet).

De acuerdo con El National Post, Óscar fue sometido a una cirugía pionera en 2009, luego de perder ambas patas traseras en un accidente con una cosechadora. Gracias a la intervención del cirujano neuroortopédico Noel Fitzpatrick, conocido como “el super veterinario” (the supervet) por su enfoque innovador, el felino recibió prótesis integradas a su cuerpo, lo que le permitió recuperar la movilidad y continuar con una vida activa.

Desde entonces, vivió feliz junto a sus dueños, Kate y Mike Nolan, superando todo pronóstico. Así, aunque su historia comenzó con un trágico accidente que lo perfiló para sobrevivir durante un menor periodo de tiempo, terminó como un hito en la medicina veterinaria que fue capaz de cambiar y prolongar una vida.

La historia de Óscar, el primer gato ‘biónico’

Portada del libro "Óscar: El Gato Biónico. Una conmovedora historia de valentía felina". (Apple Books)

El largo camino del minino comenzó cuando, en octubre de 2009, con apenas dos años y medio de vida, Óscar fue víctima de un trágico accidente: una cosechadora le amputó ambas patas traseras.

El pronóstico era desalentador pues, en casos similares, la opción más común suele ser la eutanasia, sin embargo, según el portal digital del programa británico The Supervet, su veterinario local, Peter Howarth, lo remitió a la clínica del profesor Noel Fitzpatrick, en Surrey, Inglaterra. Fue allí donde se llevó a cabo una cirugía de tres horas, en la que se implantaron prótesis especialmente diseñadas para integrarse con los tejidos óseos y dérmicos del animal.

“La verdadera revolución con Óscar es que hemos puesto un trozo de metal y una brida en la que la piel crece formando un hueso extremadamente apretado”, explicó Fitzpatrick tras dicha intervención, realizada el 13 de noviembre de 2009.

El procedimiento representó un hito médico y también un reto técnico. Según el portal de The Supervet, el equipo quirúrgico tuvo que perforar el hueso del tobillo de cada pata trasera para insertar las prótesis. Los implantes estaban recubiertos de hidroxiapatita, un material que estimula el crecimiento óseo, y fueron diseñados con una sombrilla especial que permitía a la piel formar un sello hermético, protegiendo al animal de infecciones potencialmente mortales.

Su dueña, Kate Nolan, citada en El National Post con información de AP, dijo: “Tuvimos que hacer un profundo examen de conciencia y nuestra principal preocupación siempre fue si esta operación sería lo mejor para Óscar y le daría una mejor calidad de vida”.

Pero pese a las preocupaciones de su familia, lejos de limitarse a sobrevivir, el felino prosperó. Su cuerpo aceptó los implantes, que terminaron fusionándose con su anatomía. Más tarde, se le colocaron cuchillas en forma de patas que le permitieron caminar con normalidad, retomar su vida cotidiana y recuperar su independencia.

El logro fue reconocido oficialmente por el Libro Guinness de los Récords, que lo nombró el Primer animal en recibir dos implantes de patas biónicas el 1 de enero de 2010, sellando así su lugar en la historia de la ciencia veterinaria.

El legado de Óscar: una segunda oportunidad

Actualmente, este procedimiento se lleva a cabo de manera más común en gatos domésticos, como el caso de Ryzhik, al que se le implantaron cuatro prótesis en sus patas. (Reuters)

La historia de este felino trascendió el ámbito clínico y se convirtió en un fenómeno mediático tras la emisión en 2010 del documental The Bionic Vet, producido por la BBC. Desde entonces, fue conocido como el “Gato Biónico”, símbolo de una nueva era en la medicina veterinaria.

En 2013, cuatro años después de la operación que cambió su vida, Óscar volvió a la clínica de Noel Fitzpatrick en Surrey debido a que una de sus prótesis se rompió. El equipo médico decidió intervenir nuevamente y someter al felino a una segunda cirugía, esta vez para colocar una prótesis de última generación, conocida como PerFiTS

Gracias a esta nueva intervención, Óscar pudo continuar con una vida activa y estable. Con el paso del tiempo, se convirtió también en una figura pública dentro del entorno veterinario, siendo homenajeado por distintos medios.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió en enero de 2025, cuando Óscar fue protagonista de una sorpresa en el programa británico The One Show, emitido por la BBC. Según el Jersey Evening Post, mientras el doctor Fitzpatrick era entrevistado sobre su trayectoria profesional, el presentador Roman Kemp lo sorprendió con una actualización especial:

“No sabes que lo hemos logrado, pero Óscar sigue fuerte 15 años después”.

En pantalla se proyectó un video grabado por Mike Nolan, dueño del gato, desde su hogar en Jersey:

“Han pasado más de 15 años desde que tuvo su accidente. Ahora tiene 17 años y no estaría aquí sin lo que hicieron por él. Sólo queremos decirte muchas gracias”, comentó el hombre.

La reacción del Dr. Fitzpatrick fue inmediata. Visiblemente emocionado, agradeció el gesto y señaló que fue un “honor” haber podido ayudar a un animal a experimentar más de una década de amor y vida con su familia.