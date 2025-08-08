Paleontólogos de la Universidad de Chile descubren en la Patagonia un mamífero de la era de los dinosaurios hasta ahora desconocido

Esta criatura se caracteriza por su tamaño diminuto, similar al de un ratón doméstico, con un peso aproximado de 30 a 40 gramos. (Universidad de Chile)

Investigadores de la Universidad de Chile encontraron en el Valle del Río de Las Chinas, ubicado en la región de Magallanes de la Patagonia, un pequeño mamífero del periodo mesozoico, denominado Yeutherium pressor.

Esta criatura se caracteriza por su tamaño diminuto, similar al de un ratón doméstico, con un peso aproximado de 30 a 40 gramos. La identificación de esta especie representa un aporte significativo para la paleontología chilena, ya que amplía el conocimiento sobre estos animales que coexistieron con los dinosaurios en esa época.

Hans Püschel, científico líder de la investigación, indicó que el este animal mesozoico tiene un tamaño comparable al de una laucha, o Mus musculus, un pequeño roedor cuyo peso varía entre 12 y 40 gramos.

Los hallazgos de este estudio fueron publicados esta semana en la prestigiosa revista científica Proceedings of The Royal Society B (Procedimientos de la Sociedad Real), perteneciente a la Academia de Ciencias del Reino Unido.

Importancia evolutiva y características dentales

Reconstrucción de Yeutherium, una pequeña criatura con una dentición especializada en trituración, característica que le permitió adaptarse a dietas vegetales duras hace 74 millones de años. (Universidad de Chile)

Los investigadores descubrieron que el roedor posee características dentales clave para entender la evolución de los mamíferos en esa era.

Hans Püschel explicó en un artículo para la Universidad de Chile que la criatura “tiene una dentición que recuerda a un exprimidor de naranjas, con crestas redondeadas y crenuladas que le habrían servido para triturar mejor el alimento porque probablemente tenían una dieta relativamente dura en materia vegetal”.

Esta característica dental fue fundamental para procesar alimentos de textura dura, lo que sugiere que Yeutherium y sus parientes desarrollaron mecanismos eficientes para adaptarse a un complejo ecosistema durante el Cretácico superior.

Los investigadores resaltaron, en su publicación científica, que este rasgo dental es esencial para comprender “cómo se llegó a esa morfología dental especializada en trituración”, aportando valiosa información sobre la evolución y transición dentro de la familia a la que pertenece la especie.

Por otra parte, el equipo explicó que no es posible emparentar al fósil encontrado con ninguna especie vigente, ya que no pertenece a ningún linaje presente en la actualidad.

Alexander Vargas, integrante de la Red de Paleontología de la Universidad de Chile, señaló que “esta clase se originó después de los monotremas, que ponen huevos, pero antes de los marsupiales y placentarios”.

Respecto a su parecido con roedores, Vargas aclaró que “lo más probable es que, a diferencia de un roedor, Yeutherium no haya sido un mamífero placentario, ya que o ponía huevos o tenía crías muy pequeñas, similares a las de los marsupiales, que nacen en un estado muy inmaduro”.

Otros mamíferos hallados de la era de los dinosaurios

Fósiles de Magallanodon baikashkenke, hallados en la Patagonia chilena, representan algunos de los registros más antiguos de animales que coexistieron con los dinosaurios en Gondwana, revelando una historia previamente desconocida. (Universidad de Chile)

Hasta el año 2020, no se conocían registros fósiles de estos animales de esa época en Chile; los restos más antiguos disponibles datan de entre 38 y 46 millones de años atrás.

Esta situación cambió radicalmente con el descubrimiento del Magallanodon baikashkenke, un mamífero primitivo similar a un coipo, que habitó la Patagonia chilena hace aproximadamente 74 millones de años.

Estos descubrimientos, liderados por académicos de la Universidad de Chile y abren una ventana inédita para comprender la diversidad de animales que coexistieron con los dinosaurios en el antiguo supercontinente de Gondwana.

Agustín Martinelli, coautor del estudio, mencionó en entrevista para la Universidad de Chile, que “el hallazgo del nuevo mamífero del Cretácico en la región de Magallanes revela una historia antes desconocida”.