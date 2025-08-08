Animales y Mascotas

Paleontólogos de la Universidad de Chile descubren en la Patagonia un mamífero de la era de los dinosaurios hasta ahora desconocido

Las características dentales de Yeutherium pressor son fundamentales para comprender la evolución de estos animales en esa era, así como para entender sus hábitos alimenticios y la manera en que procesaban su alimento

Por Luis Mote

Guardar
Esta criatura se caracteriza por
Esta criatura se caracteriza por su tamaño diminuto, similar al de un ratón doméstico, con un peso aproximado de 30 a 40 gramos. (Universidad de Chile)

Investigadores de la Universidad de Chile encontraron en el Valle del Río de Las Chinas, ubicado en la región de Magallanes de la Patagonia, un pequeño mamífero del periodo mesozoico, denominado Yeutherium pressor.

Esta criatura se caracteriza por su tamaño diminuto, similar al de un ratón doméstico, con un peso aproximado de 30 a 40 gramos. La identificación de esta especie representa un aporte significativo para la paleontología chilena, ya que amplía el conocimiento sobre estos animales que coexistieron con los dinosaurios en esa época.

Hans Püschel, científico líder de la investigación, indicó que el este animal mesozoico tiene un tamaño comparable al de una laucha, o Mus musculus, un pequeño roedor cuyo peso varía entre 12 y 40 gramos.

Los hallazgos de este estudio fueron publicados esta semana en la prestigiosa revista científica Proceedings of The Royal Society B (Procedimientos de la Sociedad Real), perteneciente a la Academia de Ciencias del Reino Unido.

Importancia evolutiva y características dentales

Reconstrucción de Yeutherium, una pequeña
Reconstrucción de Yeutherium, una pequeña criatura con una dentición especializada en trituración, característica que le permitió adaptarse a dietas vegetales duras hace 74 millones de años. (Universidad de Chile)

Los investigadores descubrieron que el roedor posee características dentales clave para entender la evolución de los mamíferos en esa era.

Hans Püschel explicó en un artículo para la Universidad de Chile que la criatura “tiene una dentición que recuerda a un exprimidor de naranjas, con crestas redondeadas y crenuladas que le habrían servido para triturar mejor el alimento porque probablemente tenían una dieta relativamente dura en materia vegetal”.

Esta característica dental fue fundamental para procesar alimentos de textura dura, lo que sugiere que Yeutherium y sus parientes desarrollaron mecanismos eficientes para adaptarse a un complejo ecosistema durante el Cretácico superior.

Los investigadores resaltaron, en su publicación científica, que este rasgo dental es esencial para comprender “cómo se llegó a esa morfología dental especializada en trituración”, aportando valiosa información sobre la evolución y transición dentro de la familia a la que pertenece la especie.

Por otra parte, el equipo explicó que no es posible emparentar al fósil encontrado con ninguna especie vigente, ya que no pertenece a ningún linaje presente en la actualidad.

Alexander Vargas, integrante de la Red de Paleontología de la Universidad de Chile, señaló que “esta clase se originó después de los monotremas, que ponen huevos, pero antes de los marsupiales y placentarios”.

Respecto a su parecido con roedores, Vargas aclaró que “lo más probable es que, a diferencia de un roedor, Yeutherium no haya sido un mamífero placentario, ya que o ponía huevos o tenía crías muy pequeñas, similares a las de los marsupiales, que nacen en un estado muy inmaduro”.

Otros mamíferos hallados de la era de los dinosaurios

Fósiles de Magallanodon baikashkenke, hallados
Fósiles de Magallanodon baikashkenke, hallados en la Patagonia chilena, representan algunos de los registros más antiguos de animales que coexistieron con los dinosaurios en Gondwana, revelando una historia previamente desconocida. (Universidad de Chile)

Hasta el año 2020, no se conocían registros fósiles de estos animales de esa época en Chile; los restos más antiguos disponibles datan de entre 38 y 46 millones de años atrás.

Esta situación cambió radicalmente con el descubrimiento del Magallanodon baikashkenke, un mamífero primitivo similar a un coipo, que habitó la Patagonia chilena hace aproximadamente 74 millones de años.

Estos descubrimientos, liderados por académicos de la Universidad de Chile y abren una ventana inédita para comprender la diversidad de animales que coexistieron con los dinosaurios en el antiguo supercontinente de Gondwana.

Agustín Martinelli, coautor del estudio, mencionó en entrevista para la Universidad de Chile, que “el hallazgo del nuevo mamífero del Cretácico en la región de Magallanes revela una historia antes desconocida”.

Temas Relacionados

ChileUniversidad de ChilePaleontologíaYeutherium pressorMamíferosAnimalesMascotasNoticias

Últimas Noticias

La historia de la “Señora Meyer”, una caimán de dos metros que vive en la piscina de una familia alemana

Este reptil americano de gran tamaño que ha sido parte de su vida durante décadas, recibiendo cuidados especiales y supervisión constante

La historia de la “Señora

¿Tu perro pertenece a una de estas razas? Podría ser más propenso a sufrir alergias alimentarias

Generalmente, estas reacciones inmunológicas se deben a ingredientes comunes, por lo que es recomendable obtener un diagnóstico profesional y control dietético personalizado

¿Tu perro pertenece a una

Día Internacional del Gato 2025: consiente a tu michi con una sesión de spa y un pastel especial

Desde relajante aromaterapia hasta un bocadillo saludable hecho a medida, estos establecimientos en la CDMX son el plan perfecto para quienes desean celebrar a su mascota

Día Internacional del Gato 2025:

¿Quién era hueso? El “perrito peregrino” de la UNAM recién fallecido que se ganó el título de héroe nacional

Rescatado del abandono, el lomito se transformó en referente de los binomios de búsqueda y rescate durante los terremotos del 19 de septiembre de 2017 en México

¿Quién era hueso? El “perrito

Pez cae del cielo y provoca incendio forestal en Canadá tras ser soltado por un águila pescadora en vuelo

Los investigadores indicaron que una posible causa por la cual el ave soltó a su presa fue la combinación del calor intenso y el peso de la misma, lo que pudo fatigarla durante el vuelo

Pez cae del cielo y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Examen de residencias: ninguno de

Examen de residencias: ninguno de los 117 médicos que se presentaron pudo revalidar su nota en la segunda evaluación

El embajador de Japón recordó la tragedia en Hiroshima y Nagasaki: “Hay que tomar conciencia del daño catastrófico de las armas nucleares”

Luego de estar preso por un homicidio, el músico “Pity” Álvarez realizará un recital en el estadio de Vélez

RIGI: YPF destinará USD 400 millones a la producción de biocombustible para aviones en Santa Fe

Javier Milei hablará esta noche por cadena nacional sobre los vetos a las leyes en el Congreso

INFOBAE AMÉRICA
El famoso show de Los

El famoso show de Los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York tendrá una celebración especial en un partido de beisbol

Trump ordenó al Ejército atacar a los cárteles de drogas aunque no estén en territorio de Estados Unidos

El Festival de San Sebastián presenta una gran retrospectiva sobre la relevante guionista Lillian Hellman

Anulan el juicio penal de un líder opositor a Evo Morales tras 17 años

La National Gallery de Londres creó un espacio de “opinión ciudadana” para definir su futuro

TELESHOW
Marcos Ginocchio recibió su diploma

Marcos Ginocchio recibió su diploma de abogado: a quién se lo dedicó y los saludos de los ex Gran Hermano

Luego de estar preso por un homicidio, el músico “Pity” Álvarez realizará un recital en el estadio de Vélez

La reacción del padre de Julieta Prandi al mirar a la cara a Claudio Contardi: “Lo único que merece es desprecio”

Gustavo Bermúdez debutó en La Cena de los tontos: el apoyo de Verónica Varano y los looks de las parejas del momento

El conmovedor abrazo de Julieta Prandi con su hermana: “Lograron alejarnos un tiempo, pero hoy estamos acá”