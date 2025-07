La doble vida de Remy, el gato naranja “de Humanidades” que deambula por los pasillos de Harvard

Remy es considerado un ícono comunitario y académico, generando historias y vínculos entre estudiantes, profesores y trabajadores de Harvard. (Rose Lincoln/The Harvard Gazette)

Desde hace más de una década, Remy, un gato atigrado naranja, recorre libremente los pasillos, bibliotecas, oficinas y aulas de la Universidad de Harvard. Aunque oficialmente tiene dueño, su espíritu vagabundo y carisma natural lo han convertido en una figura pública, pero sobre todo, una especie de mascota colectiva de uno de los centros educativos más prestigiosos del mundo.

Con 11 años actualmente, el felino cuenta con una página de Facebook titulada “Remy the Humanities Cat”, creada por personal del Centro Barker, donde más de mil seguidores comparten fotografías y anécdotas de sus encuentros con él. Jessica Shires, administradora del Departamento de Historia y Literatura, fue una de las creadoras de la página y relató para The Harvard Gazette cómo poco a poco el animal trascendió su reputación como felino “de humanidades”.

“No me imaginaba lo lejos que se extendían sus visitas por el campus”, confiesa Shires. “De vez en cuando, amigos de Remy de la Facultad de Derecho, de STEM y del museo me recuerdan que no es solo un gato de humanidades. Supongo que ahora probablemente lo llamaría ‘Remy, el Gato Interdisciplinario’”.

Remy no solo se pasea por distintas facultades, ha entrado a dormitorios, oficinas administrativas, sótanos, e incluso ha asistido a defensas de tesis. Fue captado también en una fotografía de boda tomada en el campus: “Está sentado al frente, enfocado, y los novios a lo lejos, como desenfocados”, detalla la publicación.

En varias ocasiones ha regresado a casa en la mochila de algún estudiante o en la cesta de una bicicleta. Sarah Watton, su dueña, lo resume así: “Es nuestro gato, pero también pertenece a la comunidad de Harvard. Y creo que estamos de acuerdo. Simplemente nos costó un poco aceptarlo. Pero no había manera... ¿sabes?, esta era la voluntad de Remy, no la nuestra”.

La historia de Remy, el origen de una leyenda felina

Remy ha trascendido su reputación como 'gato de humanidades' y es considerado un símbolo interdisciplinario en la comunidad universitaria. (Rose Lincoln/The Harvard Gazette)

Según relata The Harvard Crimson, diario de la Universidad, el felino fue encontrado siendo apenas un cachorro detrás de un contenedor de basura en Medfield, junto a su madre y cinco hermanos. Sarah Watton, quien siente especial cariño por los atigrados anaranjados, decidió adoptarlo junto a otra de las crías, su hermano Gus, en septiembre de 2014, con la intención de que sus hijos superaran el miedo que tenían a los animales.

Watton cuenta que, desde muy joven, Remy demostró una voluntad indomable. Por ejemplo, cuando eran pequeños, ella intentó confinarlos en una habitación para que se acostumbraran a su nuevo hogar, pero el gato anaranjado logró escapar repetidamente, incluso en pleno invierno.

Ni las barreras para bebés ni los paseos con correa lograron contenerlo. “Tenía ese espíritu libre y errante que se notaba desde el principio”, recuerda Watton. “Desde el principio, era un gato indomable”.

A lo largo de los años, Remy ha protagonizado aventuras que parecen sacadas de una novela. En una ocasión fue secuestrado por un hombre que lo recogió en Oxford Street y se lo llevó a Roxbury para dárselo a su novia. Al no poder mantenerlo, el esposo de Watton tuvo que ir a recuperarlo y encontró ya instalado todo un kit para gatos en el apartamento.

Otro episodio ocurrió en 2018, cuando desapareció por más de un mes. Watton empapeló el campus con volantes y hasta consultó a un “encantador de gatos”. Finalmente, descubrió que Remy había sido acogido por una empresa local como mascota de oficina y tuvo que demostrar su propiedad mediante el escaneo del microchip.

Durante la pandemia, Remy también vivió su propio proceso de adaptación. “Estaba deambulando por Harvard y no podía entrar en ningún edificio. Sufría mucho de ansiedad mental, porque en un instante su comunidad desapareció y le costó encontrar su lugar”, explica Watton. “¡Agradecemos mucho la comunidad de Remy y el amor y la felicidad que transmite dondequiera que va!”, dicen.

Un ícono comunitario con vocación académica

Remy ha protagonizado aventuras como un secuestro y una desaparición de más de un mes. (Rose Lincoln/The Harvard Gazette)

Si Remy pudiera escoger una carrera universitaria, su familia tiene opiniones divididas. “Estudiaría antropología porque siente una gran curiosidad por los humanos”, afirma Jack, uno de los hijos de Watton.

Por otro lado, su hermano Will discrepa: “Estudiaría teatro... ¡Debería estar en el cine!”. Y es que, a donde va, Remy atrae atención, sonrisas y fotografías. Watton asegura: “Hemos hablado y conocido a cientos de personas en los últimos cuatro años. Nos dicen una y otra vez lo adorable y amigable que es”.

Pero más allá de sus constantes paseos por los edificios de Harvard, Remy representa un puente que conecta entre personas de distintas facultades, cargos y orígenes. Gracias a él, Watton ha conocido a estudiantes, profesores, administradores y trabajadores que coinciden en una cosa, el cariño por este singular gato.