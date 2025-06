Spaghetti Pete, el gato tímido que “toca el hombro” para pedir comida, conquista TikTok

El gato es demasiado tímido para maullar y pedir algo, aun cuando tenga mucha hambre. |Crédito: .—(TikTok, /@sanvicenteblvd)

En internet, pocas cosas resultan tan atractivas como los videos de gatos con conductas inesperadas. Ese es el caso de Spaghetti Pete, un felino naranja de Los Ángeles que ha ganado fama mundial gracias a un video donde avisa que tiene hambre de una forma poco común: en lugar de maullar, toca con la pata el hombro de su dueño y luego se lame los labios.

El video fue publicado en TikTok el pasado 19 de mayo por Vicente Marín, un DJ de 33 años del Club 90s, y desde entonces ha superado los 10.4 millones de reproducciones. Acompañado por una leyenda que dice “Spaghetti Pete es demasiado tímido para maullar, así que así nos avisa que es hora de cenar”, el clip se convirtió rápidamente en viral. En él se ve al minino estirarse hacia una persona sentada y rozarle el hombro con delicadeza, esperando una respuesta.

Más allá del momento enternecedor, la historia detrás de Spaghetti Pete también llama la atención por su origen, su personalidad particular y el vínculo silencioso que mantiene con su cuidador. Marín detalló cómo este gato reservado, que casi nunca maúlla, aprendió a comunicarse de manera única con quienes lo rodean.

La historia del gato tímido

Spaghetti Pete fue adoptado hace tres años, cuando aún era un gatito, tras la muerte de Muffins, el gato de un vecino con el que Marín se encariñó durante el confinamiento por la pandemia. “La primera parte de su nombre es en honor a Muffins, que se hizo viral por un video en TikTok donde comía espaguetis míos”, explicó Marín. Como el refugio donde adoptó al nuevo gato ya lo había nombrado Pete, decidió simplemente añadir “Spaghetti” al inicio.

Desde el primer momento, Spaghetti Pete se mostró como un gato distinto. Aunque comparte hogar con otro felino llamado Capitán Morgan —a quien Marín describe como “muy hablador y expresivo”—, Spaghetti Pete es notoriamente más reservado. “Puede ser muy tímido y se asusta con facilidad. Creo que depende de su hermano para que maúlle y llame mi atención la mayor parte del tiempo”, señaló en entrevista con Newsweek.

Esa timidez también se refleja en su manera de comunicarse. A diferencia de otros gatos que vocalizan para pedir comida, Spaghetti Pete prefiere métodos más discretos: se acerca en silencio, toca con la pata el hombro de su cuidador y luego se lame los labios para hacer saber que ya es hora de cenar.

Según explicó Marín, Spaghetti Pete sí emite sonidos ocasionalmente, pero rara vez lo hace mediante maullidos tradicionales. “Spaghetti maúlla, pero es muy poco frecuente. Generalmente emite el gorjeo felino —algunos lo llaman el ruido de activación del gato— y golpea con los dedos para comer”, relató.

Ese “trino” o “chirrido” es un sonido agudo, parecido a un ronroneo modulado, que muchos gatos utilizan como saludo o forma de agradecimiento. De acuerdo con la plataforma veterinaria PetMD, los felinos adultos suelen emplearlo para interactuar con sus dueños humanos, sobre todo cuando buscan atención o alimento.

Además del característico toque en el hombro, Spaghetti Pete tiene otra herramienta para señalar sus necesidades, que es un teclado. “Empezó a usar el teclado para sus comidas hace un año”, dijo Marín. “Creo que el cambio de horario fue lo que lo impulsó a hacerlo. ¡Se dio cuenta de que sus comidas se retrasaban una hora!”. Desde entonces, el gato ha aprendido a accionar el teclado como una forma alternativa de comunicación.

Reacciones en redes sociales

Con más de 10 millones de visualizaciones, el gesto silencioso de Spaghetti Pete recuerda que cada gato tiene su propia manera de expresarse.

La popularidad del video creció y acumuló más de 10 millones de visualizaciones, cerca de 3 millones de “me gusta” y miles de comentarios. Entre las respuestas más destacadas se encuentran mensajes que elogian la conducta “educada” del gato y su “ternura absoluta”. “Me encantaría tener un gato así de educado”, escribió un usuario. Otro comentó con humor: “A mí también me daría vergüenza hablar si me llamara Spaghetti Pete”.

También hubo quien pidió más consideración para el felino: “Por favor, levántate más rápido cuando te lo pida, gracias”. Y, como suele ocurrir con figuras virales, no faltaron los comentarios dramáticos pero cariñosos: “Definitivamente quiero ser dramático, pero moriría por Spaghetti Pete”, escribió otro internauta conmovido.

Marín se llena de alegría ante el impacto que ha tenido la historia de su gato. “Mi teléfono está lleno de fotos y videos de mis gatos. Me encanta compartir momentos que me dan alegría y me alegra mucho que gente de todo el mundo disfrute verlos conmigo”, expresó. También señaló que la personalidad tímida de Spaghetti Pete, que ha conquistado al público, refleja en parte su propio carácter reservado.

Para Marín, el caso de Spaghetti Pete no solo es una historia entrañable, sino también una oportunidad para promover una causa que considera importante: la adopción de animales en situación de abandono. “Espero animar a la gente a adoptar una mascota en su refugio local. Hay miles de Spaghetti Petes esperando un hogar definitivo”, afirmó.