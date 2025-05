La historia de horror que vivieron 29 perros de pelea y cómo la vida los recompensó después del sufrimiento

Tank, el perro rescatado de 12 años, se convierte en emblema de resiliencia tras años de abusos. (Best Frieds)

En el verano de 2023, una redada policial en el condado de Horry, Carolina del Sur, reveló una escena devastadora, 29 perros usados para peleas clandestinas, vivían en condiciones de crueldad extrema. Los enfrentamientos, aunque ilegales en los 50 estados de Estados Unidos, siguen existiendo en la clandestinidad, impulsadas por apuestas, violencia y desinformación.

Tank, un perro de doce años rescatado de la red se ha convertido en un símbolo de resiliencia y esperanza para los animales que han sufrido abusos. Según informó el sitio Best Friends, a pesar de sus limitaciones físicas, como problemas de visión y audición, comenzó una nueva etapa de su vida gracias a los esfuerzos de organizaciones de rescate y voluntarios dedicados.

El operativo, liderado por Justin Wyatt, capitán de la policía local y responsable del Centro de Cuidado Animal del condado de Horry, puso en evidencia los desafíos que enfrentan las autoridades al lidiar con casos de peleas de perros.

“Tenemos antecedentes de peleas de perros en esta zona”, dice Justin, “y un caso en particular no tuvo un buen resultado para los perros. Con tanta desinformación sobre las peleas de perros y abogados preocupados por la responsabilidad, el tiempo apremiaba desde el momento en que recibimos a los perros. Sin la intervención de Best Friends y Jen, los habrían sacrificado”, explicó.

Para evitar este desenlace, Wyatt recurrió a la ayuda de Jen Deane, experta en comportamiento canino, quien ya colaboraba con el refugio del condado gracias a una subvención de Best Friends, una organización animal destinada a programas de rehabilitación para perros víctimas de violencia.

La colaboración entre comunidad y organizaciones salvó la vida de los perros víctimas de peleas ilegales. (Best Frieds)

Entre la rehabilitación y el amor

Tras evaluar a los 29 animales de compañía, Deane coordinó su traslado a dos organizaciones de rescate: 17 de ellos, incluido Tank, fueron enviados a Renegade Paws Rescue en Savannah, Georgia, mientras que los otros 12 fueron acogidos por Beyond the Fight Initiative en Palm Bay, Florida.

La organización contribuyó con 16.000 dólares (311 mil pesos mexicanos, con el cambio actual) para cubrir los costos de alojamiento y cuidado de los animales en ambas ubicaciones. Según Deane, esta intervención fue crucial para salvar la vida de los perros, quienes de otro modo habrían enfrentado un destino incierto.

“La gente lee constantemente sobre perros confiscados por las autoridades, y creen que están bien”, dice Jen. “Pero si no se les entrega a alguien que los cuide, los matan. Ya han pasado por un infierno. Lo mínimo que podemos hacer es darles una buena vida”.

En Savannah, los perros rescatados comenzaron a adaptarse a su nueva vida gracias al programa Underdog Uprising, diseñado específicamente para animales que han pasado por situaciones traumáticas. Jennifer Taylor, directora de Renegade Paws Rescue, destacó que el programa conecta a cada perro con un defensor humano, quien trabaja con ellos de manera regular para ayudarlos a desarrollar habilidades básicas y ganar confianza.

“Cada dos semanas, nuestros voluntarios asisten a una clase de capacitación que cubre todos los temas que nuestros defensores necesitan para trabajar con estos perros”, dice Jen. “Abordamos temas como cómo trabajar con perros con mucha energía, cómo manejar perros que muerden o a los que les gusta saltar sobre ti, cosas así”, se lee en el sitio web de la organización animal.

La nueva amiga de Tank

Entre los perros rescatados en Savannah, Tank encontró a Cindy Weimer, una voluntaria que se dedicó a cuidarlo y a comprender sus necesidades. Cindy relató que, aunque Tank al principio parecía desconfiado y desorientado, poco a poco ha comenzado a sentirse más cómodo.

“Es perfecto para mí porque quería pasar tiempo con cierto perro; ya sabes, sentarme en su caseta, leer con él, mimarlo, lo que fuera”, dice Cindy. “Y Tank es la típica definición de un desvalido. Pensé que sería el último en ser elegido, así que levanté la mano y dije que lo quería ”, detalló Weimer.

Además, descubrió que el queso es su golosina favorita y lo utiliza como herramienta para juegos interactivos que estimulan su mente y fortalecen su confianza. Cindy expresó su deseo de que Tank pueda experimentar el amor humano de manera plena, algo que nunca tuvo antes.

Una de las metas de Best Friends para 2025 es erradicar sacrificios en refugios mediante colaboración de ciudadanos y organizaciones. (Best Frieds)

Un nuevo pacto con la vida

Los 12 perros trasladados a Beyond the Fight Initiative en Florida también recibieron atención especializada. Ashley Dames, fundadora de Best Friends, explicó que su trabajo con perros rescatados de peleas comenzó tras adoptar a Diamond, una perra que había sido utilizado como cebo en peleas.

“No sabía nada de peleas de perros”, dice Ashley. “Pero era una perra maravillosa. Tenía algunos problemas de ansiedad y otros de comportamiento. Pero me lancé de lleno y aprendí todo lo que pude. La tuve durante siete años y me inspiró a ayudar a más perros como ella”.

Inspirada por la experiencia con Diamond, Dames decidió dedicar su vida a ayudar a otros animales en situaciones similares. Los perros bajo su cuidado, como Mama, Doug y Willow, han mostrado personalidades únicas y están progresando en su rehabilitación gracias al entrenamiento y al enriquecimiento que reciben.

El caso de los perros del condado de Horry pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre las autoridades, las organizaciones de rescate y la comunidad para garantizar el bienestar de los animales rescatados.

Best Friends, que tiene como objetivo eliminar el sacrificio de animales en refugios para 2025, subrayó que este tipo de iniciativas son esenciales para salvar vidas y ofrecer una segunda oportunidad a los animales que han sufrido abusos.

La organización destacó que alcanzar este objetivo requiere el compromiso colectivo de refugios, voluntarios y ciudadanos. “El personal de los refugios no puede hacerlo solo. Salvar a los animales en los refugios es responsabilidad de todos y requiere el apoyo y la participación de la comunidad. La no-sacrificio es posible cuando trabajamos juntos de forma reflexiva, honesta y colaborativa”, dice el texto firmado por Jonh Polis.

A pesar de los horrores que vivieron, los 29 canes rescatados están comenzando a escribir una nueva historia. Gracias a programas como Underdog Uprising y al trabajo incansable de personas como Jen Deane, Jennifer Taylor, Ashley Dames y Cindy Weimer, estos perros están encontrando el camino hacia una vida llena de amor y cuidado.