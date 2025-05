Pilaf, la chihuahua miniatura de Demi Moore que sorprendió con atuendo exclusivo en la Met Gala

Moore fue grabada mientras se preparaba para el peinado y el maquillaje con su equipo de glamour antes de subir las escaleras del Met. Durante los preparativos, Pilaf se encargó de mantener la calma de la actriz.—(Instagram, @Demi Moore)

La Met Gala es uno de los eventos más exclusivos y esperados del calendario de la moda internacional. Celebrada anualmente en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, esta gala benéfica marca la inauguración de la exposición de primavera del Costume Institute y convoca a las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento, la moda, el arte y la cultura.

Acceder a este evento no es tarea sencilla, ya que la asistencia es únicamente por invitación personal, con una estricta curaduría liderada por la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour. Además del requisito de relevancia cultural o artística, los asistentes deben respetar un elaborado código de vestimenta que cada año se alinea con el tema central de la exposición.

La edición de 2025 no fue la excepción y el tema de este año se tituló Superfine: Tailoring Black Style, el cual rindió homenaje al dandismo negro y a la sastrería masculina como una forma de expresión cultural e histórica desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Bajo el código de vestimenta “Tailored for You” (hecho a tu medida), los invitados desfilaron con atuendos que reinterpretaban la tradición sartorial desde una perspectiva artística y vanguardista.

Aunque no pudo asistir debido a los estrictos protocolos, quien ya estaba más que listo para desfilar en la alfombra del Met era Pilaf, la perrita de apoyo emocional de la actriz Demi Moore.

Un atuendo a la medida

A pesar de no asistir a la Gala Met 2025 junto a su madre superestrella, Pilaf ha asistido a varios eventos del brazo de Moore a lo largo de los años.—(Instagram, @Demi Moore)

La reconocida actriz de 62 años y protagonista del filme La Sustancia (2024), compartió con sus seguidores en redes sociales los momentos íntimos de su preparación para la gala.

En los videos publicados, se observa a Pilaf tranquilamente sentada en su regazo mientras la actriz se encontraba en el proceso de peinado y maquillaje correspondiente. Aunque la pequeña perrita no fue una invitada oficial del evento, su presencia fue fundamental para mantener la calma de Moore durante los preparativos. “¡Un vistazo a la preparación de la #MetGala de ayer! Con mi apoyo emocional, @pilaf.littlemouse”, escribió la actriz en uno de sus videos.

El diseñador Thom Browne, encargado de confeccionar el impresionante vestido de Demi Moore para la Met Gala, no dejó que la dupla entre la estrella de cine y la can desentonara. Moore lució una pieza hecha a medida que imitaba una corbata, compuesta por más de un millón de cuentas, lentejuelas y abalorios que demandaron más de 7 mil 600 horas de trabajo, según reporta People. Sin embargo, la verdadera sorpresa fue que Pilaf también recibió un atuendo a juego, ya que Browne diseñó una pequeña corbata negra exclusiva para la chihuahua, la cual hacia una perfecta sintonía con el concepto del look de su dueña.

En un video compartido por la actriz en su cuenta de Instagram, se observa cómo desempaqueta la minicorbata y la coloca delicadamente en el cuello de Pilaf, elogiándola por lo “espléndida” que lucía.

El carácter sofisticado de Pilaf encajó a la perfección con el tema de este año, que celebró el dandismo negro y la moda como herramienta de autoafirmación. Si bien no pisó oficialmente la alfombra del evento, la pequeña perrita ha acompañado a Moore en una amplia variedad de contextos culturales.

Según reveló la actriz a Vogue en una entrevista de 2024, Pilaf estuvo presente en funciones de Broadway, exhibiciones de arte, museos europeos y hasta en torneos de tenis como Roland Garros. Su estatus de animal de servicio le permite viajar constantemente y asistir a lugares donde la mayoría de las mascotas no son admitidas.

“Casi nos echan del Museo Sisi en Viena [hasta que] encontré su tarjeta oficial, porque no la registré. Vio Romeo y Julieta con Tom Holland; le encantó. Vio Funny Girl y Appropriate con Sarah Paulson”, explicó en dicha conversación de 2024.

¿La perrita más pequeña del mundo?

Además de sus apariciones en alfombras rojas y eventos culturales, Pilaf estuvo a punto de alcanzar otro reconocimiento mucho más particular: convertirse en la perrita más pequeña del mundo.

El pasado 12 de abril de 2023, la organización Guinness World Records anunció que Pearl, una chihuahua blanca, ostenta actualmente ese título, gracias a sus medidas de apenas 9.14 centímetros de altura y 12.7 de longitud corporal. Sin embargo, Demi Moore expresó en redes sociales su sospecha de que su mascota podría superar ese récord.

A través de una publicación en Instagram, la actriz compartió una serie de fotografías donde se ve a Pilaf al lado de un billete de 100 dólares, lo que permite apreciar su diminuto tamaño. “Guinness World Records acaba de anunciar el perro más corto del mundo. No sé, pero creo que Pilaf podría competir por el título de Pearl. ¿Deberíamos enviar a Pilaf?”, escribió Moore junto a las imágenes. La publicación generó una oleada de comentarios por parte de sus seguidores, quienes alentaron a la actriz a presentar a Pilaf como candidata oficial al récord.

Entre las más de 7 mil respuestas destacaron expresiones como: “Dios mío, sí, el pequeño Pilaf tiene esto en la bolsa” y “es realmente pequeño y enorme ternura”. Incluso la cuenta oficial de Guinness World Records reaccionó con una serie de emojis de sorpresa, dejando abierta la posibilidad de una futura evaluación oficial. Sin embargo, hasta ahora Pearl continúa en el trono del perro más pequeño del mundo.

Pilaf, de pelaje marrón y blanco, cuenta además con su propio perfil de Instagram, donde Moore publica ocasionalmente imágenes de su compañera canina. En dichas publicaciones, se puede ver a la chihuahua posando con sombreros mexicanos, collares de lujo y en escenarios pintorescos, lo que ha reforzado aún más su popularidad entre los admiradores de la actriz.