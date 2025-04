La historia de Polly, la cabra que encuentra paz en un disfraz de pato infantil

Polly es una cabra que a pesar de presentar diferentes problemas de salud y discapacidades, encontró la tranquilidad en un disfraz de pato. (IG - youronlysourceofserotonin)

Polly es una cabra que enfrenta diversas condiciones que comprometen su bienestar, desde trastornos neurológicos que dificultan su alimentación y ceguera hasta sufrir ataques de ansiedad.

En 2016, fue rescatada por el refugio animal Goats of Anarchy, en Nueva Jersey, donde bajo el cuidado de su directora, Leanne Lauricella, no solo recibió atención especializada, sino que también encontró calma y seguridad de una forma inesperada, usando un atuendo de pato.

Leanne Lauricella, fundadora del refugio animal, relata en su libro infantil Polly and Her Duck Costume! que, cada vez que salía de casa, la cabra sufría ataques de pánico. La pequeña corría descontrolada, lloraba y gritaba angustiada al no poder ver a su cuidadora e incluso, en su desesperación, lamía las paredes y las esquinas de la casa, dejando marcas visibles de su preocupación.

Una solución inesperada surgió cuando Leanne, mientras compraba disfraces de Halloween en una tienda, decidió probarle a la cabra uno de pato. Inicialmente lo hizo por pura curiosidad, sin imaginar que el atuendo cambiaría la vida de la animalita por siempre.

Este sencillo atuendo se transformó en una herramienta crucial para ayudar a Polly a superar sus ataques de pánico, pues cada vez que lo usaba, sentía calma y tranquilidad . Este inesperado hallazgo no solo mejoró el bienestar de la cabra, sino que también refleja la dedicación de Leanne en su labor por cuidar a los animales del refugio.

Polly: un relato de superación y aceptación

Las discapacidades no definen el valor del ser, pues lo importante está en aceptarte a ti como eres y a los demás. (IG - youronlysourceofserotonin)

La historia de la cría, además de ser profundamente conmovedora, enseña una valiosa lección sobre la importancia de aceptar y comprender a las personas y animales sin importar sus capacidades.

Este relato muestra a los más pequeños que las discapacidades no definen el valor de un ser; ya que la verdadera belleza no reside en la perfección ni en las apariencias, sino en la capacidad de aceptarnos a nosotros mismos y a los demás como son.

El papel del ser humano

El ser humano ha implementado nuevas tecnologías que facilitan el tratamiento de las distintas discapacidades de los animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención humana desempeña un papel fundamental en la vida de los animales discapacitados, ya que los cuidados específicos y la atención personalizada pueden mejorar considerablemente su bienestar.

La adopción, las terapias físicas y las innovaciones tecnológicas han abierto nuevas posibilidades para el tratamiento de las criaturas, brindándoles la oportunidad de vivir con mayor comodidad y felicidad.

El apoyo veterinario especializado y los cuidados adaptados a sus necesidades como la fisioterapia y los tratamientos personalizados, permiten que estos animales superen muchas de las limitaciones impuestas por su discapacidad, lo que les permite disfrutar de una mejor calidad de vida.

Cuidados según el tipo de discapacidad en mascotas

El cuidado de los animales dependerá del tipo de discapacidad que presenten. (IG youronlysourceofserotonin)

Las discapacidades más comunes en animales de compañía incluyen limitaciones físicas, visuales, auditivas, vocales y olfativas, según el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales en México.

El tipo de atención que requieren depende directamente del tipo de discapacidad que presenten:

Discapacidad física

Es fundamental al animal activo, pero con actividades de bajo impacto para evitar fatiga y el desgaste de sus extremidades sanas. En caso de tener escaleras en el hogar, restringir el acceso a las mismas. Aleja a la mascota de superficies resbaladizas y limita el uso de sillas de ruedas o prótesis a cortos periodos, ya que su uso prolongado puede causar lesiones en la piel o molestias musculares.

Discapacidad visual

Para animales con pérdida de visión, el sentido del oído debe ser estimulado con sonidos suaves que les permitan reconocer el entorno y la ubicación de sus cuidadores. Una de las opciones es hablarles con frecuencia para mejorar su confianza. Procura no hacer cambios bruscos en la disposición del hogar, ya que una distribución estable les ayuda a orientarse mejor. Crea rutas seguras dentro de la casa para evitar golpes con objetos. Durante los paseos, deben ir siempre con correa y se les debe permitir olfatear el entorno, ya que este sentido les ayuda a memorizar los recorridos.

Discapacidad auditiva

El contacto físico y el uso del olfato son esenciales para crear un vínculo de confianza; por lo cual se deben evitar movimientos bruscos que puedan asustarlos y nunca deben salir sin correa, ya que no pueden escuchar advertencias o peligros como automóviles u otros animales.

Discapacidad vocal

Algunas mascotas pueden perder la capacidad de emitir sonidos, aunque es la menos frecuente. En estos casos, es importante prestar atención a su lenguaje corporal: movimientos de orejas, cola, expresiones faciales y posturas, ya que estas señales sustituyen su forma de comunicarse.