La increíble reacción de un perro de servicio que evitó un incendio y salvó a su dueña

La intervención del can en el accidente doméstico detuvo una posible tragedia (TT/@embracingecho)

Un incidente doméstico que pudo haber terminado en tragedia fue evitado gracias a la rápida acción de un perro de servicio llamado Echo, quien demostró una inteligencia y capacidad de respuesta excepcionales al ayudar a su dueña, Jaime Simpson, a controlar un incendio en la cocina.

Este suceso ocurrió el pasado 24 de febrero, cuando Simpson, quien vive con epilepsia y síndrome de taquicardia postural, utilizó por error un aceite de oliva en lugar de aceite de cocina, lo que provocó que el sartén se incendiara rápidamente.

En ese momento, ella estaba sola en casa con Echo, su perro de servicio, quien habitualmente la asiste en emergencias médicas. Sin embargo, esta vez, el desafío era completamente diferente.

Un héroe viral

El video alcanzó más de 9 millones de vistas en tik Tok, donde cientos de usuarios destacaron la valentía del perro (TT/@embracingecho)

Echo reaccionó de manera inmediata y le ofreció su plato, un comportamiento que había sido enseñado previamente como parte de su entrenamiento para emergencias, de acuerdo con lo relatado por Simpson al medio Newsweek.

Aunque este método no logró sofocar el fuego, la chica cubrió el sartén con otra olla para intentar contener las llamas. A pesar de ello, el humo continuó propagándose, lo que aumentó su preocupación por la posibilidad de que el incendio se agravara.

En un giro inesperado, Echo demostró una capacidad de pensamiento independiente al dirigirse al refrigerador, tomar una botella de agua y llevársela a su dueña.

Este acto permitió que ella pudiera apagar el fuego por completo. Según la chica, este comportamiento no había sido puesto a prueba en una situación real hasta ese momento, pero destacó que el entrenamiento previo y la confianza en las habilidades del can fueron clave para manejar la emergencia.

La respuesta del internet

Las habilidades del can incluyen alertas ante convulsiones y asistencia a emergencias domésticas (TT/@embracingecho)

El incidente fue capturado en video y compartido por Simpson en sus redes sociales, donde documenta regularmente las habilidades de Echo para ayudarla en su vida diaria.

El video rápidamente se volvió viral en TikTok, acumulando más de 9.7 millones de visualizaciones y 1.2 millones de “me gusta” al momento de la publicación. Los usuarios no tardaron en elogiar al perro, calificándolo como un héroe y destacando su inteligencia y lealtad.

Entre los miles de comentarios, algunos usuarios bromearon sobre las habilidades de Echo, señalando que parecía tener mejores reflejos de supervivencia que muchas personas. Otros sugirieron que la chica debería incluir al can como su contacto de emergencia.

Simpson expresó su orgullo por el desempeño de su perro, afirmando que su capacidad para pensar de manera independiente y actuar con calma en una situación de alta tensión es un reflejo de su entrenamiento y de su carácter natural.

“Echo no sólo es un gran perro de servicio que me ha ayudado en muchas situaciones peligrosas, sino que también es leal, protector y amable. Esas son cualidades que no se pueden entrenar ni reemplazar”, declaró a Newsweek.

Según explicó, el perro está entrenado para alertarla antes de que ocurra una convulsión, llevarle su medicación y, en caso de una crisis, acostarse sobre ella para evitar dislocaciones o caídas. Este nivel de asistencia ha sido crucial para Simpson, quien ha compartido en redes sociales cómo Echo la ayuda a mantener su calidad de vida.

Sin embargo, el incidente en la cocina mostró una faceta diferente de las habilidades de Echo, que van más allá de las emergencias médicas. La chica destacó que el entrenamiento para fomentar la independencia y la confianza en las respuestas del perro fue fundamental para que pudiera actuar de manera tan efectiva en una situación inesperada.

El video, además de generar admiración hacia Echo, también abrió un debate sobre la importancia del entrenamiento de los perros de servicio y su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de emergencias.

Simpson señaló que muchos usuarios en redes sociales reconocieron la forma en que manejó la situación junto con Echo, aunque algunos también bromearon sobre la posibilidad de que el perro fuera más inteligente que ella en ciertos momentos.

“Echo y yo trabajamos mucho para que él se convierta en un pensador independiente y tenga confianza en sus respuestas ante una variedad de situaciones”, explicó Simpson.

Este enfoque en el entrenamiento no sólo ha permitido que Echo sea un apoyo vital en emergencias médicas, sino que también lo ha preparado para responder en circunstancias inesperadas, como el incendio en la cocina.

Afortunadamente, el incidente no dejó daños significativos, más allá de un microondas ligeramente quemado. Sin embargo, la experiencia sirvió como un recordatorio del valor de los perros de servicio y de la importancia de estar preparados para emergencias en el hogar.