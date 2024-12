“Shirley hace lo que Shirley quiere”, mensajes de voz revelan qué hace una gata en ausencia de su dueña

Una mujer se enteró de las aventuras diarias de su gata Shirley. -(Tiktok, @boydzoe)

Cuando revisas los mensajes de voz pendientes en la grabadora de teléfono puedes esperar avisos del banco, un recado de tus familiares y hasta noticias de viejos amigos que buscan contactarse contigo. Sin embargo, una mujer recibió noticias sobre cómo se comportaba su gata cuando ella no estaba en casa, pues sus acciones eran muy singulares.

Se trata de la historia de Shirley, una felina blanca con manchas cafés y grises que disfruta fingir que no tiene hogar y visitar la casa de la vecina cuando nadie la ve.

Zoe, una joven usuaria de redes sociales, compartió videos donde muestra un poco de los comportamientos de Shirley -la gata de su madre- junto con los curiosos recados que la vecina deja para hablar sobre la minina.

Los mensajes de voz

La gata blanca se apropia incluso de la casa de su vecina una vez que su dueña real no está en el hogar.

En un video publicado en la plataforma de TikTok el pasado 11 de noviembre se adjuntó el mensaje de voz que pone en evidencia la “doble vida” que este felino ha desarrollado. En el recado, la vecina describió, con un tono entre preocupado y molesto, cómo fue que Shirley llegó a su casa y se apropió del espacio sin siquiera tener un rasgo de timidez.

Por la forma en la que la mujer narra dichas andanzas, pareciera que esto ya es una rutina para la gata blanca con manchas. La vecina comenta que una vez que Shirley llegó a su casa, entró sin preocupación como si fuera la dueña del lugar, dirigiéndose a la cocina y maullando por comida como si tuviera hambre acumulada de varios días.

La mujer que dejó el mensaje parece ya estar acostumbrada a estas visitas, por lo que estaba prevenida y dejó comida seca para la minina, que ya sabía dónde buscarla. Una vez que la gata quedó satisfecha, se dispuso a explorar hasta el último rincón de la casa.

A pesar de que Shirley finge ser un gato sin hogar, la vecina complace sus caprichos e incluso se preocupa por ella. -(Tiktok, @boydzoe)

Además, ella decidió beber agua de la tasa del baño, aunque la vecina tenía listos platos de agua fresca especiales. La narración de la mujer mostró que, como dijo un usuario en los comentarios del video, “Shirley hace lo que Shirley quiere” y que solo obedece sus propias reglas y deseos.

El video compartido en TikTok fue titulado “Mensajes de voz de la vecina de mi mamá, parte 2: ¿Shirley? Una diva absoluta”; los internautas coincidieron en que la palabra diva resume de manera perfecta el comportamiento de esta gata.

Zoe compartió otro video sobre las cosas que la vecina de su madre le cuenta sobre Shirley. Esta vez se trató de un mensaje de preocupación, pues la mujer recién separó una pelea de gatos en la calle y no reconoció si una de las involucradas era su amiga felina. Si bien creía que la minina no estaba involucrada, no dudo en llamar a la dueña para comprobar que la gata estuviera en casa y se encontrara sana y salva.

Algunos usuarios de TikTok dijeron que este comportamiento de “doble vida” no es algo raro en los gatos, pues suelen buscar atención y comida en otros hogares, incluso si tienen un hogar cómodo. “Me encanta cómo los gatos dejan un hogar perfecto en manos de los vecinos y fingen que están abandonados”, se lee en un comentario.

Por otro lado, otras personas destacaron que si bien la señora en el primer recado sonaba un poco estresada por el comportamiento de Shirley, en realidad tiene mucha consideración con los caprichos de la gata e incluso se preocupa por ella, lo cual refleja la aceptación de su papel como anfitriona ocasional de la gata.

¿Por qué los gatos fingen no tener casa?

Los gatos pueden disfrutar de tener dos hogares debido a su naturaleza independiente y su curiosidad innata.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Shirley muestra un comportamiento que en ocasiones está presente en los gatos: disfrutar de tener más de un hogar. Esta tendencia en los felinos está relacionada con su naturaleza, comportamiento social y necesidades emocionales.

Según el blog de Petys, especialistas en cuidado animal, uno de los principales motivos de esto es la actitud independiente y curiosa de estos animales. Usualmente, esto surge al sentirse atraídos por la variedad de estímulos que ofrecen diferentes casas, como nuevos olores, personas y otros animales. Además, al ser cazadores por instinto, los gatos tienden a marcar su territorio y explorar áreas cercanas, lo que incluye casas vecinas donde reciben atención o comida, y por ende están motivados a regresar.

Otro de los motivos puede ser la búsqueda de interacción social, compañía y oportunidades para jugar, pues estos factores reducen sus niveles de estrés y les otorga incentivos gratificantes al sentir la atención de más personas. En una cuestión más simplista, cuando en otro hogar les ofrecen comida, algunos gatos continúan con esta especie de “relación abierta” en donde muchas familias o personas en diferentes momentos les dan beneficios y comodidades.