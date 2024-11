Vaca recibe serenatas y amor incondicional, la historia de Jenna y su cuidador Ryan

Este cuidador y su vaca tienen una relación especial (@lifewithpigsfarmsanctuary)

En un mundo donde a menudo olvidamos el profundo vínculo que podemos compartir con los animales, la historia de Jenna, una vaca rescatada, nos recuerda el poder del amor y la música.

En un video viral, su cuidador comparte el dulce momento en el que la vaca se recarga en su hombro y escucha con atención su música.

Con una historia que va más allá de las palabras, este tierno vínculo entre Jenna y su cuidador demuestra que las barreras entre especies pueden derrumbarse cuando hay verdadero cariño.

Una amistad que trasciende barreras

La vaca disfruta que Ryan le cante canciones acompañado de su guitarra.

La cuenta @lifewithpigsfarmsnactuary compartió un video en el que se muestra la especial relación entre una vaca, Jenna y su cuidador.

“¡Me encanta cantarle a mi tontita favorita! Ella es tan dulce apoyando su cabeza en mi brazo y acercándose a mí”, comentó en el post el creador.

Esta no es la única vez que la vaquita disfruta de una serenata, existen varios videos documentando cómo su cuidador comparte canciones como Hallelujah, Mallory y Sometimes she cries.

“A ella le gusta el coro de la canción sus oídos se levantan”, ¡Finalmente, una audiencia agradecida!, “Amo tanto, mira esa carita de Jenna”, son algunos de los comentarios que sus seguidores dejan en las publicaciones.

La publicación sólo es una muestra del adorable lazo que tienen entre los dos, la cuenta comparte constantemente los tiempos que pasan juntos, mostrando que no existe una barrera entre especies cuando se cría a través del amor.

Además de compartir videos donde el cuidador le canta canciones, la alimenta, y pasa tiempo con ella, también difundió la historia de cómo Jenna llegó a su refugio.

“Jenna no siempre pesó 1400 libras. Cuando la conocí cuando tenía 3 días, podía cargarla y solo pesaba alrededor de 60 libras” explicó en un post su cuidador, además de explicar que le costó algo de tiempo que ella se recuperara.

Los internautas han reaccionado a este video con muestras de cariño y agradecimiento por el acto de buena fe del cuidador, mencionando lo afortunados que son los dos por tenerse el uno al otro.

“Es un video muy poderoso para mostrar que las vacas son seres sintientes”, “Es tan linda, la quiero mucho”, “Le gusta mucho cuando cantas, los dos han sido bendecidos”.

Un refugio para todos

Este santuario busca promover el cuidado a los animales.

Life with Pigs es un santuario que comenzó en 2016 cuando Ryan Phillips recibió un mensaje para adoptar a una cerda llamada Pumpkin, que estaba en riesgo después de cumplir su última camada, de acuerdo con su sitio oficial.

A pesar de las dificultades de vivir en un pequeño condominio, Ryan aceptó a Pumpkin y a su cría, Charlotte. Pronto siguieron más animales, como Millie, una cerdita, Tesla el conejo y Beatrice la gallina, lo que llevó a la decisión de mudarse a una propiedad agrícola cercana en Williamsburg, Virginia.

El santuario opera bajo el principio de que los animales son nuestros iguales y merecen consideración. Su misión principal es educar sobre las injusticias que enfrentan los animales y promover una convivencia respetuosa.

El santuario también se dedica a ofrecer un hogar feliz a los animales más abusados por la sociedad. Cada habitante es una parte querida de la familia del santuario, lo que contribuye a la misión de transformar la comprensión que se tiene sobre estos seres.

Además de Jenna, el refugio es hogar de otra vaca llamada Maisie, una gallina Elvis, un pavo llamado Quincy y tres puercos llamados Millie, Pumpkin y Charlotte.