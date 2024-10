Piloto descubre el amor a 30.000 pies de altura al adoptar a un gato que escapó de los huracanes Helene y Milton

El piloto del avión adoptó a un pequeño gato que formaba parte de la tripulación. (Southwest Airlines/Stephen Keller)

Con el paso de los huracanes Helene y Milton en territorio estadounidense, la aerolínea Southwest Airlines, Greater Good Charities (GGC) y la organización Lucky Dog Animal Rescue (LDAR) unieron esfuerzos para trasladar de emergencia a 145 mascotas afectadas por los fenómenos meteorológicos hasta una zona donde pudieran encontrar un hogar permanente.

Todas estaban bajo la protección de refugios de animales ubicados en los estados de Tennessee y Florida justo antes de la llegada de Milton y Helene y fueron transportadas vía aérea al campus de rescate de LDAR en Carolina del Sur.

Esta historia tuvo un final feliz, pues la primera adopción del grupo de mascotas tuvo lugar no en tierra firme, sino a más de 30.000 pies de altura cuando Matthew Prebish, piloto del avión que transportaba a los animales sin hogar se enamoró de un gato llamado Avery, a quien acogió y decidió llevarlo a casa con él, según compartieron empleados de Southwest Airlines a Infobae a través de un comunicado.

Las mascotas que escaparon de los huracanes

El gato era parte de un grupo de mascotas rescatadas de la devastación de Milton y Helene. (Southwest Airlines/Stephen Keller)

Liz Baker, directora ejecutiva de GGC, declaró que desde siempre han apoyado a personas y mascotas devastadas por los huracanes y añadió que la donación de suministros, así como el transporte de los animales de compañía únicamente representa los “esfuerzos por brindar alivio a las comunidades más afectadas”.

Whitney Eichinger, vicepresidenta y directora de comunicaciones de Southwest Airlines, dijo que en la aerolínea siempre hacen lo posible por ayudar donde sea que haga falta el apoyo, por lo que se sintieron honrados de prestar una aeronave para formar parte de un vuelo de rescate.

“Sabemos que hay muchas personas que están sufriendo devastación debido a los recientes huracanes, y estamos agradecidos por la oportunidad de ayudar entregando suministros humanitarios y haciendo donaciones a organizaciones asociadas”, añadió la vicepresidenta de la aerolínea.

Los animales de compañía fueron trasladados a distintos refugios de animales en otro estado. (Southwest Airlines/Stephen Keller)

Todo sucedió el 12 de octubre, cuando las organizaciones y la empresa cargaron a las mascotas en el Aeropuerto Internacional de Myrtle Beach (Carolina del Sur) con destino al Aeropuerto Internacional Milwaukee Mitchell, ubicado en Wisconsin.

Por su parte, Mirah Horowitz, fundadora y directora ejecutiva de LDAR, comentó que sabían que después del paso del huracán Helene tenían que ayudar a los refugios de los lugares afectados.

“De los 38 animales que evacuamos de Florida, 20 estarán en este vuelo que les salvará la vida, así como otros 32 perros y 93 gatos que han pasado los últimos tres días bajo nuestro cuidado tras ser evacuados de las montañas de Tennessee”, agregó Horowitz.

La segunda oportunidad que merecen

Dentro del avión contaron con el apoyo de especialistas, quienes procuraron su bienestar en todo momento. (Southwest Airlines/Stephen Keller)

Al mismo tiempo, los empleados de GGC se unieron con un veterinario local del Banfield Pet Hospital para que examinara a todas las mascotas antes de tomar el vuelo. Él también se encargó de proporcionar todos los certificados de salud necesarios.

En todo momento, los animales de compañía estuvieron acompañados por el director médico y veterinario principal de Humane Animal Welfare Society (HAWS) para asegurarse de que gozaran de buena salud a lo largo del viaje completo.

Algunos de los refugios que recibieron a las mascotas fueron: HAWS, Elmbrook Humane Society (EHS), Humane Society of Jefferson County (HSJC), Eau Claire Community Humane Association, Green County Humane Society y One Tail at a Time.

Tan pronto como llegaron al aeropuerto de destino, todos los perros y gatos fueron trasladados a sus nuevos refugios, donde fueron evaluados y recibieron la atención médica necesaria con la que estarán listos para ser adoptados.