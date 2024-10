Un héroe de cuatro patas: Tucker, el perro que salvó a un niño de 11 años tras el desastre del huracán Helene

Tucker salvó a su mejor amigo humano de una muerte segura. (Captura de Pantalla/YouTube/WCNC)

Tras el paso del huracán Helene en Estados Unidos a finales de septiembre, muchas familias resultaron afectadas, una de ellas fue la de Jamie Parker, un niño de 11 años que vive en el área de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte.

Tanto él como su hermana estaban en casa con sus abuelos, cuando un deslizamiento de tierra afectó gravemente su hogar. Todo se les vino encima. La casa cayó y quedó completamente destrozada.

Jamie terminó debajo de una pila de escombros de aproximadamente tres metros y medio, asustado, pensó que se había quedado solo y que quizá toda su familia habría muerto, sin embargo, su fiel mascota Tucker, un perro de pelaje blanco con manchas negras, se convirtió en su héroe de cuatro patas, tal y como relató para la televisora local WCNC.

Un verdadero héroe

La relación entre el niño y su mascota siempre fue especial e inseparable. (Captura de Pantalla/YouTube/WCNC)

Donna Johns, abuela de Jamie, comentó en diálogo con el medio que gritó y llamó al menor de edad y al resto de su familia, pero nadie respondía, por lo que no estaba segura de que siguieran con vida a pesar de sus incesantes gritos.

El niño de 11 años, por su parte, declaró que “parecía que allí abajo había pasado una eternidad”, puesto que no podía ver la luz del sol, podía sentir gotas de agua cayendo sobre él, lo que aumentaba la preocupación de que pudiera ahogarse o quedarse sin aire antes de que alguien lo encontrara.

“Estaba lloviendo muy fuerte, recuerdo haber visto a la niña, pero no pude encontrar al niño. No pude encontrarlo, no sabía dónde estaba”, lamentó Michael Johns, abuelo del menor de edad.

Jamie explicó que durante todo el tiempo que estuvo bajo los escombros trató de gritar “a todo pulmón”, no obstante, sus esfuerzos eran en vano, ya que su abuela no escuchaba sus pedidos de auxilio. Fue entonces que supo que su vida dependía de Tucker.

“Tucker estaba encima de mí y ladraba. Lo escuché gemir y ladrar”, contó Jamie.

Johns reveló que el perro permaneció encima de los escombros en todo momento. Mientras estaba en lo más alto no paraba de ladrar y tratar de llamar la atención. “Pensé que se estaba volviendo loco”, añadió, antes de admitir que cayó en cuenta que “había localizado al niño”.

El perro se convirtió en el salvador de Jamie, pues se quedó en la cima de los restos de la casa hasta que llegaron los bomberos y pudieron sacar a su mejor amigo humano.

El perro que llegó a salvarlo

El menor contó que, de no haber sido por Tucker, probablemente no estaría vivo. (Captura de Pantalla/YouTube/WCNC)

Jamie tiene una teoría sobre por qué Tucker fue el único que logró encontrarlo a pesar de sus incansables gritos de ayuda. El motivo principal, según el niño, se debe a sus “orejas y nariz grandes”.

“Creo que podía olerme y oírme. Estaba tratando de decirles dónde estaba”, explicó Jamie, quien piensa que su amistad estaba destinada a ocurrir, pues según reportó WCNC, él y su hermana juntaron dinero para pagar su adopción.

El niño recordó que Tucker era la única mascota que quedaba dentro del refugio hace un par de años, y señaló que cuando los vio, él simplemente corrió directamente hacia ellos. “Él me rescató”, afirmó el menor de edad.

Su hogar quedó completamente destruido. Donna lamentó que había estado pagando las facturas “durante más de 25 años” y únicamente le faltaban 4.000 dólares para saldar la deuda.

“Mi idea era que lo pagaría y no tendríamos que pagar ninguna hipoteca, y ahora se acabó todo”, añadió la mujer.