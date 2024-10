Naturaleza en primer plano: estas son las fotografías ganadoras del Wildlife Photographer of the Year

Shane Gross ganó la competencia general con su fotografía "Enjambre de vida". (Shane Gross/Wildlife Photographer of the Year)

El Wildlife Photographer of the Year ya tiene a sus ganadores. La competencia desarrollada y producida por el Natural History Museum (NHM) de Londres anunció recientemente las fotografías que no sólo llegaron hasta la etapa final de la sexagésima edición del concurso, sino que también se llevaron los dieces del jurado.

En el concurso de este año se registraron más de 59.228 entradas de participantes de 117 países diferentes. Las imágenes ganadoras de las distintas categorías del aclamado concurso podrán ser vistas durante una exhibición en el NHM a partir del viernes 11 de octubre.

Shane Gross, fotoperiodista canadiense especializado en conservación marina, fue galardonado con el título de Wildlife Photographer of the Year con su obra titulada “The Swarm of Life” (El Enjambre de la Vida), que retrató la sorprendente vida bajo el agua de un grupo de renacuajos de sapo occidental (Anaxyrus boreas).

El fotógrafo de vida silvestre del año

"La práctica hace al maestro" es la fotografía con la que Jack Zhi consiguió el primer lugar de la categoría "Comportamiento: Aves". (John E. Marriott/Wildlife Photographer of the Year)

Gross tomó su fotografía mientras buceaba por las aguas del Lago Cedar, ubicado en la Isla de Vancouver, Canadá. Primero tuvo que asegurarse de no perturbar las “finas capas” de limo y algas que tapizan el fondo, según explicaron los organizadores del concurso a través de un comunicado compartido con Infobae.

Kathy Moran, jefa de jurado y editora, comentó respecto a las características de la fotografía que coronó a Gross como Wildlife Photographer of the Year en esta su sexagésima edición.

“El jurado quedó cautivado por la mezcla de luz, energía y conectividad entre el ambiente y los renacuajos. Estábamos igualmente emocionados por la inclusión de nuevas especies al archivo de la competencia”, declaró Moran.

Explicó también que durante los últimos años, el concurso remarcó hábitats y especies que a menudo son echadas a menos, pero que, al ser compartidas, provocan el mismo asombro que otros animales capturados con mayor frecuencia.

La categoría de 15 a 17 años fue conquistada por Alexis Tinker-Tsavalas y su imágen protagonizada por un colémbolo. (Alexis Tinker-Tsavalas/Wildlife Photographer of the Year)

Moran y su panel de jueces también coronaron a un fotógrafo como ganador “joven” de la competencia. Quien se llevó el título de Young Wildlife Photographer of the Year 2024 fue Alexis Tinker-Tsavalas, un fotógrafo oriundo de Alemania con su imagen titulada “Life Under Dead Wood” (Vida debajo de la madera muerta), que muestra la vida de un colémbolo.

Tinker-Tsavalas tuvo que rodar un tronco y apresurarse a inmortalizar la imagen, pues estos pequeños insectos rosáceos son capaces de saltar muchas veces su longitud corporal en tan sólo unas cuantas fracciones de segundo.

Moran enfatizó que: “Un fotógrafo que intenta capturar este momento no sólo aporta gran habilidad, sino una increíble atención al detalle, paciencia y perseverancia”.

Para ella, ver una imagen “macro de dos especies” que fueron tomadas mientras se encontraban en el suelo del bosque, “con tal habilidad, es excepcional”.

”Libre como un ave”

Alberto Román se convirtió en el ganador de la categoría de fotógrafos de 10 años o menos. (Alberto Román Gómez/Wildlife Photographer of the Year)

Entre las imágenes ganadoras de las diversas categorías de la competencia se encuentra la de Alberto Román, fotógrafo español que se llevó el primer lugar de la sección “10 años o menos”.

Su obra muestra a un ave en libertad en contraste con una pesada cadena de hierro.

"Comida de medianoche" es el nombre de la fotografía ganadora de la categoría de 11 a 14 años. (Parham Pourahmad/Wildlife Photographer of the Year)

Otra de las fotografías que resultaron ganadoras, pero esta vez en la categoría de “11 a 14 años” fue la de Parham Pourah, quien capturó el momento exacto en que un halcón de Cooper se daba un festín con el cadáver de una ardilla.

Quería mostrar la variedad de vida silvestre que habita en una bulliciosa ciudad metropolitana.

Una curiosa, pero peligrosa foca leopardo es la protagonista de la fotografía ganadora de la categoría "Bajo el agua". (Matthew Smith/Wildlife Photographer of the Year)

Quien se llevó los dieces en la categoría “Underwater” (Bajo el Agua) fue Matthew Smith con la impresionante fotografía de una curiosa, pero pero peligrosa foca leopardo que nadaba entre el hielo antártico.

Para llevar a cabo la hazaña de capturar en imágenes a una especie de animal tan peligroso, Smith tuvo que recurrir a una extensión especial que diseñó el mismo y así no correr ningún riesgo. “Cuando (la foca) vio directamente al lente de la cámara, supe que tenía algo bueno”, admitió el artista.

Jiří Hřebíček ganó la categoría de "Arte Natural" con la fotografía de un cuervo posando sobre la rama de un árbol. (Jiří Hřebíček/Wildlife Photographer of the Year)

Una de las fotografías más destacadas fue la de Jiří Hřebíček, ganador absoluto de la categoría “Natural Artistry” (Arte natural) con su imagen de un cuervo posado tranquilamente sobre la rama de un árbol.

Para lograr el efecto característico de su obra, Hřebíček movió su cámara en diferentes direcciones a propósito mientras utilizó una velocidad de obturación lenta.

Ingo Arndt inmortalizó el momento exacto en que una colonia de hormigas desmembró a un escarabajo azul. (Ingo Arndt/Wildlife Photographer of the Year)

Ingo Arndt tampoco se quedó atrás y con su obra “The Demolition Squad” (El escuadrón de demolición) logró alcanzar la gloria en la categoría “Behaviour: Invertebrates” (Comportamiento: Invertebrados), pues inmortalizó el momento exacto en el que un grupo de hormigas rojas desmembraban a un escarabajo azul.