Pareja de flamencos machos cuida y cría con éxito a su polluelo recién nacido

Las aves, que habitan en el San Diego Zoo, lograron incubar y eclosionar a su cría, a quien se encargan de proteger. (Instagram/sdzsafaripark)

Un flamenco enano (Phoeniconaias minor) recién nacido deleita a cuidadores y visitantes del zoológico de San Diego, ubicado en California, Estados Unidos tras ser incubado con éxito por sus padres primerizos: dos aves del mismo sexo que ayudaron a que el huevo eclosionara el 25 de agosto.

Actualmente puede ser visto por las personas que acudan al parque temático y carece de las llamativas plumas rosadas que caracterizan a la especie, sin embargo, goza de excelente salud.

Emily Senninger, portavoz del zoológico, dijo durante una entrevista con la televisora local NBC 7 que los padres del mismo sexo eclosionaron con éxito a su cría después de que le algunos cuidadores les dieran un “huevo falso” para que no interfirieran con los nidos de sus compañeros de hábitat durante la temporada de anidación.

La pareja del mismo sexo que cría un polluelo

La pareja fue vista recientemente alimentando a su cría con "leche de buche".

Al ver que cuidaron exitosamente el “huevo falso”, cuidadores del zoológico tomaron la decisión de reemplazarlo con un ejemplar fértil que podrían proteger hasta que eclosionara y se convirtiera en un ejemplar vivo.

Senninger detalló que este fue puesto por una pareja de aves que produjeron “huevos fértiles en los últimos años”. Personal del zoológico tenía la esperanza de que, después de darles el ejemplar sin eclosionar a los flamencos adoptivos, pusieran un segundo huevo.

Desde el momento en que la cría de los flamencos machos nació, sus cuidadores fueron testigos del amor y cariño que le dedicaban. Recibió todas las atenciones necesarias desde el primer minuto y pudo sobrevivir a los complicados primeros días.

Recientemente, empleados del parque temático compartieron en redes sociales un emotivo video en el que se observa a la pareja alimentando a su cría con la característica “leche de buche”.

El polluelo carece de sus llamativas plumas rosadas, pero se encuentra en excelente estado de salud.

Cabe destacar que la “leche de buche” es una secreción estimulada por la prolactina y que a su vez está compuesta en su totalidad por proteínas y lípidos, a diferencia de la de los mamíferos, que en su estructura cuenta con algunos glúcidos.

En la descripción del metraje explicaron que algunos especialistas en cuidado de vida silvestre intercambiaron “disimuladamente un huevo fértil” en el nido de la pareja del mismo sexo, permitiendo así que otro par de flamencos hiciera “una doble nidada” y criara a un segundo ejemplar.

“La pareja perfeccionó sus deberes paternales alternando las responsabilidades de crianza y manteniendo al polluelo satisfecho gracias a una abundante ración de leche de buche todos los días”, se lee en la descripción del video.

Algunos internautas se sorprendieron con la paternidad compartida de los flamencos macho y aseguraron que “son mejores padres que la mayoría”, mientras que otros resaltaron lo “delicados” que son a la hora de cuidar a su polluelo.

Un caso común en la naturaleza

No es un caso aislado, pues se han documentado en múltiples ocasiones tanto en zoológicos como en la naturaleza.

Senninger comentó durante su entrevista con NBC 7 que no es extraño que una pareja de flamencos del mismo sexo cuide de un polluelo, no obstante, acotó que no es algo “muy común”.

“Según nuestro conocimiento las parejas del mismo sexo se ven con más frecuencia en varias especies, entre ellas los flamencos. Esto es algo que se ha documentado tanto en zoológicos como en la naturaleza”, aseguró Senninger.

Respecto a lo anterior, recientemente fue noticia el caso de Arthur y Curtis, la pareja de flamencos chilenos machos habitante del zoológico de Paignton (Inglaterra) que lograron incubar con éxito un huevo.

Pete Smallbones, conservador de aves del zoológico, explicó en un comunicado emitido en agosto que, “lo más probable” es que la pareja consiguiera su huevo luego de que otro par de padres “lo abandonara”.

“El departamento de aves no está sorprendido de que la pareja del mismo sexo lograra eclosionar un huevo y ahora esté criando un polluelo”, afirmó el especialista durante una entrevista con el periódico británico The Guardian.