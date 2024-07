Indy, el perro policía que combatió el crimen durante casi una década y el momento que conmovió a miles

El manejador de Indy, con quien compartió muchos años de servicio, compartió el conmovedor video que marcó su jubilación. (TikTok/@bgsully)

Existen perros policías, también conocidos como K9, que pasan a la historia por sus hazañas en la guerra contra la delincuencia; Indy no es la excepción. El pastor alemán sirvió durante 9 años a las fuerzas del orden del Trophy Club Police Department, que se encarga de mantener la paz en el norte de Texas, Estados Unidos.

Mantener la ciudad a salvo no fue tarea únicamente de Indy, pues siempre estuvo bajo las órdenes de su manejador: el sargento Barry Sullivan, con quien formó una dupla excepcional desde su llegada al departamento en 2015, de acuerdo con reportes de Fox News Digital.

Su jubilación quedó marcada por un emotivo video captado por la cámara del tablero de la patrulla de Sullivan mientras que uno de los despachadores del departamento de policía anunció su retiro a través de la frecuencia oficial.

Una despedida llena de emociones

Indy sirvió dentro de las fuerzas del orden durante casi una década. (Facebook/Trophy Club Public Safety - Police & Fire)

“Después de 9 años de servicio dedicado, K9 Indy, placa número K9-1, se retira y se dirige a su último turno”, se escucha decir al despachador en el video compartido por Sullivan en TikTok.

Conforme el empleado del departamento anuncia la jubilación del activo canino, Sullivan no pudo contener la emoción de tener que despedirse de quien fue su compañero durante casi una década.

“K9 Indy ha tenido un impacto significativo en nuestras comunidades al incautar más de dos kilos de fentanilo en polvo, más de 1.800 kilos de marihuana, además de 15 kilos de metanfetamina y más”, añadió el despachador.

Su labor e incomparable olfato lo convirtieron en un activo popular en la estación.

Participó en la confiscación de más de 300.000 dólares procedentes del tráfico de drogas y participó en más de 11 despliegues del SWAT, según afirmó el anunciante del departamento de policía.

Conforme la lista de logros del canino aumenta, Indy se asoma desde el asiento adaptado para su traslado en el vehículo oficial. Sullivan, quien está al borde del llanto, lo acaricia y el perro responde lamiendo su rostro.

“Ha colaborado en 44 detenciones de delincuentes, incluida la reciente de un miembro perteneciente a una banda criminal”, continuó el empleado en la frecuencia oficial.

La vida de Indy tras su retiro

Durante su servicio formó un vínculo casi inquebrantable con Sully.

Sullivan habló sobre cómo se sintió en ese momento durante una entrevista para Fox News Digital. “Me sentí abrumado por la situación”, dijo, pues explicó que Indy pasó las 24 horas del día los 7 días de la semana desde que fueron emparejados, algo que es inusual para la mayoría de los perros policía de la fuerza.

“A diferencia de la mayoría de los perros, él andaba libremente por mi casa. Me seguía a todas partes”, añadió Sullivan, quien aseguró que los caninos pertenecientes al departamento viven en una caseta especial para caninos ubicada en zonas al aire libre de las residencias de sus manejadores.

Para Sullivan, una de las mejores características de Indy era su “notable capacidad” para cambiar entre “ser un perro policía serio y eficaz” a ser un “embajador amigable y adorable para la comunidad”.

Indy ayudó “no sólo reduciendo la actividad criminal” que se encuentra bajo la jurisdicción de Sullivan y su departamento, pues también apoyó en gran medida a “numerosas” agencias policiales tanto locales y estatales como federales. “K9 Indy ha tenido un impacto en el crimen antes de que pudiera llegar a nuestra comunidad”, aseguró.

“No hay palabras que puedan describir lo mucho que significa ese perro para mí. No importa lo que dijera o hiciera, no podía prepararme para el día en que él tuviera que quedarse en casa y no ir a trabajar conmigo”, explicó el sargento.

Ahora, en su vida como mascota, Indy goza de tomar largas siestas en el sofá y de no tener que preocuparse por tener que cumplir un horario laboral.

“La única diferencia es que ya no va a trabajar conmigo… Y quizá haya ganado un par de kilos de más durante su jubilación… Con las golosinas y todo”, bromeó Sullivan.