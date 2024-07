El complicado lenguaje felino: descifrando cómo “hablan” los gatos

La cola de los gatos delata, en la mayoría de veces, su comportamiento y estado de ánimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento de los gatos, que con frecuencia es catalogado como arisco o poco expresivo, es un tema que intriga a los dueños de mascotas alrededor del mundo, quienes a su vez buscan una manera de entender a sus amados amigos de cuatro patas.

Si bien no son capaces de decir con exactitud lo que sienten, sí suelen dar señales mediante el lenguaje corporal, especialmente usando su cola. Es por eso, que expertos en medicina veterinaria como Carlo Siracusa, de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, recomiendan prestar atención a dicha extremidad.

La cola guarda muchos secretos sobre el estado de ánimo de los gatos, quienes suelen utilizarla para expresar a su entorno o a sus amos lo que sienten en ese momento.

La cola delata los sentimientos felinos

No sólo hay que prestar atención a la cola de los gatos, también hay que observar su lenguaje corporal.

Siracusa relató para la revista National Geographic que hay que tener en cuenta todo el cuerpo del animal al tratar de descifrar las señales que nos da su cola. Ejemplifica diciendo que si el minino mueve “golpea” con su extremidad mientras toma una siesta significa que está “relajado” pero al mismo tiempo presta atención a lo que sucede a su alrededor.

El movimiento de la cola al dormir indica que el felino tiene el sueño ligero y permanece atento a cualquier sonido o movimiento que ocurra a su alrededor, ya que, según informa Siracusa, si agita la extremidad al dormir profundamente, el minino podría estar soñando.

El caso es diferente si el animal “da azotes” con la cola, ya que este movimiento puede significar nerviosismo e incluso agresión potencial, por lo que el veterinario recomienda “no tocar” al animal hasta que su nivel de alerta baje y deje de advertir a su entorno con la extremidad.

Siracusa añade que cuando el gato está tranquilo, una cola recta con punta “en forma de gancho” es significado de un amistoso saludo, mientras que un animal agresivo simplemente mostrará su extremidad completamente erguida sin ninguna curva o particularidad añadida.

"Latiguear" con la cola puede ser un claro indicativo de que la mascota no está de buen humor.

Los gatos que se sienten altamente amenazados suelen demostrar su agresividad y actitud defensiva mediante una corporal “curva” que tiende a descender.

Los gatos son animales difíciles de entender. Su comportamiento ha intrigado a científicos de todo el planeta durante años. Uno de los temas más controvertidos entre los dueños de éstos felinos son los “zoomies”, que son esas breves explosiones de energía que incitan al animal a salir corriendo por toda la casa y hacer alarde de sus habilidades de caza.

Siracusa también da una explicación a este curioso fenómeno: “Probablemente son escapes para la excitación acumulada, la frustración, el miedo o la energía reprimida”, explicó el experto.

En la naturaleza, los gatos son ávidos cazadores, que trepan a árboles o lugares muy altos para alcanzar a sus presas, algo que no existe en un entorno doméstico, es por eso que de vez en cuando las frustraciones de la vida hogareña que reprimen sus instintos más salvajes salen a flote a través de dichas “explosiones de energía”.

“Nuestros hogares son más seguros, pero no muy estimulantes, o la estimulación puede no ser muy placentera”, dijo Siracusa.

¿Cómo mantener feliz a mi gato?

Mantener activos y ser amables con los gatos puede aumentar sus niveles de felicidad.

Entender el comportamiento felino le sirve a sus dueños para darles una mejor calidad de vida y comprender aquello que los hace felices. Para lograr este objetivo, especialistas de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) emitieron una serie de recomendaciones, entre las que figuran mantenerlos activos y ser amables con ellos.

Una de las principales recomendaciones que da la RSPCA es asegurarse de que los gatos puedan alcanzar todo lo que necesiten. Al ser animales asustadizos es necesario que puedan acceder con facilidad a su cama, agua, arena sin pasar por cosas u otros animales que puedan perturbar su paz.

Brindarles algunos escondites a donde puedan escapar es necesario para evitar que los gatos se vuelvan agresivos. La organización sin fines de lucro recomienda también mantenerlos activos ya que requieren de muchas “oportunidades” para hacer ejercicio y liberar la energía acumulada.