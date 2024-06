Conoce a los 6 rescatistas de cuatro patas que protegen a los bañistas de las playas de Málaga

Los animales se encargan de proteger a los bañistas de Torre del Mar. (EFE/Daniel Pérez)

Visitantes de la playa Torre del Mar, en Vélez-Málaga, están a salvo gracias a la destacada labor de Queen, Oso, Mai, Brown, Nancy y Buddy, seis perros rescatistas de raza terranova y labrador retriever.

Según reportes de la agencia de noticias EFE, comenzaron a patrullar las orillas del lugar este verano y se especializan en tareas de vigilancia y salvamento, tanto dentro como fuera del agua.

El grupo está compuesto por mascotas de entre 1 y 7 años de edad que pertenecen a la Unidad Canina de Rescate y Emergencias MresQ, considerada por la agencia de noticias como la primera de este tipo en Andalucía que se vale de animales de esta especie para mantener a salvo a los bañistas.

Los guardianes caninos

Son capaces de remolcar embarcaciones de aproximadamente 1.500 kilos.

Miguel Sánchez-Merenciano, instructor de perros de salvamento acuático desde hace más de 30 años, contó en diálogo con EFE que los canes son “un apoyo muy importante” para los rescatistas. A pesar de que juegan un papel clave, nunca son enviados por su cuenta a un salvamento, pues, en palabras de Sánchez-Merenciano, “no se puede delegar en él semejante responsabilidad”.

Pueden remolcar una embarcación hasta la orilla, se valen de su poderoso olfato para dar con la ubicación de una persona mediante el olor de sus prendas y pueden encontrar cadáveres en aguas con poca visibilidad.

Si bien son excelentes nadadores, cuentan con chalecos salvavidas y equipo necesario que se asegura de que todo el tiempo estén a salvo y que su cabeza se sobresalga de la superficie marina.

Brown es descrito como un labrador joven de color chocolate, contrario al de Mei, una terranova de un año y medio cuyo pelaje es blanco y negro.

Queen, de 7 años, es quien cuenta con más experiencia del grupo canino y es capaz de remolcar embarcaciones tipo zodiac de unos 1.500 kilos aproximadamente.

“Estamos hablando de perros que en líneas de flotación arrastran entre 2.000 y 2.800 kilos. Son muy importantes en el rescate de múltiples víctimas” aseguró Sánchez-Merenciano, sobre la importancia y capacidad de tirar de estas embarcaciones.

Antonio Ramírez, un bañista que fingió estarse ahogando como parte de una demostración en la que Brown fue protagonista, comentó a EFE los pasos que debió seguir durante el simulacro de rescate.

“Se ha tirado el rescatador con el perro y me ha dicho que me enganche a ellos y que me tumbe boca arriba, el animal lo ha hecho todo. Todo súper bien, yo súper tranquilo. Increíble, espectacular”, comentó Ramírez.

De acuerdo con la agencia de noticias, el labrador se lanzó al agua desde una embarcación tipo zodiac y nadó hasta la víctima ficticia para después arrastrarla hasta la seguridad de la orilla.

”La seguridad del perro prima por delante de cualquier cosa”

Son queridos por sus dueños y entrenadores y cuentan con excelentes condiciones de trabajo.

Manuel Durán, coordinador de playas y supervisor de Salvamento del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, habló sobre las condiciones de trabajo del equipo canino y declaró que todos están bien atendidos y que mientras no están de guardia descansan en módulos que cuentan con aire acondicionado o ventiladores y suficiente agua fresca.

“(Mai) es lo más parecido a un hijo, está super cuidada. La seguridad del perro prima por delante de cualquier cosa, para nosotros es uno más del equipo”, subrayó Durán.

La unidad de rescate desempeña sus labores junto a tres equipos caninos, los cuales trabajan durante turnos de máximo hora y media, según lo señalado por la agencia de noticias.

El grupo de salvamento canino tendrá su base operativa en la playa canina de Torre del Mar, esto para evitar complicaciones con turistas o visitantes a los que no les gustan los animales, entre otras.