Brutus, el perro parcialmente ciego que encontró un hogar tras sobrevivir dos veces al abandono

Brutus encontró un hogar luego de sobrevivir al abandono en dos ocasiones. (Facebook/Ruff Start Rescue)

Brutus es un perro de 8 años parcialmente ciego que finalmente encontró un hogar permanente al lado de su nuevo dueño, Tony, después de ser rescatado de una triste situación por los voluntarios de Ruff Start Rescue (RSR), refugio en el estado de Minnesota, Estados Unidos, y sufrir el dolor del abandono en dos ocasiones.

Durante meses, sus cuidadores sanaron sus heridas, le brindaron un lugar seguro y le ayudaron a encontrar el hogar permanente que siempre mereció al lado de una persona responsable y dispuesta a otorgarle todo el amor y afecto que necesitaba.

Autoridades de la organización compartieron a principios de este mes a través de redes sociales una publicación que marcó el nuevo comienzo de la mascota. Su emotiva historia se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que una segunda oportunidad es capaz de hacer por los animales más desprotegidos.

Superar el abandono

Brutus está parcialmente ciego y sobrevivió a un duro pasado. (Facebook/Ruff Start Rescue)

A finales de noviembre de 2023, miembros del RSR compartieron a través de Facebook una publicación sobre Brutus, quien fue encontrado en Hudson, Wisconsin, en “una zona famosa por los animales abandonados”. Su condición era deplorable, estaba en los huesos y buscaba en una pila de hojas un poco de calor que su pelaje no podía proporcionarle.

A sus 7 años, luchó contra la ceguera parcial y por sobrevivir en un ambiente hostil y a las condiciones extremas. Por la forma en que lo encontraron, los rescatistas llegaron a la conclusión de que su antiguo dueño lo abandonó en ese lugar intencionalmente.

Autoridades reconocieron al animal de un encuentro previo en situaciones similares a principios del año pasado. En aquella ocasión fue llevado a un refugio de Minnesota que, de acuerdo con los miembros del RSR, no estaba lejos de donde fue hallado. Ahí recuperó la salud hasta que su dueño apareció, alegando que un amigo suyo perdió al perro mientras lo cuidaba.

En dicha publicación de finales del año pasado, los voluntarios de la organización dijeron sentirse sorprendidos por la resiliencia de animales como Brutus, quienes pueden disfrutar de una vida cómoda luego de superar a la adversidad y abandono.

El tiempo pasó, la mascota sanó sus heridas y poco a poco salió adelante, hasta que a principios de este mes, voluntarios del refugio celebraron que “el sueño de Brutus de encontrar una familia se hizo realidad”, pues alguien se había interesado en él y decidió adoptarlo.

El perro llegó en noviembre al refugio y meses después encontró un hogar. (Facebook/Ruff Start Rescue)

Tony, el nuevo dueño de la mascota, declaró para el medio estadounidense People que durante “aproximadamente un año” buscó perros luego de que su última mascota muriera de cáncer en 2021.

“Conocí a un par de cachorros, pero no sentí una conexión fuerte”, dijo antes de recordar que en febrero se topó con la página de Brutus y admitir que su corazón “simplemente se derritió ante esos ojos”.

Aunque el semblante del perro fue suficiente para convencer a Tony, dijo que el motivo por el que decidió adoptarlo fue que tenía problemas de visión, igual que su última mascota: Stella Blue, quien fue diagnosticada con atrofia progresiva de retina y que gradualmente perdió la vista hasta quedar “completamente ciega durante los últimos dos años de su vida”.

“Lo amo por eso, no a pesar de ello. Siento que es otro obstáculo que demostró que pudo superar y mostró su inmensa capacidad de recuperación”, contó Tony.

Convertirse en perro de terapia

Al momento de su rescate, estaba completamente demacrado. (Facebook/Ruff Start Rescue)

En su nuevo hogar, su dueño se percató de que el animal se adaptó “maravillosamente” y encontró todos los rincones de su departamento “en aproximadamente una hora y media”, además de acostumbrarse a su rutina durante la semana laboral.

“Podría decirse que es el perro más necesitado que he conocido, pero eso no es un factor en su contra. Es la mascota más dulce y cariñosa. Sólo quiere atención y siento que no recibió el amor que merecía antes de ser rescatado y luego adoptado”, admitió el dueño de Brutus.

Tony trabaja como consejero escolar y espera que en un futuro, su mascota sirva como perro de terapia para sus alumnos debido a que “tiene un buen carácter y gentileza”, aunque confesó que todavía queda mucho trabajo por hacer.