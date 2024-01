Tragedia real en Buckingham: el desafortunado encuentro que tuvo el perro de Boris Johnson con un cisne de la reina

Dilyn, el amado perro de Boris Johnson protagonizó una curiosa historia luego de matar a uno de los cisnes reales. (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

Dilyn, el amado perro del ex primer ministro británico, Boris Johnson, fue noticia en múltiples ocasiones por contar con una caótica personalidad que lo metió en problemas más de una vez, como aquel momento en el que mordisqueó libros y muebles que tenían un valor incalculable.

Ahora, Dilyn vuelve a ser protagonista de una travesura al darse a conocer la historia de que asesinó a uno de los cisnes de la reina Elizabeth que habitaban en los jardines del Palacio de Buckingham.

Johnson paseaba por los jardines del palacio, cuando su amado Dilyn atacó y mató sin piedad al ave que simplemente se encontraba caminando por ahí. El ex mandatario decidió guardarse el secreto para él mismo y nunca contarle a la reina, sin embargo, durante una conversación, la ex regente soltó un comentario que dio a entender que estaba al tanto de la situación.

La “travesura” que mató al cisne real

Dilyn tuvo un desafortunado encuentro con uno de los cisnes que habitan en el Palacio de Buckingham. (REUTERS/Peter Nicholls)

Según reporta el medio estadounidense The New York Post, la historia la dio a conocer el biógrafo real Robert Hardman, quien relata en su libro, “The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy”, que el perro de raza jack russell asesinó a uno de los cisnes de la reina Elizabeth.

A mediados de 2020 y a causa de la pandemia de COVID-19, la reina le permitió a Johnson, a Carrie, su prometida y a Wilfred, su hijo entonces recién nacido, usar los jardines del Palacio de Buckingham para caminar, sin embargo, Dilyn interrumpió el pacífico paseo al decidir asesinar al cisne que se encontraba cerca de uno de los lagos.

“Observé con impotente horror cómo su destino biológico lo consumía, transformado por antiguos genes de terrier de un perro inofensivo a un misil letal de pelo, colmillos y uñas”, relató el ex mandatario al medio Daily Mail.

Johnson, acostumbrado a las controversiales travesuras de su perro, decidió recoger al animal y devolverlo suavemente al agua, mientras se alejaba de la escena del crimen.

El ex mandatario creyó que lo mejor sería no contarle nada a la reina. “Reflexioné que en tiempos pasados probablemente recibías la pena de muerte si dejabas que tu perro matara a un cisne real”, expresó Jhonson, sin embargo, no contaba con que ella se enteraría tarde o temprano.

Durante su siguiente reunión con Johnson, la reina hizo un comentario sobre pasear por los jardines del palacio antes de agregar: “Supongo que los jack russells no van muy bien con los cisnes”, en tono áspero.

De acuerdo con el medio británico The Mirror, el nombre del perro significa “seguir” en galés. El animal vivió durante un tiempo junto a una familia adoptiva en la localidad de Merthyr Tydfil antes de ser adoptado por Johnson y Carrie.

Las travesuras de Dylin

Desde su llegada Dilyn fue conocido por sus travesuras y personalidad inquieta. (Reuters)

Claramente esta fue la primera vez que Dilyn estaba bajo el ojo público por ocasionar un desastre con alguna de sus clásicas travesuras.

En tan sólo dos días, Dilyn se convirtió en un dolor de cabeza importante para su dueño, primero, provocando una pelea en Downing Street al levantar una pata para orinar el bolso de un asistente senior del jardín número 10 del Palacio de Buckingham.

Al día siguiente, el travieso perro que se encontraba junto a sus dueños pasando el tiempo en la propiedad de Chequers, se lanzó a los pies del ex mandatario con un viejo libro en su hocico. Según declaró una fuente a Daily Mail, Johnson gritó: “¡Por el amor de Dios, voy a recibir otra factura de reparación de 1.000 libras! ¡Que alguien le dispare a ese maldito perro!”.

El hombre se enfrascó en una breve pelea con su perro para recuperar el libro. Las travesuras de Dilyn son conocidas entre el personal de la residencia de campo, ya que en ese entonces roía los muebles, ensuciaba las alfombras y causaba todo tipo de estragos.